Entre las principales noticias que ocuparon la actualidad de noviembre de 2020 destacó el inicio de la tercera ola de infecciones por la COVID-19, que motivó la suspensión parcial de la campaña Go To Travel.

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En un referéndum, la ciudadanía rechaza por un reducido margen una propuesta para sustituir la municipalidad de Osaka por cuatro barrios especiales que formaría un distrito metropolitano. El plan fue rechazado anteriormente en otro referéndum celebrado en 2015. El líder del Nippon Ishin no Kai y alcalde de Osaka Matsui Ichirō asume la responsabilidad por la derrota y anuncia que se retirará de la política al finalizar su mandato en abril de 2023.

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Confirman el primer brote de gripe aviar altamente patógena en 34 meses en Japón en una granja de Mitoyo, en la prefectura de Kagawa. El 25 de noviembre se han detectado ya un total de 10 brotes en granjas de las prefecturas de Kagawa, Fukuoka y Hyōgo.

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El índice Nikkei sube 219,95 puntos y termina el día en 24.325,23, su nivel más alto en 29 años.

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En una ceremonia celebrada en el Palacio Imperial de Tokio, proclaman como primero en la línea de sucesión al Trono del Crisantemo al príncipe heredero Fumihito.

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El príncipe heredero Fumihito es declarado formalmente como primero en la línea de sucesión al trono delante del Emperador Naruhito en el Palacio Imperial de Tokio el 8 de noviembre de 2020. (© Jiji)

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El gobernador de Miyagi Murai Yoshihiro anuncia que ha aprobado la reactivación del reactor número 2 de la central nuclear de Onagawa en Ishimaki, en la prefectura de Miyagi. La central, gestionada por Tōhoku Electric Power, detuvo su actividad después del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011.

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El primer ministro Suga Yoshihide mantiene su primera charla telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden. Ambos confirman que continuarán trabajando para fortalecer la alianza entre sus países.

Koshiba Masatoshi, ganador del Premio Nobel de Física de 2020 por la detección de los neutrinos cósmicos, fallece en Tokio a los 94 años.

Koshiba Masatoshi (el segundo desde la izquierda) durante la presentación en Tokio, en mayo de 2011, de una fundación con becas para menores que perdieron a sus padres en el Gran Terremoto del Este de Japón. (© Jiji)

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El Partido Socialdemócrata aprueba una propuesta para permitir que sus miembros se unan al principal partido de la oposición, el Partido Constitucional Democrático de Japón. El partido se dividirá, pero su líder, Fukushima Mizuho, asegura que permanecerá en el Partido Socialdemócrata.

El actor de kabuki Sakata Tōjūrō IV, nombrado tesoro nacional viviente, fallece a los 88 años de edad.

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Japón, China, Corea del Sur, Australia, Nueza Zelanda y otros 10 estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acuerdan unirse a una Asociación Económica Integral Regional que les permitirá abolir aranceles para el 91 % de los productos.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, llega a Tokio. El 16 de noviembre se reúne por separado con el primer ministro Suga y la gobernadora de Tokio Koike Yuriko, junto a quienes confirma el objetivo de celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos aplazados en la capital japonesa en el verano de 2021.

Noguchi Sōichi es uno de los cuatro astronautas que despegan en la cápsula Crew Dragon desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, en los Estados Unidos, con destino a la Estación Espacial Internacional.

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La Oficina del Gabinete publica las cifras preliminares del PIB para el tercer trimestre de 2020. La economía crece un 5,0 %, o un 21,4 % de forma anualizada.

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La Organización Japonesa para la Gestión de los Residuos Nucleares comienza sus estudios iniciales en dos municipios de Hokkaidō, Suttsu y Kamoenai, para comprobar si son enclaves apropiados para albergar unas instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad.

La Agencia de Asuntos Culturales anuncia que un panel de la UNESCO ha recomendado las “destrezas, técnicas y sabiduría tradicional para la conservación y transmisión de la arquitectura en madera de Japón” para su registro en la lista del Patrimonio Cultural Intangible.

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El Gobierno Metropolitano de Tokio aumenta su alerta por la COVID-19 a su nivel más alto en su sistema de cuatro niveles. El 26 de noviembre decide pedir de nuevo a los establecimientos que sirven alcohol que reduzcan su horario.

Yū Miri gana el Premio Nacional del Libro de los Estados Unidos a la mejor novela traducida por Tokyo Ueno Station, la versión en inglés traducida por Morgan Giles de JR Ueno-eki Kōenguchi.

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El Gobierno decide suspender parcialmente la campaña Go To Travel de estímulo del consumo debido al aumento en el número de infecciones por la COVID-19. El 24 de noviembre retira a las ciudades de Osaka y Sapporo de la campaña.

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Los fiscales de Tokio interrogan al secretario del ex primer ministro Abe Shinzō sobre las fiestas celebradas por sus simpatizantes la noche antes de la fiesta anual de observación de los cerezos encabezada por el mismo Abe.

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El primer ministro Suga charla con el consejero de Estado chino y ministro de Exteriores Wang Yi en Tokio. Suga muestra su preocupación sobre las incursiones de barcos chinos en aguas alrededor de las islas Senkaku y el endurecimiento del control sobre Hong Kong, y le pide que adopte medidas positivas. Asimismo, insiste en la importancia de mantener unas relaciones estables entre Japón y China.

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Varias fuentes sugieren que es muy improbable que el primer ministro Suga convoque unas elecciones anticipadas a la Cámara Baja en enero de 2020. Se cree que Suga se está concentrando en contener la pandemia de la COVID-19 y en reactivar la economía.

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En una rueda de prensa previa a su 55.º cumpleaños, el príncipe heredero Fumihito anuncia que “aprueba” el compromiso de su hija, la princesa Mako, con Komuro Kei.

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(Fotografía del encabezado: El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, en el centro a la derecha, contesta a las preguntas de los periodistas durante una visita al Estadio Nacional el 17 de noviembre de 2020. © Jiji.)