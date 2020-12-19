Le frère de l’empereur officiellement nommé prince héritier, premier entretien téléphonique entre le Premier ministre japonais et le président élu Joe Biden, et le livre Sortie parc, Gare d’Ueno récompensé par l’un des plus grand prix littéraires au monde, voici l’essentiel à retenir du mois de novembre 2020 au Japon.

Dimanche 1er

Par référendum, les électeurs ont rejeté à une faible majorité une proposition de supprimer la municipalité d’Osaka et de la remplacer par quatre arrondissements spéciaux au sein d’un district métropolitain. Le plan avait été rejeté précédemment lors d’un référendum en 2015. Matsui Ichirô, leader du parti Nippon Ishin no Kai et maire d’Osaka a pris la responsabilité de cette défaite et a annoncé qu’il se retirerait de la scène politique à la fin de son mandat de maire en avril 2023.

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Jeudi 5

Le premier cas depuis 34 mois de grippe aviaire hautement pathogène est confirmé au Japon, dans une ferme de Mitoyo, préfecture de Kagawa. Le 25 novembre, 10 cas étaient apparus dans des fermes des préfectures de Kagawa, Fukuoka et Hyôgo.

La start-up japonaise SkyDrive a présenté pour la première fois en public sa « voiture volante ».

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La toute première voiture volante japonaise présentée au public

Vendredi 6

La Bourse de Tokyo grimpe de 219,95 points pour finir la journée à 24 325,23, le plus haut niveau depuis 29 ans.

Dimanche 8

Le prince héritier Fumihito est officiellement proclamé premier dans la ligne de succession au trône lors de cérémonies qui ont pris place au Palais impérial de Tokyo.

Le prince héritier Fumihito est déclaré officiellement premier dans la ligne de succession au trône devant l’empereur Naruhito au Palais impérial de Tokyo le 8 novembre 2020. (Jiji Press)

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Fumihito, le frère de l’empereur, nommé officiellement prince héritier au trône du Chrysanthème

Mercredi 11

Le gouverneur de Miyagi, Murai Yoshihiro, annonce son approbation pour le redémarrage du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire Onagawa à Ishinomaki, préfecture de Miyagi. La centrale, gérée par Tôhoku Electric Power, avait été fermée après le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon en 2011.

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Jeudi 12

Le Premier ministre Suga Yoshihide a eu son premier entretien téléphonique avec Joe Biden, président élu des États-Unis. Les deux hommes ont confirmé qu’ils poursuivraient leurs efforts pour consolider l’alliance entre leurs deux pays.

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Premier entretien Suga - Biden : vers un renforcement de l’alliance nippo-américaine et la protection des îles Senkaku

Koshiba Masatoshi, qui avait reçu le prix Nobel de physique en 2002 pour la détection des neutrinos cosmiques, décède à Tokyo à l’âge de 94 ans.

Koshiba Masatoshi (deuxième à partir de la gauche) avec d’autres personnes lors de l’annonce en mai 2011 de la fondation d’une bourse scolaire pour les orphelins du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon. (Jiji Press)

Samedi 14

L’acteur de Kabuki Sakata Tôjûro IV, qui était désigné comme trésor national vivant, décède à l’âge de 88 ans.

Dimanche 15

Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les 10 états membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont donné leur accord pour se joindre au Partenariat régional économique global, qui abolira les droits de douane pour 91 % des produits.

Le président du Comité olympique international, Thomas Bach, est arrivé à Tokyo. Le 16 novembre, il s’est entretenu séparément avec le Premier ministre Suga et la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, pour confirmer l’objectif de tenir les Jeux olympiques et paralympiques reportés dans la capitale japonaise en été 2021.

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Détermination pour organiser les JO et vaccination pour les athlètes : Thomas Bach à Tokyo se montre confiant

Noguchi Sôichi fait partie des quatre astronautes lancés dans la capsule Crew Dragon du Kennedy Space Center en Floride, États-Unis, à destination de la station spatiale internationale.