En enero de 2021 el Gobierno declaró un segundo estado de emergencia por la COVID-19 que afectó a 11 prefecturas.

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Entra en vigor el Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Japón y el Reino Unido.

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Los gobernadores de las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba piden que se declare un nuevo estado de emergencia por la COVID-19 durante una reunión con el ministro para la Revitalización Económica Nishimura Yasutoshi.

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La Agencia Nacional de Policía anuncia que en 2020 hubo 2.839 víctimas de accidentes de tránsito, la cifra más baja desde que comenzó a registrarse este dato en 1948. Es el cuarto año consecutivo que se registran cifras mínimas históricas y el primero en el que el número cae por debajo de las 3.000.

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Se confirma oficialmente la sentencia de muerte para Shiraishi Takahiro por el asesinato de nueve personas en Zama, en la prefectura de Kanagawa.

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El Gobierno declara el estado de emergencia por la COVID-19 para Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero. La suspensión de la campaña de promoción del turismo Go To Travel también se extiende hasta el 7 de febrero.

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Japón decide declarar de nuevo el estado de emergencia por el coronavirus

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Se producen nevadas históricas en las prefecturas de Fukui y Toyama, así como en otros lugares en la costa del Mar de Japón. Alrededor de 1.000 vehículos quedan atrapados en la autopista de Hokuriku y 200 en la de Tōkai-Hokuriku. La nieve también provoca algunas víctimas, entre ellas las de personas que estaban retirándola de carreteras y tejados.

Miembros de las Fuerzas de Autodefensa ayudan a retirar la nieve de la autopista de Tōkai-Hokuriku el 10 de enero de 2021. (Por cortesía de la Oficina del Estado Mayor del Ministerio de Defensa; © Jiji)

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que ha descubierto una nueva variante de la COVID-19 en cuatro pasajeros de un vuelo procedente de Brasil.

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El escritor de no-ficción Handō Kazutoshi, conocido por sus obras de historia como Nihon no ichiban nagai hi (El día más largo de Japón), fallece a la edad de 90 años.

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El Gobierno incluye las prefecturas de Osaka, Kioto, Hyōgo, Aichi, Gifu, Fukuoka y Tochigi en la declaración del estado de emergencia por la COVID-19 desde el 14 de enero al 7 de febrero.

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La Unión de Rugby de Japón decide retrasar el comienzo de la temporada de la liga profesional, cuyo inicio estaba programado para el 16 de enero, debido a que se han confirmado más de 60 infecciones entre los jugadores y el personal.

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Los fiscales de Tokio acusan al exministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca Yoshikawa Takimori y a Akita Yoshiki, expresidente de Akita Foods, bajo la sospecha de que Akita entregó 5 millones de yenes en sobornos a Yoshikawa.

La violinista Gotō Midori es una de las cinco personas galardonadas con el Kennedy Center Honor de 2020 por su contribución a la cultura estadounidense a través del arte. Es la segunda persona de origen japonés que recibe este reconocimiento después de Ozawa Seiji en 2015.

Gotō Midori toca el violín durante una reunión del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura celebrada en Roma el 14 de febrero de 2019. (© AFP/Jiji)

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Japón celebra por primera vez el Examen Común de Ingreso a la Universidad que sustituye al Examen Nacional de Ingreso a la Universidad. Unos 530.000 estudiantes se presentan a esta prueba a pesar de que el estado de emergencia por el coronavirus está activo en 11 prefecturas.

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El primer ministro Suga Yoshihide ofrece su discurso político en la apertura de la nueva sesión de la Dieta, en el que afirma que el Gobierno planea promulgar próximamente el tercer presupuesto adicional para el año fiscal 2020—en el que se incluyen medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la economía—y el presupuesto para el año fiscal 2021.

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Usami Rin gana el Premio Akutagawa por Oshi, moyu (Alentando, ardiendo) y Saijō Naka gana el Premio Naoki por Urasabishigawa (El río solitario).

Las empresas ferroviarias del área de Tokio adelantan el horario de sus últimos trenes hasta en 30 minutos durante el estado de emergencia.

Un aviso en la estación de Shinbashi informa sobre el cambio en el horario de los último trenes. Fotografía del 20 de enero de 2021. (© Jiji)

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La diputada Kawai Anri es sentenciada a 16 meses de prisión y suspendida por cinco años por infringir la Ley de Elección de Cargos Públicos durante la campaña electoral para la Cámara Alta en 2019.

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca y la prefectura de Chiba informan de un brote de gripe aviar mortal y altamente patógena en una explotación avícola en Yokoshibahikari, dentro de la prefectura. Es el primer brote de gripe aviar en patos que se confirma durante la presente temporada.

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Japón suma ya 5.077 víctimas mortales por la COVID-19 (incluyendo a los pasajeros de los cruceros).

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El primer ministro Suga mantiene una conversación de media hora con el presidente estadounidense Joe Biden en la que acuerdan fortalecer los lazos bilaterales y trabajar estrechamente para hacer frente al cambio climático y a la pandemia de la COVID-19. Es la primera conversación que el mandatario japonés mantiene con el líder estadounidense.

Después de pasar a ser un agente libre, el lanzador Tanaka Masahiro anuncia que regresará a las Águilas de Rakuten desde los New York Yankees.

(Fotografía del encabezado: ensayos para la campaña de vacunación en la Escuela de Enfermería de la Ciudad de Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa, el 27 de enero de 2021. © Jiji.)