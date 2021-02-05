Новое объявление режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в 11 префектурах, включая столичную, ущерб от рекордных снегопадов в районах со стороны Японского моря и другие события января 2021 года в Японии.
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Вступило в силу Соглашение об экономическом партнерстве Японии и Великобритании.
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Учитывая ситуацию с непрекращающимся распространением коронавируса, губернаторы четырех префектур – Токио, Сайтама, Тиба и Канагава обратились к министру по ревитализации экономики Нисимуре Ясутоси с просьбой о скорейшем объявлении режима чрезвычайного положения.
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Как сообщило Национальное полицейское управление Японии, в 2020 году по всей стране число погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило 2839 человек, что является самым низким показателем за весь период наличия сопоставимых статистических данных с 1948 года. Число жертв ДТП оказывается минимальным 4 года подряд. Показатель впервые снизился до менее 2 тыс. человек.
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Обвиняемому в грабеже, сексуальном насилии и убийстве Сираиси Такахиро (30 лет), в квартире которого в городе Дзама префектуры Канагава были обнаружены останки 9 мужчин и женщин, был утвержден смертный приговор.
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В связи с распространением коронавируса правительство объявило режим чрезвычайного положения в Токио и трех соседних со столицей префектурах Сайтама, Тиба и Канагава на период с 8 января по 7 февраля. Принято решение продлить по всей стране до 7 февраля приостановку действия программы поддержки туризма Go To Travel.
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В префектурах Фукуи, Тояма и ряде других мест, главным образом, со стороны Японского моря, прошли рекордные снегопады, в результате которых на скоростной автомагистрали Хокурику были временно блокированы 1000 автомобилей, а на скоростной автомагистрали Токайдо – 200 машин. Имеются погибшие в результате несчастных случаев во время уборки снега и т. п.
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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило, что четверо прибывших из Бразилии мужчин и женщин, у которых при прохождении карантинной проверки в аэропорту было выявлено заражение коронавирусом, инфицированы его новой разновидностью, отличной от той, что распространяется в Великобритании и ЮАР.
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Скончался известный писатель жанра нон-фикшн Хандо Кадзутоси, известный своими исследованиями эпохи Сёва, автор книги «Самый длинный день Японии» и других произведений. Ему было 90 лет.
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Правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в семи префектурах – Осака, Киото, Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги на период с 14 января по 7 февраля.
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Высшая лига регби решила отложить открытие сезона, запланированное на 16 января. Причиной стало то, что у игроков команд, а также обслуживающего персонала – в общей сложности более 60 человек – было выявлено заражение коронавирусом.
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В рамках расследования о предполагаемом получении взятки на сумму 5 млн йен во время пребывания на должности министра особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел обыски у бывшего министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, депутата парламента (сложившего полномочия) от 2-го избирательного округа Хоккайдо Ёсикавы Такамори (70 лет) (получение взятки) и у бывшего президента расположенной в городе Фукуяма префектуры Хиросима компании по производству куриных яиц «Акита фудзу» Акиты Ёсики (87 лет) (дача взятки).
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Скрипачка Гото Мидори удостоена Почетной награды центра имени Кеннеди, присуждаемой в Соединенных Штатах за вклад в культуру и искусство. Это второе присуждение данной награды лицу японского происхождения вслед за дирижером Одзавой Сэйдзи, который был удостоен ее в 2015 году.
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Впервые проведено единое тестирование поступающих в ВУЗы, сменившее единовременные экзамены в специализированных центрах. В необычайных условиях объявленного в 11 префектурах страны из-за распространения коронавируса режима чрезвычайного положения тесты сдавали 530 тыс. желающих поступить в высшие учебные заведения.
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Созвана 204-я очередная сессия Парламента Японии. Суга Ёсихидэ выступил перед депутатами с политической речью впервые после вступления в должность премьер-министра. В условиях, когда продолжается распространение коронавируса, правительство и партии правящей коалиции стремятся к скорейшему утверждению 3-го дополнительного бюджета на 2021 финансовый год, предусматривающего меры борьбы с инфекцией, а также основного бюджета на 2021 финансовый год.
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Жюри 164-й Премии Акутагавы и Премии Наоки удостоило Премии Акутагавы Усами Рин (21 год) за произведение «Оси, мою» («Веселись, гори»). Премию Наоки получила Сайздё Нака (56 лет) за сборник «Урасабисигава» («Одинокая река»).
В связи с чрезвычайным положением, объявленным из-за распространения коронавируса, железнодорожные компании, обслуживающие японскую столицу и ее окрестности, начали сдвигать на более раннее время движение последних поездов. Вплоть до отмены ЧП последние электрички будут уходить раньше максимум примерно на 30 минут.
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Токийский окружной суд вынес приговор Каваи Анри (47 лет), депутату Палаты советников, обвиненной в нарушениях Закона о выборах на общественные должности (подкуп и досрочные предвыборные действия) при проведении выборов в Палату советников в 2019 году, приговорив ее к 1 году и 4 месяцам заключения с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет (прокуратура запрашивала 1 год и 6 месяцев).
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства и администрация префектуры Тиба сообщили, что на ферме по разведению уток в городке Ёкосибахикари было подтверждено заражение птицы высокопатогенным штаммом птичьего гриппа. В нынешнем сезоне заражение уток на территории страны подтверждено впервые.
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Число скончавшихся после заражения коронавирусом в Японии (с учетом пассажиров круизного судна) превысило 5-тысячную отметку, составив 5077 человек.
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Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ в течение приблизительно 30 минут беседовал по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Наряду с укреплением альянса Японии и США, стороны согласовали курс на тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также в решении проблемы глобального потепления. Это была первая беседа лидеров Японии и США после вступления Байдена в должность президента.
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Фотография к заголовку: Исполнительница роли вакцинируемого лица (слева) и медсестра в ходе практических занятий по использованию вакцин от коронавируса, 27 января 2021 г., Городской колледж медсестер Кавасаки, г., Кавасаки, район Сайвай (© Jiji Press)