Организация работников здравоохранения «Стратегический совет по предотвращению инфекционных болезней 2020» 10 февраля провела в Токио пресс-конференцию. На этом мероприятии эксперты предложили общественности семь срочных советов по предотвращению распространения нового коронавируса.

Приобретение бытовых привычек для предотвращения инфекции

Пугающая эпидемия нового коронавируса, впервые замеченного в Ухане и названного COVID-19, вызывает общественную обеспокоенность. Одна из причин для беспокойства – распространение заблуждений из-за неверной информации о вирусе, который может вызывать пневмонию и другие проблемы со здоровьем. Чтобы противостоять этой дезинформации, «Стратегический совет по предотвращению инфекционных болезней 2020» 10 февраля провёл в Токио пресс-конференцию, чтобы предоставить гражданам достоверную информацию и дать рекомендации о том, какие навыки помогут избежать инфекции. Члены организации дали семь срочных советов, которые можно применять в повседневной жизни.

1. Поддерживать уровень информированности

Огромное количество сообщений в СМИ о COVID-19 и обилие информации могут привести к ошибочной или чрезмерной реакции на угрозу коронавируса. В то же время значительное количество людей не проявляет никакого интереса к инфекционным заболеваниям. Важно знать, что вирус может появиться в любом месте и в любое время, и предпринять соответствующие действия на основе правильной информации.

2. Узнавать о вирусах и бактериях

Вирусы и бактерии различаются по уровню инфекционности, симптомам, уровню смертности и путям передачи. В случае вируса, для которого ещё нет вакцины, такого как новый коронавирус, предотвращать распространение инфекции можно изоляцией путей передачи. Иными словами, нужно избежать попадания вируса в организм и не позволять заражённому человеку его распространять, то есть устранить возможность передачи воздушно-капельным путём и через физический контакт.

3. Усваивать повседневные привычки, которые останавливают инфекцию

Основными принципами предотвращения инфекции являются правильное мытьё рук и этикет в отношении кашля и чихания. Если невозможно вымыть руки, вы можете использовать антибактериальные влажные спиртосодержащие салфетки. Другой эффективный метод заключается в стерилизации предметов и поверхностей, к которым могло прикасаться много людей, чтобы удалить с них вирусы и бактерии. Прочие эффективные меры включают потребление продуктов, улучшающих иммунитет (например, содержащих маслянокислые или молочнокислые бактерии) и надлежащий уход за полостью рта.

4. Получать информацию о новейших технологиях

Недавно появились новые технологии для предотвращения заражения вирусом посредством постоянного удаления бактерий. Удаление вирусов и бактерий с помощью спирта приносит только временный эффект, но уже разработаны новые дезинфицирующие средства, которые могут сохранять свою дезинфицирующую способность в течение нескольких дней или даже месяцев. Также появились на рынке очистители воздуха и системы вентиляции, которые очень эффективны в удалении вирусов и бактерий.

5. Сохранять бдительность в отношении болезней

Ожидается, что общественный интерес к инфекционным болезням уменьшится, когда распространение COVID-19 закончится, но этим летом в Токио на Олимпийские и Паралимпийские игры отправятся люди со всего мира. Поскольку многие инфекционные заболевания, такие как грипп, лихорадка денге и краснуха, остаются угрозой в районах, из которых посетители будут приезжать в Японию для участия в играх, для страны настал ключевой момент для начала принятия серьёзных мер по предотвращению распространения инфекций.

6. Помнить о других инфекционных заболеваниях

В преддверии токийских Олимпийских и Паралимпийских игр будет важно обратить внимание на другие инфекционные заболевания, помимо нового коронавируса. Риск распространения инфекций также возрастает во времена крупных стихийных бедствий, таких как землетрясения, тайфуны и наводнения, которые случались в последние годы.

7. Запастись товарами для профилактики инфекций

Следует также запастись необходимыми предметами, чтобы избежать распространения инфекции – так же, как готовятся к стихийным бедствиям. Это маски, дезинфицирующие средства, мыло, средства по уходу за полостью рта, влажные салфетки (спиртосодержащие) и дезинфицирующие салфетки. Это особенно важно для пожилых, детей и прочих людей, которые наиболее уязвимы после стихийного бедствия – особенно если они находятся в центрах эвакуации среди множества других людей. Таких предметов в настоящее время в магазинах мало в результате вспышки COVID-19, поэтому рекомендуется запастись ими, когда они станут более доступны.

Каку Мицуо, который возглавляет «Стратегический совет по предотвращению инфекционных болезней 2020», на февральской пресс-конференции передал следующее послание: «Новости о новом коронавирусе, в частности о вспышке круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в Йокогаме, затмили сообщения о других инфекционных болезнях. Но только этой зимой 22 миллиона человек заразились гриппом в Соединённых Штатах, из них около 12 000 умерли. В Японии также в прошлом году было 3325 смертей от гриппа». Каку призвал общественность к осведомлённости о проблеме инфекционных заболеваний в повседневной жизни и не оставлять эту проблему правительству или другим людям.

Фотография к заголовку: Рабочие в защитной одежде идут к круизному кораблю Diamond Princess, где обнаружены инфицированные вирусом COVID-19, у пирса Дайкоку в Йокогаме 10 февраля 2020 года (© Jiji)

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