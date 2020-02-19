В Японии с каждым днём растёт количество инфицированных новым коронавирусом. Его выявление затрудняет то, что у пациентов сначала не проявляются явные симптомы. Оситани Хитоси, профессор Университета Тохоку, который занимался борьбой с инфекционными заболеваниями во Всемирной организации здравоохранения, анализирует текущую ситуацию и меры, которые принимают в Японии.

Обеспокоенность распространением инфекции в Японии

На круизном корабле Diamond Princess, который вернулся в Японию из поездки в Гонконг 3 февраля, заболел заражённый новым коронавирусом 80-летний житель Гонконга, который в конце января поднялся на борт корабля в Японии. К 10 февраля было подтверждено, что 135 из 3711 пассажиров на борту заражены вирусом. Всего в Японии был выявлен 161 случай коронавируса (к 17 февраля зафиксировано более 400 случаев – прим. перев.). Между тем, в Китае к тому моменту число заражённых достигло 40 171 и умерло 908 человек.

7 февраля четвёртый зафрахтованный правительством самолет из города Ухань в провинции Хубэй, центра вспышки вируса, приземлился в Токио. На борту находились около 200 граждан Японии и их китайских супругов. Некоторые тихоокеанские островные страны стремятся ограничить въезд путешественников из Японии как страны, где может присутствовать вирус.

Оситани Хитоси, профессор Университета Тохоку, который участвовал в работе Всемирной организации здравоохранения по сдерживанию вспышки тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS) в 2003 году, которая распространилась из Китая и в конечном итоге заразила более 8000 человек по всему миру и привела к 774 смертельным случаям, предупреждает, что коронавирус может распространяться в Японии.

Переход от сдерживания к «ограничению ущерба»

В случае SARS было легко идентифицировать заражённых, поскольку у большинства из них были тяжёлые симптомы и пневмония. Напротив, многие из тех, кто заразился новым коронавирусом, сначала не проявляют таких симптомов, как жар или кашель, поэтому невозможно выявить всех инфицированных. Те, у кого нет явных симптомов, ведут обычную жизнь, распространяя вирус.

Оситани Хитоси, профессор Университета Тохоку (фотография предоставлена Унивеситетом Тохоку)

«Этот вирус очень трудно сдержать, – отмечает Оситани. – Сосредоточение внимания только на сдерживании приведёт к ошибкам в политическом подходе. Япония должна перейти от сдерживания к политике смягчения последствий». Вирус, похоже, заразен даже во время инкубационного периода, поэтому даже при быстрой изоляции при появлении симптомов инфицированные к этому моменту уже могут заразить других.

100 000 инфицированных в Китае?

Учитывая, что некоторые заражённые вирусом не проявляют явных симптомов, каково фактическое число тех, кто заразился коронавирусом? Исследовательская группа Университета Гонконга в британском журнале The Lancet опубликовала информацию о том, что «75 815 человек… инфицированы в Ухане к 25 января 2020 года». Нисиура Хироси, профессор Университета Хоккайдо, 4 февраля оценил количество инфицированных к тому моменту в Китае в более чем 100 000 человек, опираясь на данные о пациентах в Китае и по всему миру, а также о гражданах Японии, возвращающихся из Уханя на чартерных рейсах.

Ситуация может быть даже более серьёзной, по словам Оситани, который отмечает вероятность того, что «по всему Китаю появляется гораздо больше людей, заражённых вирусом». Китайские власти, похоже, проводят политику, основанную на опыте атипичной пневмонии, но этот подход не подходит для текущего случая, когда у некоторых заражённых симптомы отсутствуют. «Уже сейчас это уже не просто внутренний вопрос для Китая, а глобальная угроза, – подчёркивает Оситани. – Поэтому ситуация требует мер, скоординированных с международным сообществом».

Медицинский работник в защитном костюме проходит мимо пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение во временной больнице, расположенной в выставочном центре в Ухане, провинция Хубэй, 5 февраля 2020 г. (© Chinatopix / AP / Aflo)

Возможность вспышки в Японии

В Японии более 3000 пассажиров роскошного круизного корабля находятся на карантине на борту в порту Йокогама после обнаружения нескольких случаев коронавируса, и им не разрешат высадиться до окончания инкубационного периода.

«Сама эта ситуация, – замечает Оситани, – убедительно свидетельствует о том, что вирус уже распространяется в Японии, поэтому мы вступили в фазу, когда нам нужно серьезно обсудить эту проблему, исходя из предположения, что количество инфицированных в стране растёт». Другими словами, учитывая вспышку на круизном корабле, есть большая вероятность того, что коронавирус распространяется и в Японии.

«Если коронавирус распространится в странах Азии и Африки со слабой медициной, причинённый вред может быть гораздо серьёзнее, поэтому нам нужно подумать, как помочь таким странам», – с беспокойством отмечает Ошитани. Япония сталкивается с этой серьёзной проблемой здравоохранения незадолго до того, как для участия в Токийской Олимпиаде и Паралимпийских играх в июле начнут прибывать люди со всего мира.

Фотография к заголовку: Скорая помощь прибывает на пирс Дайкоку в Йокогаме 7 февраля 2020 года для перевозки пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess (© Jiji)

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