En febrero de 2021 se prorrogó el estado de emergencia por la COVID-19 hasta marzo y el ex primer ministro Mori Yoshirō dimitió como presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

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Tōyama Kiyohiko, miembro del partido Kōmeitō, que forma parte de la coalición gobernante, dimite como diputado de la Cámara Baja de la Dieta después de conocerse que visitó a altas horas de la noche un club de Ginza durante el estado de emergencia por la COVID-19. En el Partido Liberal Democrático se descubre que Matsumoto Jun, expresidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, acompañó a Tanose Taidō, ministro de Estado de Educación, y a Otsuka Takashi, vicepresidente del comité de asuntos parlamentarios, durante otra visita a un club diferente de Ginza. Los tres renuncian a sus cargos en el PLD.

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El Gobierno decide extender el estado de emergencia hasta el 7 de marzo en 10 de las 11 prefecturas en las que está activo (excluyendo a Tochigi).

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que la versión de Android de Cocoa, su aplicación de rastreo de la COVID-19, dejó de funcionar adecuadamente a finales de septiembre de 2020 y no emitió alertas a los usuarios sobre posibles contactos cercanos con personas infectadas.

Kawai Anri dimite como diputada de la Cámara Alta después de ser declarada culpable de haber comprado votos durante su campaña electoral en la prefectura de Hiroshima. Kawai no recurre la sentencia y el veredicto se confirma al día siguiente.

La Dieta aprueba un proyecto de ley con enmiendas a las leyes para aumentar la efectividad de la respuesta de Japón contra la COVID-19. Estas revisiones entran en vigor el 13 de febrero e incluyen medidas para permitir que los gobernadores de las prefecturas impongan multas de hasta 300.000 yenes a los negocios que no cooperen con las solicitudes de reducción de los horarios de apertura o cierre durante el estado de emergencia.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia los resultados de una encuesta sobre el gasto de las familias en 2020, en la que se descubre que el desembolso promedio por hogar (con dos personas o más) fue de 277.926 yenes. Excluyendo los efectos de la fluctuación de los precios, esto supone un descenso efectivo del 5,3 % respecto al año anterior, la mayor caída registrada desde que esta estadística comenzase a ser publicada en 2001.

6

Dos embarcaciones de la guardia costera de China entran en aguas territoriales de Japón alrededor de las islas Senkaku. Tratan de acercarse a barcos pesqueros japoneses, pero la guardia costera de Japón les insta a abandonar la zona. Tras la promulgación de una nueva ley en China que permite a su guardia costera el uso de armamento, se han producido nueve de estas intrusiones a 22 de febrero de 2021.

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El submarino Sōryū de las Fuerzas de Autodefensa Marítima choca con una embarcación comercial privada en la costa de la prefectura de Kōchi. Tres de sus tripulantes sufren heridas leves.

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Las autoridades reguladores imponen una suspensión de sus actividades de 116 días a la empresa farmacéutica Kobayashi Kako después de que esta vendiera un medicamento dermatológico contaminado con sustancias que provocan somnolencia, causando al menos una muerte. La suspensión, que se extenderá hasta el 5 de junio, es la mayor que se ha impuesto bajo la Ley de Dispositivos Farmacéuticos y Médicos.

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Toyota aumenta su pronóstico de ingresos netos para el año fiscal que finaliza en marzo de 2021 de 1,4 billones de yenes a 1,9 billones, y la predicción de sus beneficios operativos a más del 50 %.

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Mori Yoshirō dimite como presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio a causa del escándalo provocado por sus declaraciones sexistas. El 18 de febrero la diputada de la Cámara Alta Hashimoto Seiko se convierte en la nueva presidenta, abandonando antes de acceder a su nuevo cargo su puesto en el Gabinete como ministra de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

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A las 23:07 se produce un terremoto con hipocentro en la costa de la prefectura de Fukushima y de una intensidad 6 alta en la escala japonesa en Sōma, en Fukushima, Zaō, en Miyagi, y otros municipios. La Agencia Meteorológica de Japón afirma que el hipocentro se situó a unos 55 kilómetros bajo la superficie y que la magnitud estimada del temblor fue de 7,3. Tras la suspensión temporal de su servicio, el Shinkansen de Tōhoku vuelve a circular en todas sus secciones el 24 de febrero.

Un deslizamiento de tierra en la autopista Jōban en Sōma, en la prefectura de Fukushima, el 14 de febrero de 2021 después del terremoto ocurrido el día anterior. (© Jiji)

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La Oficina del Gabinete publica sus datos preliminares sobre el PIB para el cuarto trimestre de 2020. La economía crece un 3,0 %, o un 12,7 % sobre una base anualizada, en el segundo trimestre consecutivo de crecimiento positivo.

El índice Nikkei sube por encima del nivel de los 30.000 puntos por primera vez desde agosto de 1990, cerrando el día en 30.084,15 enteros.

La comisión administrativa de las elecciones prefecturales de Aichi presenta una denuncia penal ante la policía de la prefectura después de descubrir que más del 80 % de las firmas reunidas en una petición para pedir la renuncia del gobernador Ōmura Hideaki estaban falsificadas. El 24 de febrero la policía registra varias de las oficinas de la comisión administrativa de las elecciones municipales y se lleva los formularios de dicha petición.

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La vacunación contra la COVID-19 comienza en Japón con la inoculación de 400.000 trabajadores de la sanidad en hospitales de todo el país.

Araki Kazuhiro (a la izquierda), presidente del Centro Médico de Tokio de la Organización Nacional de Hospitales, recibe la primera vacuna contra la COVID-19 el 17 de febrero de 2021. (© Jiji)

El Ministerio de Asuntos Externos y el Ministerio de Defensa anuncian un acuerdo de prórroga de un año al pacto por el que Japón ofrece su apoyo como nación anfitriona a las bases estadounidenses, manteniendo el gasto anual del país en unos 200.000 millones de yenes.

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Ōsaka Naomi gana la final individual del Abierto de Australia tras vencer a Jennifer Brady, de los Estados Unidos, por 6-4 y 6-3, haciéndose con la victoria en este torneo por segunda vez.

Ōsaka Naomi habla después de su triunfo en el Abierto de Australia en Melbourne el 20 de febrero de 2021. (© AFP/Jiji)

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Se declara un incendio en Ashikaga, en la prefectura de Tochigi. Tratan de extinguir el fuego utilizando helicópteros, pero para el 26 de febrero se ha extendido calcinando 106 hectáreas. A 28 de febrero el fuego ha sido controlado casi en su totalidad, pero se mantienen las recomendaciones de evacuación para 305 hogares.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones impone medidas disciplinarias a 11 funcionarios por violar el código ético al descubrirse que cenaron con Suga Seigō, el hijo mayor del primer ministro Suga Yoshihide, que trabaja en una empresa de producciones audiovisuales.

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El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca castiga al viceministro Edamoto Masaaki y a otros cinco funcionarios tras descubrirse que fueron agasajados con lujosas cenas por una empresa de producción de huevos que está siendo investigada por sobornar a Yoshikawa Takamori, el anterior ministro.

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El Gobierno levanta el estado de emergencia en Aichi, Gifu, Osaka, Kioto, Hyōgo y Fukuoka pero lo mantiene en las prefecturas de la región de la capital: Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba.

(Fotografía del encabezado: Mori Yoshirō, en el centro, se disculpa por sus declaraciones sexistas y dimite como presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio el 12 de febrero de 2021. © Jiji.)