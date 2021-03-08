تمديد حالة الطوارئ في اليابان استمرارًا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حتى مارس/ آذار، واستقالة رئيس الوزراء الأسبق موري يوشيهيرو من منصب رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية، كانا من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر فبراير/ شباط 2021.

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توياما كيوهيكو، أحد أعضاء حزب كوميتو الشريك الصغير المتحالف مع الحزب الحاكم، يستقيل من منصبه كمشرع في مجلس النواب بعد أن تبين قيامه بزيارة ملهى جينزا الليلي في وقت متأخر من الليل خلال حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا. وفي الحزب الليبرالي الديمقراطي، تبين أن ماتسوموتو جون، الرئيس السابق للجنة الوطنية للسلامة العامة، كان برفقة تانوسى تايدو، وزير الدولة للتعليم، وأوتسوكا تاكاشي، نائب رئيس لجنة الشؤون البرلمانية، في زيارة منفصلة لنفس الملهى. الأمر الذي أدى على إثره إلى استقالة الثلاثة من مناصبهم في الحزب الليبرالي الديمقراطي.

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الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ حتى السابع من مارس/ آذار في عشر محافظات من أصل إحدى عشرة كانت معلنه بها (باستثناء محافظة توتشيغي).

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن أن إصدارا نظام اندرويد لتطبيق (Cocoa) المعني بتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا كان غير فعَّال منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2020، حيث أخفق في إصدار تحذيرات للمستخدمين بأنهم ربما كانوا على اتصال وثيق بالأشخاص المصابين.

كاواي أنري تستقيل من منصبها كنائبة في مجلس المستشارين بعد إدانتها بشراء أصوات خلال حملتها الانتخابية في محافظة هيروشيما. ولم تستأنف على الحكم الذي أصبح باتًا في اليوم التالي لإصداره.

البرلمان الياباني يسن مشروع قانون لمراجعة القوانين لزيادة فعالية تعامل اليابان مع جائحة فيروس كورونا. وهو الذي دخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من فبراير/ شباط، ويشمل تدابير تسمح للمحافظين بفرض غرامات تصل إلى 300,000 ين على مرافق الأعمال التي لا تمتثل لأوامر تقليص ساعات العمل أو إغلاقها أثناء فترة إعلان حالة الطوارئ.

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وزارة الداخلية والاتصالات تعلن عن نتائج مسح حول حجم إنفاق الأسر خلال عام 2020، خلصوا فيه إلى أن متوسط الإنفاق لأسرة مكونة من شخصين أو أكثر كان 277,926 ينًا يابانيًا. وباستثناء آثار التغيرات في الأسعار، يمثل هذا المتوسط انخفاضًا فعليًا على أساس سنوي بنسبة 5,3٪، أو أكبر انخفاض على الإطلاق منذ أن أصبحت الإحصاءات المقارنة متاحة في عام 2001.

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سفينتان صينيتان تابعتان لخفر السواحل تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو. وحاولوا الاقتراب من زوارق الصيد اليابانية، لكن سفينة خفر السواحل اليابانية قامت بتحذيرهم كي يغادروا. وقد حدث بعد أن تم تمرير قانون صيني جديد يسمح لسفن حرس السواحل باستخدام الأسلحة، أن وقعت تسع من مثل هذه الاختراقات بداية من الثاني والعشرين من فبراير/ شباط.

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غواصة (سوريو) التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية تصطدم بسفينة تجارية خاصة قبالة محافظة كوتشي، مما تسبب في إصابات طفيفة لثلاثة من أفراد طاقمها.

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الجهات الرقابية تفرض تعليقًا تجاريًا لمدة 116 يومًا على شركة الأدوية (كوباياشي كاكو) بعد أن باعت دواءً جلديًا ملوثًا بمكونات تحفز على النوم، مما تسبب في وفاة شخص على الأقل. ويعد هذا التعليق، الذي يستمر حتى الخامس من يونيو/ حزيران، هو أطول فترة يتم فرضها بموجب قانون الأجهزة الصيدلانية والطبية.

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شركة تويوتا ترفع توقعات الدخل الصافي للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2021 من 1,4 تريليون ين إلى 1,9 تريليون ين، وأرباح تشغيلية متوقعة بأكثر من 50٪.

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استقالة موري يوشيهيرو من منصبه كرئيسٍ للَّجنة المنظمة لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية على خلفية إدلائه بتصريحات متحيزة ضد المرأة. وفي الثامن عشر من فبراير/ شباط، أصبحت عضو مجلس المستشارين هاشيموتو سيكو الرئيسة الجديدة، تاركة منصبها الوزاري كوزيرة لدورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية قبل تولي منصبها الجديد.

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زلزال مركزه محافظة فوكوشيما يضرب الأراضي اليابانية في تمام الساعة 11:07 مساءً يوم الثالث عشر من فبراير/ شباط، حيث تسبب في هزة قدرها أعلى من ست درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية في مدينة سوما بمحافظة فوكوشيما، وبلدة زأو بمحافظة مياجي، وبلديات أخرى. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز بؤرة الزلزال كان على عمق 55 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وبلغت قوته 7,3 درجة. وعلى إثر ذلك، وبعد فترة من الانقطاع، استأنفت مجموعة قطارات توهوكو شينكانسن خدماتها في جميع القطاعات في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط.

طريق جوبان السريع في مدينة سوما بمحافظة فوكوشيما، تم التقاط الصورة في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2021، بعد أن تسبب زلزال اليوم السابق في حدوث انهيارات أرضية. (جيجي برس).

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مكتب مجلس الوزراء يصدر أرقامه الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2020. حيث يشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 3,0٪ ، أو 12,7٪ على أساس سنوي، للربع الثاني على التوالي من النمو الإيجابي.

مؤشر نيكّى يرتفع أعلى مستوى الـ 30,000 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 1990، ليغلق اليوم عند 30,084.15 نقطة.

لجنة إدارة الانتخابات في محافظة آيتشي تقدم شكوى جنائية إلى شرطة المحافظة بعد أن تبين أن أكثر من 80٪ من التواقيعات التي تم جمعها على عريضة لاستدعاء المحافظ أومورا هيديأكي مزورة. وفي الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، قامت الشرطة بتفتيش عددًا من مكاتب لجنة إدارة الانتخابات البلدية وصادرت استمارات تقديم الالتماسات.

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عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا تبدء في اليابان، بدءًا بحوالي 40,000 من الأطقم الطبية في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

أراكي كازوهيرو (على اليسار)، رئيس مركز طوكيو الطبي التابع لهيئة المستشفيات الوطنية، يتلقى أول لقاح ضد فيروس كورونا في السابع عشر من فبراير/ شباط 2021. (جيجي برس).

وزارتا الخارجية والدفاع تعلنان عن اتفاق تمديد لمدة عام واحد لاتفاقية دعم اليابان كدولة مضيفة للقواعد الأمريكية، مع الحفاظ على التكاليف السنوية التي تتحملها اليابان عند 200 مليار ين.

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أوساكا ناومي تفوز في نهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تغلبت على الأمريكية جينيفر برادي (6-4، 6-3) لتحقق بذلك الفوز بالبطولة للمرة الثانية.

أوساكا ناومي تلقي كلمة بعد فوزها في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن في العشرين من فبراير/ شباط 2021 (أيه إف بي/ جيجي برس).

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حريق هائل يندلع في مدينة أشيكاغا بمحافظة توتشيغي. وقد سعت فرق مكافحة الحرائق جاهدة بواسطة المروحيات إلى احتواء نطاقها، لكنها امتدت على مساحة 106 هكتارًا بحلول يوم السادس والعشرين من فبراير/ شباط. واعتبارًا من الثامن والعشرين من فبراير/ شباط، تم احتواء الحرائق إلى حد كبير، لكن مع ذلك تم إصدار تحذيرات بالإخلاء لـ 305 أسرة.

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وزارة الداخلية والاتصالات تعاقب أحد عشر مسؤولاً على خلفية انتهاك قانون أخلاقيات الخدمة المدنية بعد حضورهم لمأدبة عشاء باهظة التكلفة بدعوة من قبل سوغا سيغو، الابن الأكبر لرئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى، الذي يعمل في إحدى شركات الإنتاج الإعلامي.

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وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية تعاقب نائب الوزير إيداموتو ماسأكي وخمسة مسؤولين آخرين بعد أن تبين حضروهم لمأدبات عشاء باهظة التكلفة بدعوة من قبل إحدى شركات إنتاج البيض التي تخضع للتحقيق بسبب رشوة يوشيكاوا تاكاموري، الوزير السابق.

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الحكومة ترفع حالة الطوارئ عن محافظات آيتشي، غيفو، أوساكا، كيوتو، هيوغو، وفوكوكا، لكنها لا تزال سارية في محافظات منطقة العاصمة في كلٍ من طوكيو، كاناغاوا، سيتاما، وتشيبا.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: موري يوشيهيرو، في المنتصف، يعتذر عن تصريحاته المتحيزة ضد المرأة ويستقيل من منصبه كرئيس للَّجنة المنظمة لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية في الثاني عشر من فبراير/ شباط 2021. جيجي برس)