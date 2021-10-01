Kishida Fumio fue elegido nuevo líder del Partido Liberal Democrático en septiembre de 2021. Repasamos las noticias más importantes del pasado mes en Japón.

1

El Gobierno lanza la Agencia Digital y designa a Hirai Takuya, ministro para la Transformación Digital, para liderarla.

2

El Tribunal del Distrito de Tokio condena a Iizuka Kōzō a cinco años de prisión por conducción negligente que acabó con la vida de dos personas y dejó a otras nueve heridas en Ikebukuro, Tokio, en abril de 2019. El caso atrajo una gran atención ya que Iizuka, que tiene 90 años, es un antiguo funcionario del Gobierno. El 17 de septiembre se confirmó la sentencia y ni la defensa ni la fiscalía apeló la decisión.

3

El primer ministro Suga Yoshihide anuncia que no se presentará a las elecciones a presidente del Partido Liberal Democrático que se celebrarán el mismo mes, lo que significa que se retirará del cargo como primer ministro de Japón.

4

Kunieda Shingo gana la medalla de oro en la competición individual masculina de tenis en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

5

Terminan los Juegos Paralímpicos de Tokio después de 13 días de competiciones. Japón logra su segundo mejor resultado de la historia con 51 medallas.

Deportistas en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos en Tokio el 5 de septiembre de 2021. (© AFP/Jiji)

6

El Emperador Naruhito y su familia se trasladan de los terrenos del Palacio de Akasaka al Palacio Imperial, donde vivirán en adelante.

7

El Tribunal del Distrito de Tokio condena al diputado del PLD Akimoto Tsukasa a cuatro años en prisión y una multa de 7,6 millones de yenes por aceptar sobornos y manipular testigos en conexión con un escándalo de corrupción relacionado con un centro vacacional con casino.

8

La fiscalía de Tokio registra la oficina principal de la Universidad Nihon y otros sitios en un caso de abuso de confianza en un contrato para unas obras en el hospital de la universidad.

12

Se inaugural la WE League en Japón, la primera liga profesional de fútbol femenino. La liga tiene lugar desde el otoño a la primavera para coincidir con los calendarios europeos y en ella compiten 11 equipos.

13

Fujii Sōta derrota a Toyoshima Masayuki y se hace con el título Eiō, convirtiéndose a los 19 años y un mes en el jugador de shōgi más joven de la historia que ostenta tres grandes títulos.

Fujii Sōta después de ganar el torneo Eiō en Tokio el 13 de septiembre de 2021. (© Jiji)

El Gobierno extiende el estado de emergencia por el coronavirus en Tokio y otras 18 prefecturas hasta el 30 de septiembre. Es la tercera vez que amplía la emergencia.

14

El índice Nikkei sube hasta los 30.795,78 puntos, su total más alto desde agosto de 1990, y supera la cifra anual más alta alcanzada el 16 de febrero.

15

Corea del Norte lanza dos misiles balísticos en dirección al mar de Japón en su primera prueba de misiles balísticos de corto alcance desde marzo.

La Autoridad Regulatoria Nuclear decide oficialmente que el reactor número 2 de la central nuclear de Shimane, gestionada por la Compañía Eléctrica de Chūgoku, cumple con los nuevos estándares de seguridad para su reactivación.

18

El expresidente del Consejo General del PLD Takeshita Wataru, que ejerce como diputado, fallece a la edad de 74 años.

21

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia que el precio del suelo cayó un 0,4 % de media en términos interanuales. Es el segundo año consecutivo que este precio se reduce.

22

La Agencia de Servicios Financieros publica una orden de mejora de negocios al Banco Mizuho y a su filial Mizuho Financial Group debido a los numerosos fallos de los sistemas informáticos del banco.

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) presenta un informe a la Agencia Regulatoria Nuclear en el que reconoce deficiencias en su conocimiento de los riesgos relacionados con la protección de los materiales nucleares y su comprensión de la situación en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, después de una serie de sucesos relacionados con la seguridad.

24

El primer ministro Suga se reúne con el presidente estadounidense Joe Biden. Ambos líderes confirman la necesidad de mantener una estrecha alianza entre Japón y los Estados Unidos. Ese mismo día celebran una reunión junto al primer ministro australiano Scott Morrison y el primer ministro indio Narendra Modi.

27

Komuro Kei, quien se casará con la princesa Mako al final del presente año, regresa de Nueva York a Japón por primera vez en tres años.

28

El Gobierno anuncia que el estado de emergencia declarado en 19 prefecturas y las medidas de preemergencia en vigor en 8 prefecturas serán levantados el 30 de septiembre.

Sakurai Shō y Aiba Masaki, miembros del grupo Arashi, anuncian a través de su agencia que se han casado con sus respectivas parejas.

29

Kishida Fumio es elegido presidente del PLD y se convertirá en el próximo primer ministro de Japón.

Fumio Kishida saluda después de ganar las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático en Tokio, Japón, el 29 de septiembre de 2021. (© Jiji)

Anuncian que Saitō Takao, autor de la serie de manga Golgo 13, falleció el 24 de septiembre a los 84 años.

(Fotografía del encabezado: El equipo japonés del baloncesto en silla de ruedas se junta para una fotografía conmemorativa después de ganar la medalla de plata paralímpica en Tokio el 5 de septiembre de 2021. © Jiji.)