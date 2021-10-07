Закрытие Паралимпийских игр в Токио, продление режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в 19 префектурах и другие события сентября 2021 года в Японии.

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На Паралимпийских играх в Токио в мужском заплыве на 100 метров брассом (в классе спортсменов с нарушениями зрения) Кимура Кэйити завоевал серебро, а в бочча (в классе спортсменов с церебральным параличом BC2) Сугимура Хидэтака завоевал золото.

Правительство учредило Агентство по делам цифровизации. Первым министром по делам цифровизации назначен Хираи Такуя – министр по вопросам цифровых реформ.

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На Паралимпийских играх в Токио в теннисе на колясках (в смешанных состязаниях Quad Doubles) бронзовые медали завоевали Муроиси Мицутэру и Сугэно Кодзи, в плавании на дистанции 50 метров на спине у женщин (в классе с ограничениями двигательных функций S2) серебро получила Ямада Миюки, а у мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем (в классе с ограничениями двигательных функций S4) серебро завоевал Судзуки Такаюки.

Скончался экономический комментатор Утихаси Кацуто, постоянный и решительный критик, бивший тревогу по поводу рыночного фундаментализма. Ему было 89 лет.

Утихаси Кацуто, 12 июня 2012 года, Токио, район Нагата (© Jiji Press)

На процессе по делу о дорожно-транспортным происшествии в апреле 2019 года в токийском районе Икэбукуро, когда движение легкового автомобиля на большой скорости привело к гибели матери и ребенка и тяжелым травмам еще 9 человек, Токийский окружной суд приговорил Иидзуку Кодзо (90 лет), бывшего директора Института промышленных наук и технологий Министерства торговли и промышленности, обвиненного в нарушении Закона о борьбе с нарушениями правил дорожного движения (халатное вождение, повлекшее смерть), к 5 годам тюремного заключения (прокуратура требовала назначить 7-летний тюремный срок). Поскольку ни защита обвиняемого, ни прокуратура не подали апелляции, 17 сентября приговор вступил в силу.

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На Паралимпийских играх в Токио в велоспорте у женщин в шоссейной гонке (в классе с нарушениями двигательных функций) золотую медаль завоевала Сугиура Кэйко, в легкой атлетике у мужчин на дистанции 100 метров (в классе колясочников) Ооя Юки завоевал серебро, в универсальной эстафете на 400 метров Япония получила бронзу, в женском голболе Япония получила бронзу, в плавании у мужчин на дистанции 100 метров баттерфляем (в классе с нарушениями зрения) золотую медаль завоевал Кимура Кэйити, а серебряную – Томита Утю, в теннисе на колясках в одиночном разряде у женщин серебряную медаль завоевала Камидзи Юи.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ (председатель Либерально-демократической партии) объявил о том, что он не будет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на посту лидера партии, выразив намерение уйти в отставку.

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На Паралимпийских играх в Токио в командном турнире по бочча Япония завоевала бронзу, а в парных состязаниях (в классе ограничения двигательных функций/церебральный паралич) серебряные медали завоевали Кавамото Кэйсукэ и Такахаси Кадзуки, в теннисе на колясках у женщин в парном разряде бронзу завоевали Камидзи Юи и Оотани Момоко, в мужском одиночном разряде золотую медаль завоевал Куниэда Синго, в бадминтоне на колясках у женщин (WH1) золото завоевала Сатоми Сарина, бронзу у женщин получила (WH2) Ямадзаки Юма, в женском бадминтоне (в классе нарушения верхних конечностей SU5) серебряную медаль завоевала Судзуки Аяко, а бронзу – Сугино Акико, в парном женском разряде по бадминтону (класс нарушения нижних, нарушения верхних конечностей) бронзовые медали завоевала пара Ито Норико – Судзуки Аяко.

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На Паралимпийских играх в Токио в мужском марафоне в классе спортсменов с нарушениями зрения бронзовую медаль завоевал Хорикоси Тадаси, а в классе с нарушениями рук бронзовую медаль – Нагата Цутому, в женском марафоне (в классе с нарушениями зрения) золото завоевала Митисита Мисато, в бадминтоне на колясках у мужчин (WH2) золотую медаль завоевал Кадзивара Дайки, в парном разряде у женщин золото завоевали Сатоми Сарина и Ямадзаки Юма, у мужчин в парном разряде бронзовые медали завоевали Кадзивара Дайки и Мураяма Хироси, в смешанном парном разряде (нарушения верхних, нарушения нижних конечностей) бронзовую медаль завоевала пара Сугино Акико - Фудзивара Дайсукэ, а в баскетболе на колясках у мужчин японская команда завоевала серебряные медали.

Сатоми Сарина (слева) и Ямадзаки Юма, золотые медалистки Паралимпиады в женском парном разряде в бадминтоне на колясках (WH), 5 сентября 2021 г., Национальный стадион Ёёги (© Jiji Press)

Завершив 13-дневную программу, закрылись Паралимпийские игры в Токио. Они были необычными, поскольку проведение пришлось отложить на год из-за пандемии коронавируса. Япония завоевала в общей сложности 51 медаль. Это второй результат за всю историю участия страны в Паралимпиадах.

Спортсмены разных стран на церемонии закрытия Паралимпийских игр, 5 сентября 2021 г., Токио, Национальный стадион (AFP / Jiji Press)

В преддверии третьей годовщины землетрясения интенсивностью 7 баллов, унесшего 44 человеческих жизни, которое произошло в восточной части района Ибури префектуры Хоккайдо, в городе Ацума, сильно пострадавшем от этого удара стихии, состоялась мемориальная церемония.

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Императорская чета переехала из резиденции Акасака в отреставрированный бывший дворец Фукиагэ-сэнто на территории императорского дворца.

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По делу о коррупции, связанному с бизнесом комплексных курортов с казино (IR), Токийский окружной суд приговорил депутата Палаты представителей Акимото Цукасу (49 лет), обвиненного в коррупции и нарушении Закона о борьбе с организованной преступностью (подкуп свидетелей и других лиц), к 4 годам тюремного заключения с выплатой штрафа в размере около 7 млн 600 тыс. йен (прокуратура требовала пятилетнего тюремного срока и штрафа в 7 млн 600 тыс. йен).

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел обыски в главном офисе Университета Нихон в токийском районе Тиёда и ряде других мест в связи с подозрениями о причинении ущерба университету связанными с ним лицами при заключении строительного контракта, имеющего отношение к больнице при этом университете.

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Начала действовать первая в стране женская профессиональная футбольная лига (WE-лига). Лига будут проводить матчи в сроки, приуроченные к европейским – с осени по весну. До мая будущего года 11 команд проведут в общей сложности 110 домашних и гостевых матчей.

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Профессиональный игрок в сёги Фудзии Сота, девятнадцатилетний обладатель двух чемпионских титулов, одержал победу со счетом 3:2 над Тоёсимой Масаюки в борьбе за титул Эйо. Тем самым он в возрасте 19 лет и 1 месяца завоевал третью корону сёги, впервые за 28 лет обновив рекорд как самый молодой чемпион и обойдя обладателя 9-го дана Хабу Ёсихару, который добился такого результата в 22 года и 3 месяца.

Фудзии Сота завоевал чемпионский титул Эйо и стал самым молодым в истории обладателем трех чемпионских титулов сёги, 13 сентября 2021 г., Токио, район Сибуя (© Jiji Press)

Правительство Японии продлило до 90 сентября действие режима чрезвычайного положения в 19 префектурах страны, включая Токио. Это стало третьим по счету продлением режима ЧП.

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На Токийской фондовой бирже в результате устойчивого роста котировок индекс Никкэй превзошел максимум с начала года, зарегистрированный 16 февраля, и достиг отметки 30 795.78 йены, что стало рекордно высокой величиной за 31 год с августа 1990-го.

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Северная Корея произвела запуск из внутренней части своей территории направлении японского моря двух баллистических ракет. Это стало первым северокорейским пуском баллистических ракет с марта.

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Комиссия по ядерному регулированию официально утвердила доклад об итогах обследования реактора №2 АЭС «Симанэ» электроэнергетической компании «Тюгоку дэнрёку», в котором признается соответствие реактора новым стандартам безопасности, необходимое для возобновления его работы.

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Скончался Такэсита Ватару, депутат Палаты представителей Парламента Японии, председатель фракции Такэсита, занимавший посты руководителя Совета по общим делам ЛДП и министра по делам восстановления. Ему было 74 года.

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Министерство общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма опубликовало стандартную стоимость земли 2021 года. Второй год подряд средняя стоимость земель всех назначений по всей стране снизилась, величина снижения составила 0,4%.

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Агентство финансовых услуг отдало распоряжение улучшить практику ведения бизнеса финансовой группе «Мидзухо» – владельцу акций банка «Мидзухо», где происходит большое количество системных сбоев.

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) представила в Комиссию по ядерному регулированию доклад в связи с неоднократным ненадлежащим соблюдением антитеррористических мер на АЭС «Касивадзаки-Карива» (расположена в преф. Ниигата). В документе говорится, что имели место «недостаточное осознание рисков, связанных с защитой ядерных материалов, а также недостаточное понимание фактической ситуации непосредственно на месте».

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В Белом доме состоялись переговоры премьер-министра Суги Ёсихидэ с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр сообщил журналистам, что стороны сошлись в необходимости поддерживать прочный двусторонний альянс. На состоявшейся ранее в этот же день встрече лидеров Японии, США, Австралии и Индии (так называемый четырехсторонний диалог по безопасности QUAD), премьер-министр, касаясь снятия импортных ограничений на японскую продовольственную продукцию в США, выразил готовность приветствовать такой шаг.

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Стало известно, что выступающий в ранге великого чемпиона ёкодзуна борец сумо Хакухо (Хакухо Сё, 36 лет), уроженец Монголии, школа Миягино, подал заявление о завершении борцовской карьеры.

Комуро Кэй (29 лет), который в текущем году, вероятно, женится на старшей дочери наследного принца Акисино Мако (29 лет), впервые приблизительно за 3 года на время приехал на родину из Нью-Йорка.

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Сразу два участника популярной идол-группы «Араси» – Сакураи Сё и Аиба Масаки – через свое агентство сообщили о вступлении в брак.

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Состоялось голосование на выборах председателя Либерально-демократической партии. Бывший руководитель Совета политических исследований ЛДП Кисида Фумио (64 года) по итогам второго тура нанес поражение министру по делам административной реформы Коно Таро (58 лет) и был избран 27-м по счету председателем ЛДП.

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Кисида Фумио избран председателем Либерально-демократической партии, 29 сентября 2021 г., Токио, район Минато (© Jiji Press)

Стало известно, что 24 сентября скончался художник манга Сайто Такао, известный серией графических новелл Golgo 13. Ему было 84 года.

Фотография к заголовку: Японские баскетболисты-колясочники фотографируются на память после завоевания серебряных медалей Паралимпиады, 5 сентября 2021 г., Токио, спорткомплекс «Ариакэ арина» (© Jiji Press)