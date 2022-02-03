La sexta ola de la COVID-19 obligó al Gobierno a declarar medidas previas a la emergencia en Japón en enero de 2022.

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Una ceremonia para celebrar el Año Nuevo tiene lugar en el Palacio Imperial. La princesa Aiko, que cumplió 20 años en diciembre, participa por primera vez como un miembro adulto más de la familia imperial.

Celebración de Año Nuevo en el Palacio Imperial de Tokio. (Jiji)

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Corea del Norte lanza un misil balístico al mar del Japón, una acción que se repite los días 11, 14, 17, 25, 27 y 30 de enero.

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El primer ministro japonés Kishida Fumio y su homólogo australiano Scott Morrison firman un Acuerdo de Acceso Recíproco para facilitar que las fuerzas armadas de ambos países puedan celebrar ejercicios conjuntos.

Unas inusuales nevadas abundantes caen en el sur de la región de Kantō, alrededor de la capital, interrumpiendo el transporte aéreo y ferroviario. La Agencia Meteorológica de Japón informa que se alcanzaron los 10 cm de nieve en el centro de Tokio.

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Durante una cumbre de seguridad dos más dos celebrada en línea entre Japón y los Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken anuncia planes a través de los que ambos países desarrollarán tecnologías de defensa capaces de contrarrestar misiles hipersónicos.

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El Gobierno implementa medidas de cuasi emergencia por la COVID-19 en las prefecturas de Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima hasta el 31 de enero. El 21 de enero, las medidas de cuasi emergencia se extienden a Tokio y otras 12 prefecturas hasta el 20 de febrero. Para finales del mes se declaran estas medidas para 34 de las 47 prefecturas del país.

El ex primer ministro Kaifu Toshiki, que fue elegido líder en 1989 en una plataforma para limpiar la política después del escándalo de Recruit, fallece a los 91 años.

El ex primer ministro Kaifu Toshiki el 29 de junio de 1994. (© Reuters)

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Mizushima Shinji, conocido por los mangas dedicados al béisbol Dokaben y Abu-san, fallece a los 82 años.

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La Bolsa de Tokio anuncia la configuración de sus nuevas secciones de mercado de cara a una reorganización programada para el 4 de abril. Un total de 1.841 empresas, o más del 80 % de aquellas en la actual sección primera, se unirán a la sección principal. De ellas, 29 no reúnen actualmente los requisitos necesarios y se unirán en una medida transitoria.

El gimnasta Uchimura Kōhei, que ganó tres medallas de oro olímpicas durante su carrera, anuncia su retirada a través de su agencia a los 33 años.

Uchimura Kōhei durante una rueda de prensa en Tokio sobre su retirada de la gimnasia el 14 de enero de 2022. (© Reuters)

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La Universidad Keiō anuncia que ha comenzado el primer ensayo clínico del mundo para trasplantar en pacientes con lesiones de la médula espinal células madre neurales derivadas de células madre pluripotentes inducidas. Un primer paciente recibió un trasplante en diciembre de 2021.

Un comité de terceros presenta un informe sobre la manipulación de pedidos de construcción en las estadísticas del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo y señala que dicha práctica tuvo lugar durante muchos años. El 21 de enero, el ministro Saitō Tetsuo amonesta a 10 altos cargos.

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La Agencia Meteorológica de Japón emite una alerta de tsunami y advertencias en toda la costa del Pacífico del país después de que se produjera una erupción en un volcán submarino cerca de Tonga en el Pacífico Sur. Se registran cambios en los niveles de las mareas en varios puntos de Japón.

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En su discurso político al comienzo de la sesión de la Dieta, el primer ministro Kishida anuncia que adelantará la inoculación de las dosis de refuerzo contra la COVID-19 y expandirá los análisis gratuitos.

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Sunakawa Bunji recibe el Premio Akutagawa por Burakku bokkusu (La caja negra), mientras que el Premio Naoki es otorgado a Imamura Shōgo por Saiō no tate (El escudo de Saiō) y a Yonezawa Honobu por Kokurōjō (El castillo de la prisión negra).

El primer ministro Kishida y el presidente estadounidense Joe Biden celebran una reunión virtual y acuerdan celebrar una cumbre en la primera mitad del 2022.

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Un terremoto de una intensidad sísmica de 5 fuerte afecta a varias zonas de las prefecturas de Ōita y Miyazaki. La Agencia Meteorológica de Japón explica que tuvo lugar a una profundidad de 45 kilómetros y fue de una magnitud de 6,6. No hay alerta de tsunami.

La puerta derrumbada de una casa en la prefectura de Ōita el 22 de enero de 2022. (© Kyōdō)

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Descubren que las preguntas de Historia de la Prueba Común de Acceso a la Universidad fueron filtradas durante el examen. El 27 de enero, una estudiante de 19 años y residente en la prefectura de Osaka confiesa a la policía de la prefectura de Kagawa haber estado involucrada en el suceso.

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El Gobierno activa un programa de subsidios para poner bajo control el creciente precio de la gasolina y otros combustibles. A través de esta medida paga a los mayoristas 3,4 yenes por litro.

Un hombre dispara un arma y toma como rehén a un médico en Fujimino, en la prefectura de Saitama. Es arrestado el 28 de enero por intento de asesinato. El rehén, que fue disparado en el pecho, fallece posteriormente a causa de las heridas.

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Un panel de investigación de la fiscalía decide que 35 personas deben ser acusadas de haber aceptado sobornos a cambio de votos en la campaña electoral de Kawai Anri para los comicios a la Cámara de Consejeros de 2019. Su marido, Kawai Katsuyuki, que es exministro de Justicia, fue encarcelado durante tres años por este delito.

(Fotografía del encabezado: Visitantes en el Palacio Imperial de Tokio durante las fuertes nevadas del 6 de enero de 2022. © Reuters.)