Введение в связи с быстрым распространением коронавируса усиленных мер борьбы с эпидемией в 34 префектурах, включая столичную, начало реализации мер для сдерживания взлета цен на бензин, а также другие события января 2022 года в Японии.

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В императорском дворце состоялась Церемония новогодних поздравлений, в ходе которой император и его супруга приняли поздравления от членов императорского дома и глав трех ветвей государственной власти. Старшая дочь императорской четы Айко, которой в декабре прошлого года исполнилось 20 лет, впервые исполнила свои обязанности в качестве совершеннолетнего члена императорского дома.

Церемония новогодних поздравлений в императорском дворце. В знак сочувствия гражданам страны, которым приходится нелегко в связи с пандемией коронавируса, женщины императорского дома воздержались от ношения тиар. 1 января 2022 г. [официальная съемка] (© Jiji Press)

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Северная Корея произвела из внутреннего района страны вблизи Чагандо в направлении Японского моря запуск летательного снаряда, предположительно, балистической ракеты. Запуски северокорейских ракет имели место 11, 14, 17, 25, 27 и 30 января.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подписали соглашение об усилении взаимодействия, определяющее законодательную базу для взаимных визитов японских Сил самообороны и австралийских Вооруженных сил с целью проведения совместных учений и других мероприятий.

Под влиянием циклона, движущегося из южных акваторий в восточном направлении, в регионе Канто, главным образом, в южной части, выпало большое количество снега. По данным Метеорологического управления Японии, в центральной части Токио (парк Китаномару в районе Тиёда) наблюдалось выпадение 10 см снега. Управление выпустило предупреждение о сильном снегопаде для всех 23-х районов Токио, всей территории префектуры Тиба и южной части префектуры Ибараки. Предупреждение было отменено поздно вечером. Из-за влияния сильного снегопада в Ханэда и других аэропортах отменялись авиарейсы, а на линии Токайдо возникла временная задержка движения суперэкспрессов синкансэн.

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Правительства Японии и Соединенных Штатов Америки начали в формате телеконференции переговоры руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств (формат 2 плюс 2). Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступив с критикой по поводу усиления военной мощи Китая, а также ядерных и ракетных разработок Северной Кореи, заявил о намерении сформировать между США и Японией рамочную структуру исследований и разработок оборонных технологий и отреагировать на появление гиперзвукового оружия, а также вести работу по повышению возможностей в космическом пространстве. После встречи министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и временный поверенный в делах США в Японии Реймонд Грин подписали соответствующее соглашение.

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Правительство Японии ввело режим усиленных мер по борьбе с эпидемией на срок до 31 января в трех префектурах – Окинава, Ямагути и Хиросима в связи с быстрым распространением коронавируса. Двадцать первого января аналогичные меры были введены на срок до 13 февраля еще в 13 префектурах – Токио, Гумма, Сайтама, Тиба, Канагава, Ниигата, Гифу, Айти, Миэ, Кагава, Нагасаки, Кумамото и Миядзаки, а 27 января такие же меры были введены на срок до 20 февраля еще в 18 префектурах – Хоккайдо, Аомори, Ямагата, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Исикава, Нагано, Сидзуока, Киото, Осака, Хёго, Симанэ, Окаяма, Фукуока, Сага, Оита и Кагосима, а для префектур Хиросима, Ямагути и Окинава срок действия принимаемых мер был продлен до 20 февраля. Таким образом режим усиленных мер борьбы с эпидемией охватил в общей сложности 34 из 47 префектур страны.

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Токийская фондовая биржа объявила список компаний нового рынка, который появится в ходе реорганизации торгов ценными бумагами 4 апреля. В высшую «прайм-секцию» будет переведена 1.841 компания, или более 80% фирм, торговля акциями которых в настоящее время ведется в Первой секции Токийской фондовой биржи. Из них для 296 компаний, не удовлетворяющих критериям листинга, будут действовать «переходные меры», и в прайм-секции они будут котироваться временно.

Чемпион в общем индивидуальном зачете по спортивной гимнастике двух Олимпиад подряд - Игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро, прославленный японский атлет Утимура Кохэй (33 года) через свой офис объявил о завершении спортивной карьеры. Четырнадцатого января он провел пресс-конференцию в Токио.

Утимура Кохэй на пресс-конференции по случаю окончания спортивной карьеры, 14 января 2022 г., в одной из гостиниц Токио (© Reuters)

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Стало известно, что 9 января скончался бывший премьер-министр Японии Кайфу Тосики, первый премьер-министр, родившийся в календарную эру Сёва, ставивший важной задачей работы своего кабинета политические реформы с целью развеять недоверие к политике, возникшее после коррупционного скандала вокруг компании Recruit. Ему был 91 год.

Бывший премьер-министр Кайфу Тосики, снимок сделан 29 июня 1994 года (© Reuters)

Университет Кэйо объявил, что начались клинические исследования по пересадке пациентам с повреждениями спинного мозга клеток-материала для нервных клеток, полученных из искусственно созданных плюрипотентных стволовых клеток человека (iPS-клеток). Данный метод лечения используется впервые в мире, в декабре прошлого года операция по пересадке была проведена первому пациенту.

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Проверочная комиссия, сформированная из независимых адвокатов в связи со скандалом об изменении «Статистического отчета о динамике заказов на строительные работы» Министерства общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, направила возглавлющему это ведомство министру Сайто Тэцуо отчет о проделанной работе, в котором отмечается, что «на протяжении долгих лет продолжась, не подвергаясь критике, ненадлежащая практика, при которой не подвергалось сомнению то, что служебные обязанности безусловно выполняются в соответствии с установленными процедурами». Премьер-министр Кисида Фумио вновь отдал министру распоряжение о недопущении повторения подобной практики.

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В южной части Тихого океана поблизости от архипелага Тонга произошло подводное вулканическое извержение, в связи с которым Метеорологическое управление Японии выпустило официальное предупреждение об угрозе цунами. Впервые в стране наблюдались изменения уровней моря в связи с вулканическим извержением за рубежом.

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Стало известно, что 10 января скончался художник комиксов-манга Мидзусима Синдзи, известный своими сериями о бейсболе «Докабэн», «Абусан» и другими работами. Ему было 82 года.

Начала работу 208-я очередная сессия Парламента Японии. Премьер-министр Кисида Фумио на совместном заседании обеих палат Парламента Японии впервые после вступления в должность выступил с речью об основных направлениях государственной политики, в которой, говоря о коронавирусе, заявил о намерении «продолжать реагировать спокойно и без чрезмерного страха». Он также выразил намерение работать над обеспечением более ранней вакцинации третьей дозой и бесплатных медицинских обследований.

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Сто шестьдесят шестая премия имени Акутагавы Рюносукэ была присуждена Сунагаве Бундзи (31 год) за произведение «Черный ящик», а премии имени Наоки Сандзюго были удостоены Имамура Сёго (37 лет), «Щит короля холода» и Ёнэдзава Хонобу (43 года), «Замок Кокуро».

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В связи со скандалом вокруг внесения изменений в один из основных государственных статистических документов – «Статистический отчет о динамике заказов на строительные работы» Министерство общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма объявило об увольнении в общей сложности 10 руководящих лиц в своем статистическом отделе, включая замминистра по административным делам Ямаду Кунихиро. Министр Сайто Тэцуо и еще трое руководителей ведомства приняли добровольные меры ответственности, включая возврат заработной платы.

Премьер-министр Кисида Фумио провел переговоры в формате телеконференции с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. По окончании встречи премьер-министр сообщил, что достигнута договоренность о визите Байдена в Японию и проведении трехстороннего японо-американо-австралийского саммита в первой половине текущего года.

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Произошло землетрясение с очагом в районе морской акватории Хюга. В городе Оита, а также городах Саики и Такэта префектуры Оита и городах Нобэока и Такатихо префектуры Миядзаки наблюдались толчки интенсивностью пять плюс по японской шкале сейсмических событий. По сообщению Метеорологического управления Японии, очаг находился на глубине 45 километров, а магнитуда землетрясения оценивается в 6.6. Волн цунами в связи с данным землетрясением не наблюдалось.

Обрушившиеся ворота жилого дома, 22 января 2022 г., город Оита (© «Киодо цусин»)

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Как стало известно, имеются подозрения о том, что во время проведения 15 января общенациональных экзаменов для абитуриентов вузов по географии, истории и обществоведению имела место утечка содержания вопросов варианта Б по мировой истории. Двадцать седьмого января 19-летняя студентка, проживающая в префектуре Осака, явилась в полицию префектуры Кагава и признала свою причастность к произошедшему.

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Правительство привело в действие первые меры по сдерживанию чрезмерного роста стоимости, чтобы обуздать повышение цен на бензин, керосин и другие виды топлива. Эти меры предусматривают выплату дотации в размере 3.4 йены на литр бензина, керосина и других видов топлива.

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В частном доме в Ои-Мусасино в городе Фудзимино префектуры Сайтама мужчина-хозяин дома открыл стрельбу из дробовика и забаррикадировался, взяв в заложники пришедших медицинских работников. Двадцать восьмого января полиция префектуры Сайтама арестовала мужчину по подозрению в покушении на убийство. Взятый в заложники врач, получивший огнестрельное ранение груди, скончался.

Токийский Шестой комитет прокурорского контроля объявил о вынесении постановления в отношении 35 человек из числа депутатов законодательного собрания префектуры Хиросима, признавшихся в получении денег от осужденного по делу о крупномасштабной коррупции на выборах в Палату советников 2019 года на 3 года тюремного заключения за нарушение Закона о выборах на общественные должности бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки. Комитет постановил, что эти лица, которым не было предъявлено обвинений в связи с нарушением данного закона, «подлежат преследованию».

Фотография к заголовку: во время снегопада люди идут в императорский дворец, 6 января 2022 г., Токио, р-н Тиёда (Reuters)