新冠疫情蔓延导致34个都道府县采取《防止蔓延等重点措施》、政府采取措施遏制燃油价格暴涨……，请看2022年1月日本要闻回顾。

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“新年祝贺之仪”在皇居举行，德仁天皇和皇后接受来自皇族成员及三权之长的新年问候。去年12月迎来20岁生日的天皇和皇后长女爱子公主首次以成年皇族身份出席公务活动。

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朝鲜从内陆地区的慈江道附近朝日本海方向发射了一枚疑似弹道导弹的飞行物。此后又于11日、14日、17日、25日、27日、30日分别朝日本海方向发射了导弹。

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首相岸田文雄与澳大利亚首相莫里森签署简化两国派遣部队的防务合作协定，规定了自卫队和澳大利亚军队参加联合演习等场合访问对方国家时的法定地位。

受南方海域东移低气压影响，关东地区以南部为中心广降大雪。日本气象厅称，在东京市中心（千代田区北之丸公园）观测到积雪10厘米的强降雪。该厅针对东京23区、千叶县全境和茨城县南部区域发布了暴雪警报，后于当晚解除。受暴雪影响，羽田机场等机场取消了多个起降航班，JR东海道新干线一度出现延误。

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日美两国政府以视频会议方式召开了外交和国防部长参加的安全保障协议委员会（“2+2”会谈）。美国国务卿布林肯批评中国加强军力，抨击朝鲜开发核武及导弹的行为，表示将在美日之间建立有关防卫技术的研发机制，致力于应对“极超音速武器”和提升太空领域作战能力。会后，日本外务大臣林芳正与美国驻日大使馆临时代办格林签署了相关协议文件。

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日本政府决定在新冠疫情快速蔓延的冲绳、山口和广岛三县采取《防止蔓延等重点措施》，时间至1月31日止。21日，又对东京、群马、埼玉、千叶、神奈川、新潟、岐阜、爱知、三重、香川、长崎、熊本、宫崎等13个都县发布了此项政策措施，时间至2月13日止。27日进一步追加北海道、青森、山形、福岛、茨城、栃木、石川、长野、静冈、京都、大阪、兵库、岛根、冈山、福冈、佐贺、大分、鹿儿岛等18个道府县为适用对象，时间至2月20日止，并将广岛、山口和冲绳三县的适用时间延长至2月20日。最终共计有34个都道府县采取了《防止蔓延等重点措施》。

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东京证券交易所公布了4月4日板块重组后新设板块的上市企业名单。目前东证一部（主要板块）超过80%的上市企业，共1841家企业将转入定位最高的“Prime Market（优质板块）”。其中296家企业尚未达到上市标准，将适用暂时保留优质板块上市资格的“留待观察措施”。

曾蝉联2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会男子体操个人全能冠军的日本体操名将内村航平（33岁）通过所属的经纪公司宣布退役，并于14日在东京召开了记者会。

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据悉，日本前首相海部俊树已于9日离世，享年91岁。海部是日本首位出生于昭和年代的首相，曾为挽救利库路特（Recruit公司）贿赂事件导致的政治信任危机，将政治改革作为了内阁最重要的课题。

庆应大学发布消息称，已经启动一项临床研究，利用人工诱导多能干细胞（iPS细胞）培养神经组织，将发育而成的细胞植入脊髓损伤患者体内。这种疗法属于全球首创，去年12月实施了首例移植手术。

针对国土交通省《建筑工程订单动态统计》重复统计问题，由外部律师等组成的核查委员会向国土交通大臣齐藤铁夫提交了意见报告，称“未对业务程序合规性提出质疑，违规操作持续多年且未受到批评”。岸田文雄首相已再次指示齐藤大臣杜绝此类问题的发生。

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位于南太平洋的汤加群岛附近发生海底火山喷发，之后日本气象厅发布了海啸预警和海啸提示。日本首次在国内观测到因海外火山喷发而产生的潮位变动。

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据悉，创作过《大饭桶》《阿浦先生》等棒球漫画作品的知名漫画家水岛新司已于10日离世，享年82岁。

第208届例行国会开幕。首相岸田文雄在众参两院全体会议上发表了就任后首次施政演说，针对疫情防控问题，他表示不会过度恐慌，将冷静推进应对措施，考虑提前开展第三剂加强针接种工作，并进一步扩大免费检测范围。

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第166届芥川奖和直木奖揭晓，砂川文次（31岁）的《黑盒子》获得芥川奖，今村翔吾（37岁）的《塞王之盾》和米泽穗信（43岁）的《黑牢城》获得直木奖。

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针对中央政府基础数据统计项目《建筑工程订单动态统计》的重复统计问题，国土交通省宣布已对事务次官山田邦博和历任统计部门官员共计10人做出处分。国土交通大臣齐藤铁夫和三名政务主管官员将主动退还工资。

首相岸田文雄与美国总统拜登举行视频会谈。会谈结束后岸田表示，双方就今年上半年拜登访日和召开日美澳印首脑会议达成了共识。

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日向滩发生地震，大分市、大分县佐伯市、竹田市、宫崎县延冈市、高千穗町观测到震度为5强级别的震动。日本气象厅推断震源深度为45公里，震级为里氏6.6级。震后未观测到海啸。

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在1月15日举行的大学统考地理历史与公民科目考试中，“世界史B”卷的考题疑似被泄露。27日，一名居住在大阪府的女学生（19岁）向香川县警方投案自首，承认参与了泄题事件。

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为遏制燃油和煤油等燃料价格暴涨，日本政府首次采取了抑价措施，对每升燃油和煤油给予3.4日元的补贴。

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埼玉县富士见野市大井武藏野一间民宅内，一男性住户持散弹枪开枪射击，挟持了上门拜访的医生作为人质。埼玉县警方于28日以涉嫌杀人未遂为由逮捕了该男子。遭挟持的医生胸部中枪不幸身亡。

在2019年参议院选举期间的大规模收买事件中，针对从原法务大臣河井克行（58岁，犯违反《公职选举法》罪被判处3年徒刑实刑）等人处收受现金，同样以违反《公职选举法》罪名遭到检举，但未被起诉的广岛县议会议员等人员，东京第六检察审查会正式做出决议，认定其中35人“应当起诉”。

标题图片：路人眺望大雪纷飞中的皇居（2022年1月6日，东京都千代田区，路透社）

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