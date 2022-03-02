Japón ganó un total de 18 medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Además, el primer ministro Kishida Fumio impuso sanciones económicas sobre Rusia en febrero de 2022.

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El autor y político Ishihara Shintarō fallece a los 89 años. Como político, llegó a ser gobernador de Tokio y ministro de Transporte, así como colíder del Partido de la Restauración de Japón.

Ishihara Shintarō el 26 de noviembre de 2012. (© Reuters)

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia la reducción del período de cuarentena obligatorio a siete días desde el inicio de los síntomas para los familiares de las personas con COVID-19 que residan en el mismo hogar.

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Nintendo anuncia que las ventas totales de su videoconsola Switch alcanzaron los 103,5 millones. La empresa superó así la marca de los 100 millones.

La cifra total de casos de la COVID-19 en Japón supera los 3 millones.

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El saltador de esquí Kobayashi Ryōyū gana la primera medalla de oro para Japón en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que comenzaron el 4 de febrero, en la competición de trampolín normal individual masculino.

Kobayashi Ryōyū celebra la victoria que le valió una medalla de oro el 6 de febrero de 2022. (© Reuters)

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Toshiba anuncia un plan para dividirse en dos empresas. Se trata de un cambio respecto a un plan anterior por el que se hubiera dividido en tres. Además, planea devolver unos 300 mil millones de yenes a sus accionistas, mientras que en el plan anterior anunció que devolvería 100 mil millones.

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Japón decide desviar parte de su gas natural licuado importado a Europa en caso de que surjan problemas en el suministro a causa de una posible invasión de Rusia en Ucrania.

Toyota anuncia unos beneficios netos de 2,3 billones de yenes en los tres primeros trimestres del año fiscal, un 57,8 % más que el año anterior. Esto es debido a una recuperación en la venta de vehículos nuevos después del desplome provocado por la pandemia así como a un yen más débil.

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Kagiyama Yūma gana la medalla de plata y Uno Shōma la de bronce en los eventos individuales de patinaje artístico masculino en los Juegos de Pekín.

Kagiyama Yūma después de ganar la medalla de plata el 10 de febrero de 2022. (© Reuters)

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El snowboarder Hirano Ayumu gana la medalla de oro en la competición masculina de medio tubo en los Juegos de Pekín.

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Fujii Sōta vence a Watanabe Akira y gana el título Ōshō, lo que, a sus 19 años y 6 meses, le convierte en el jugador de shōgi más joven en haber conseguido cinco grandes trofeos. Solo cuatro jugadores en la historia han logrado este hito.

Fujii Sōta posa el 13 de febrero tras ganar su quinto gran título en Tachikawa, Tokio. (© Jiji)

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En su primera audiencia en el Tribunal del Distrito de Tokio, el exdiputado Tōyama Kiyohiko admite los cargos de haber actuado como bróker en préstamos sin estar debidamente registrado. Tōyama fue anteriormente ministro de Estado de Finanzas.

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La Oficina del Gabinete publica unos datos preliminares que reflejan que el PIB aumentó en una tasa anualizada del 5,4 % entre octubre y diciembre de 2021, por lo que regresó al crecimiento positivo después de un giro negativo en el tercer trimestre.

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La patinadora de velocidad Takagi Miho gana la medalla de oro en la carrera femenina de 1.000 metros en los Juegos de Pekín y registra un récord olímpico.

Takagi Miho con su medalla de oro después de la carrera de 1.000 metros en patinaje de velocidad del 17 de febrero de 2022. (© Reuters)

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El cantante y actor Saigō Teruhiko fallece a los 75 años.

Saigō Teruhiko en diciembre de 1996. (© Jiji)

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El Gobierno levanta las medidas de cuasi emergencia contra la COVID-19 en las prefecturas de Yamagata, Shimane, Yamaguchi, Ōita y Okinawa.

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El Tribunal Superior de Osaka anula una sentencia de un tribunal inferior y ordena al Gobierno pagar un total de 27,5 millones de yenes en daños a tres demandantes del área de Kansai que fueron esterilizados a la fuerza bajo la antigua Ley de Protección Eugenésica. El tribunal considera que dicha acción fue inconstitucional.

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Las celebraciones por el 62.º cumpleaños del Emperador Naruhito tienen lugar a una escala reducida debido a las medidas contra la COVID-19.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publica sus datos demográficos preliminares de 2021. El número de nacimientos cayó por sexto año consecutivo alcanzando una cifra histórica a la baja de 842.897.

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El primer ministro Kishida Fumio anunció su participación junto a los Estados Unidos y la Unión Europea en la exclusión de algunos bancos rusos del sistema SWIFT, endureciendo de esta forma las sanciones económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania. Asimismo, afirma que Japón congelará los activos del presidente ruso Vladimir Putin y otros miembros de su gobierno, y ofrecerá a Ucrania 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia.

Corea del Norte dispara un supuesto misil balístico al mar del Japón en el que es su octavo lanzamiento este año. El ministro de Defensa Kishi Nobuo dice que el misil cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

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El primer ministro Kishida habla con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y expresa su solidaridad con Ucrania. Kishida anuncia nuevos límites a las transacciones con el banco central de Rusia junto a otras sanciones que afectan a particulares y organizaciones de Bielorrusia, entre ellos el presidente Alexander Lukashenko.

(Fotografía del encabezado: el snowboarder Hirano Ayumu, ganador de la medalla de oro en la competición masculina de medio tubo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. © Reuters.)