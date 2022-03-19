اليابان تحصد 18 ميدالية محققة رقمًا قياسيًا في أولمبياد بكين الشتوية، ورئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر فبراير/ شباط 2022.

1

وفاة الكاتب والسياسي إيشيهارا شينتارو عن عمر يناهز 89 عامًا. وبصفته سياسي، فقد شغل منصب حاكم طوكيو ووزير النقل، وكان زعيمًا مشاركًا لحزب استعادة اليابان.

إيشيهارا شينتروا في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 (رويترز)

2

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن عن تقليص فترة الحجر الصحي المطلوبة لأفراد الأسرة الذين يعيشون مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا إلى سبعة أيام من وقت ظهور الأعراض.

3

شركة ألعاب الفيديو (نينتندو) تعلن أن إجمالي مبيعات (نظام ألعاب الفيديو- نينتندو سويتش) قد تجاوزت حاجز الـ 100 مليون محققة 103,5 مليون.

ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى أكثر من 3 ملايين حالة.

6

لاعب القفز التزلجي كوباياشي ريويو يحقق أول ميدالية ذهبية لليابان في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي بدأت فعاليتها في الرابع من فبراير/ شباط، وذلك في منافسات فردي الرجال على التلال.

كوباياشي ريويو محتفلًا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في السادس من فبراير/ شباط 2022. (رويترز)

7

شركة توشيبا تعلن عن خطة لتقسيمها إلى شركتين، وذلك خلافًا لما كان مخطط سابقًا لتقسيمها إلى ثلاث شركات. وتعتزم إعادة حوالي 300 مليار ين للمساهمين، بزيادة عن الـ 100 مليار ين التي كانت مقررة في الخطة السابقة.

9

اليابان تقرر تحويل جزء من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حالة حدوث مشاكل في الإمداد بسبب الغزو المحتمل لروسيا على أوكرانيا.

تويوتا تعلن عن صافي أرباح قدرها 2,3 تريليون ين للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية، بزيادة قدرها 57,8٪ على أساس سنوي. ويعزو ذلك إلى الانتعاشة في مبيعات السيارات الجديدة، بعد التراجع في العام الماضي جراء الوباء، وضعف قيمة الين.

10

كاغيياما يوما يحرز الميدالية الفضية وأونو شوما يحصد البرونزية في منافسات فردي التزلج على الجليد للرجال في أولمبياد بكين.

كاغيياما يوما عقب إحرازه الميدالية الفضية في العاشر من فبراير/ شباط 2022. (رويترز)

11

المتزلج على الجليد هيرانو أيومو يحصد الميدالية الذهبية في منافسات التزلج نصف الأسطواني للرجال في أولمبياد بكين.

12

فوجي سوتا يهزم واتانابي أكيرا ليحرز لقب (أوشو)، مما يجعله أصغر لاعب شوغي (الشطرنج الياباني) يحصد خمسة ألقاب كبرى وهو في سن 19 عامًا و6 أشهر، وهو أيضًا يكون بذلك من ضمن أربعة لاعبين فقط فعلوا ذلك على الإطلاق.

فوجي سوتا يحتفل في الثالث عشر من فبراير/ شباط بفوزه الخامس لأحد الألقاب الكبرى في حي تاتشيكاوا بطوكيو. جيجي برس.

14

المشرع السابق توياما كيوهيكو يعترف بالتهمة المنسوبة إليه بالعمل كوسيط للحصول على قروض دون أن يتم تسجيلها بالشكل الصحيح في أول جلسات الاستماع له في محكمة طوكيو الجزئية. وقد شغل تياما سابقًا منصب وزير الدولة للشؤون المالية.

15

مكتب مجلس الوزراء ينشر بيانات أولية تظهر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي قدره 5,4٪ في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021، في أمر يمثل عودة إلى النمو الإيجابي بعد تحول سلبي في الربع الثالث.

17

المتزلجة السريعة تاكاجي ميهو تحرز الميدالية الذهبية في سباق 1,000 متر سيدات في أولمبياد بكين، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا في الألعاب الأولمبية.

تاكاغي ميهو محتفية بميداليتها الذهبية بعد سباق التزلج السريع 1,000 متر سيدات في السابع عشر من فبراير/ شباط 2022. (رويترز)

20

وفاة المغني والممثل سايغو تيروهيكو عن عمر يناهز الـ 75 عامًا.

سايغو تيروهيكو في ديسمبر/ كانون الأول 1996. (جيجي برس)

21

الحكومة اليابانية ترفع التدابير شبه الطارئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في محافظات ياماغاتا وشيمانى وياماغوتشي وأويتا وأوكيناوا.

22

محكمة أوساكا العليا تلغي حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى، أمرت فيه الحكومة بدفع ما مجموعه 27,5 مليون ين كتعويضات لثلاثة مدعين في منطقة كانساي تم تعقيمهم قسراً بموجب قانون حماية تحسين النسل السابق. وقضت بأن الإجراء كان غير دستوري.

23

تقليص مراسم الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو الثاني والستين بسبب الإجراءات الاحترازية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا.

25

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تنشر بيانات ديموغرافية أولية لعام 2021. وفيها بيان لانخفاض عدد المواليد للعام السادس على التوالي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 842,897.

27

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يعلن أن اليابان ستنضم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إزالة بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي (سويفت)، وستقوم بتشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. ويذكر أيضًا أن اليابان ستجمد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين حكوميين آخرين، وستقدم لأوكرانيا 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشبوها في بحر اليابان الثامن لها هذا العام. وقد صرح وزير الدفاع كيشي نوبو بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

28

رئيس الوزراء كيشيدا يتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويعرب عن تضامنه مع أوكرانيا. وقد أعلن عن قيود جديدة على المعاملات مع البنك المركزي الروسي، إلى جانب عقوبات على الأفراد والمنظمات في بيلاروسيا حليفة روسيا، بما في ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: المتزلج على الجليد هيرانو أيوما الحائز على ذهبية منافسات التزلج نصف الأسطواني للرجال في أولمبياد بكين. رويترز)