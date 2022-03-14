Record de dix-huit médailles japonaises aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, présentation d’un tout premier train à hydrogène, décès de l’ancien gouverneur de Tokyo et début des sanctions économiques contre la Russie : retour sur les événements marquants du mois de février 2022 au Japon.

Mardi 1er

Décès de l’écrivain et homme politique Ishihara Shintarô, qui a occupé les postes de gouverneur de Tokyo, ministre des Transports et co-président de l’Association pour la restauration du Japon. Il avait 89 ans.

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Décès d’Ishihara Shintarô, le plus célèbre des anciens gouverneurs de Tokyo

Ishihira Shintarô, le 26 novembre 2012 (Reuters)

Le gouvernement japonais a officiellement annoncé qu’il recommandera la mine de Sado Kinzan pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, créant une nouvelle polémique avec la Corée du Sud. Cette dernière affirme que des Coréens avaient été forcés de travailler dans cette mine pendant la Seconde Guerre mondiale.

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Mercredi 2

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a réduit la période d’isolation pour les membres de famille vivant avec des personnes positives au Covid-19 à sept jours à compter de l’apparition des symptômes. Cette décision a été prise suite à une augmentation rapide du nombre d’enfants infectés, forçant les parents à rester à la maison pendant une longue durée (la période était précédemment fixée à 17 jours).

Jeudi 3

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus a dépassé la barre des 3 millions au Japon.

Nintendo a annoncé que les ventes cumulées de sa console de jeu vidéo Nintendo Switch ont passé le cap des 100 millions d’unités (103,54 millions).

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Des instituts d’étude publics soulignent que le Japon aura besoin d’une main-d’oeuvre immigrée quatre fois plus nombreuse d’ici à 2040 pour atteindre les objectifs de croissance fixés par le gouvernement.

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Vendredi 4

L’hôpital Jikei, dans la préfecture de Kumamoto, a annoncé qu’il comptait établir le tout premier « certificat de naissance dans l’anonymat » du Japon. En décembre dernier en effet, une femme de moins de 20 ans avait accouché tout en gardant son nom secret.

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Samedi 5

Le skieur acrobatique japonais Horishima Ikuma a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin. C’est la première médaille japonaise de ces olympiades, qui ont débuté le 4 février.

Dimanche 6

Le sauteur à ski Kobayashi Ryôyû a remporté la médaille d’or en tremplin normal. La dernière médaille japonaise dans cette discipline remonte à il y a 24 ans.

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Kobayashi Ryôyû célébrant sa médaille d’or olympique, le 6 février 2022 (Reuters).

Lundi 7

La patineuse de vitesse Takagi Miho a obtenu la médaille d’argent du 1 500 mètres féminin et l’équipe japonaise de patinage artistique a remporté le bronze.

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Toshiba a décidé de revoir son plan de réorganisation du groupe, annonçant sa volonté de se diviser en deux entités distinctes au lieu de trois. La société va aussi augmenter le montant de retour aux actionnaires de 100 à 300 milliards de yens (environ 2,3 milliards d’euros).

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Toshiba prévoit désormais de se scinder en deux sociétés au lieu de trois

Mardi 8

L’Agence de la maison impériale a annoncé un tout premier cas de contamination au Covid-19 au sein de la famille impériale. Il s’agit de la princesse Yôko, 38 ans, la fille de feu prince Tomohito de Mikasa.

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L’équipe de hockey féminine « Smile Japan » a obtenu pour la toute première fois un ticket pour les quarts de finale lors des Jeux olympiques de Pékin.

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Mercredi 9

Le gouvernement japonais a décidé de dérouter une partie de ses cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe en réponse aux demandes des États-Unis et de l’Europe face à l’aggravation de la situation en Ukraine.

Toyota a annoncé un bénéfice net de 2 300 milliards de yens (17,9 milliards d’euros) pour les trois premiers trimestres de l’exercice 2021, soit une hausse de 57,8 % par rapport à l’année précédente. Ces bons résultats sont dûs à une reprise des ventes de voitures neuves suite à la crise causée par la pandémie et à un yen plus faible. Le constructeur automobile améliore ainsi son précédent record de 2017.

Jeudi 10

Les patineurs Kagiyama Yuma et Uno Shôma ont respectivement remporté l’argent et le bronze du patinage artistique masculin. Le roi du patinage Hanyû Yuzuru a fini quatrième. En snowboard, Tomita Sena a terminé à la troisième place du half-pipe.

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Kagiyama Yuma, médaillé d’argent en patinage artistique, le 10 février 2022 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Vendredi 11

Le snowboardeur Hirano Ayumu a remporté la médaille d’or en half-pipe.

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Samedi 12

Le joueur de shôgi Fujii Sôta a battu Watanabe Akira lors du tournoi Ôshô. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire à détenir cinq titres majeurs, à l’âge de 19 ans et 6 mois.

Fujii Sôta, le plus jeune joueur de shôgi de l’histoire à détenir cinq titres majeurs, le 13 février 2022 à Tachikawa, Tokyo (Jiji Press).

Le sauteur à ski Kobayashi Ryôyû a remporté l’argent de l’épreuve du grand tremplin et le patineur de vitesse Wataru Morishige le bronze en 500 mètres.

Dimanche 13

La patineuse de vitesse Takagi Miho a remporté la médaille d’argent du 500 mètres.

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Takagi Miho, capitaine de la délégation du Japon et patineuse de vitesse polyvalente

Lundi 14

L’ancien membre de la Chambre des conseillers Tôyama Kiyohiko a admis avoir agi en tant que courtier sans être officiellement habilité pour des prêts octroyés par la Japan Finance Corporation dans le cadre de mesures contre la crise liée à la pandémie, lors de sa première audience devant le tribunal de district de Tokyo.

La campagne de vaccination pour la dose de rappel a officiellement débuté au sein des entreprises japonaises.

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Mardi 15

Les patineuses Takagi Miho, Takagi Nana et Sato Ayano ont remporté la médaille d’argent de la poursuite par équipes aux Jeux olympiques de Pékin. La snowboardeuse Murase Kokomo a décroché le bronze en Big air, devenant la plus jeune médaillée japonaise des Jeux olympiques d’hiver à l’âge de 17 ans. Dans l’épreuve du grand tremplin du combiné nordique, Watabe Akito a obtenu la médaille de bronze.

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Le bureau du Cabinet a publié des données préliminaires sur le PIB qui indiquent une augmentation à un taux annualisé de 5,4 % pour la période d’octobre à décembre 2021. Le Japon renoue ainsi avec une croissance positive après une tendance négative au cours des deux semestres précédents.

Le tribunal du district de Tokyo a condamné à dix mois de prison ferme et trois ans de sursis Kinoshita Fumiko, une ancienne députée de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo. Cette dernière avait provoqué un accident de la route en juillet dernier alors qu’elle conduisait sans permis. « Sa responsabilité est lourde », a précisé le juge.

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