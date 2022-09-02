La renovación del gabinete del primer ministro Kishida Fumio y los logros del jugador de béisbol Ohtani Shōhei en las Grandes Ligas de los Estados Unidos fueron algunas de las noticias más destacadas en Japón en agosto de 2022.

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El primer ministro Kishida Fumio se convierte en el primer líder japonés que asiste a una conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, donde ofrece un discurso en el que presenta el Plan de Acción de Hiroshima para un mundo sin armamento atómico.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones emite una directrices administrativas para KDDI y su empresa filial Okinawa Cellular después de un problema en la red principal de la compañía desde la mañana del 2 de julio.

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Seis prefecturas en Tōhoku y Hokuriku sufren unas lluvias sin precedentes entre el 3 y el 4 de agosto que provocan el desbordamiento de 17 ríos y obligan a emitir órdenes de evacuación temporal para 540.000 personas.

El ministro de Defensa Kishi Nobuo informa que cinco misiles chinos cayeron en la zona económica exclusiva de Japón durante una serie de maniobras militares llevadas a cabo por China después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi visitara Taiwán los días 2 y 3 de agosto. Es la primera vez que varios misiles balísticos de China caen en la ZEE de Japón.

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Issey Miyake, el prestigioso diseñador de moda galardonado con la Orden de la Cultura, fallece a los 84 años.

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Hiroshima conmemora el 77.º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad con una ceremonia en el Parque Memorial de la Paz. El primer ministro Kishida Fumio y el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres están entre los asistentes. El 9 de agosto Nagasaki también celebra una ceremonia conmemorativa en el aniversario del bombardeo de la ciudad.

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Softbank reporta unas pérdidas netas de 3,16 billones de yenes en el trimestre de abril a junio de 2022, en contraste con los beneficios netos de 762.000 millones de yenes del mismo período de 2021.

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Ohtani Shōhei, de Los Ángeles Angels, se convierte en el primer jugador de las Grandes Ligas de béisbol de los Estados Unidos en lograr un número de dos dígitos de victorias y cuadrangulares en una misma temporada desde que Babe Ruth lograra la misma hazaña en 1918.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que el número de japoneses que viven en el país a 1 de enero de 2022 era de 123.223.561, es decir, 619.140 (0,50 %) menos que el año anterior. Es el decimotercer año consecutivo que la población decrece. El número de residentes japoneses en el área de Tokio (en el que se incluyen las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba) cayó hasta los 35.610.115. Es la primera vez que la población de dicha región se reduce desde que comenzaron a reunirse estas estadísticas en 1975.

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El primer ministro Kishida Fumio renueva su gabinete. Aunque mantiene a figuras clave como el secretario en jefe del gabinete Matsuno Hirokazu, al ministro de Finanzas Suzuki Shun’ichi y al ministro de Asuntos Exteriores Hayashi Yoshimasa, también nombra a Takaichi Sanae como ministra para la Seguridad Económica y a Kōno Tarō como ministro para la Transformación Digital.

El primer ministro Kishida Fumio, en el centro, delante, posa para la fotografía conmemorativa junto a los miembros de su nuevo gabinete en el Kantei de Tokio el 10 de agosto de 2022. (© Jiji)

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Mori Hanae, la prestigiosa diseñadora de moda que se convirtió en la primera persona de Japón que llegó a ser miembro oficial de La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en París y recibió la Orden de la Cultura en 1996, fallece a los 96 años.

Mori Hanae (en el centro, a la derecha) tomando la mano de su nieta Mori Izumi en el desfile de su colección de alta costura de otoño-invierno en París el 7 de julio de 2004. (© AFP/Jiji)

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Baba Saki gana el Campeonato de Golf Amateur Femenino de los Estados Unidos a los 17 años y se convierte en la segunda japonesa que gana un torneo después de que Hattori Michiko hiciera lo mismo en 1985.

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Se celebra una ceremonia oficial en Tokio para conmemorar el 77.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por tercer año consecutivo, el acto tiene lugar con un número reducido de participantes como medida de prevención de los contagios con la COVID-19.

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Los fiscales de Tokio arrestan a Takahashi Haruyuki, ex alto cargo del comité organizador de los Juegos de Tokio, bajo la sospecha de que recibió 51 millones de yenes en sobornos del patrocinador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Aoki Holdings. También detienen al presidente de Aoki Holdings, Aoki Hironori, y a otras dos personas relacionadas con la empresa.

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El índice nacional de precios al consumo de Japón para julio de 2022 sube un 2,4 % respecto al año anterior debido al aumento de los costes de los materiales y a la debilidad del yen, una consecuencia del incremento de los precios de la energía y de los alimentos.

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El primer ministro Kishida da positivo en la COVID-19 pero continúa trabajando de forma remota antes de volver a aparecer en persona para una rueda de prensa el 31 de agosto.

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Hino Motors detiene el envío de sus camiones ligeros Dutro después de la aparición de más evidencias sobre la manipulación de sus datos de emisiones y de eficiencia del combustible.

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El número diario de muertes por la COVID-19 en Japón alcanza un nuevo récord de 343.

El instituto Sendai Ikuei Gakuen gana el Campeonato Nacional de Béisbol de Institutos y se convierte en el primer equipo de Tōhoku que lo logra, ya sea en el torneo de primavera o en el de verano.

Los jugadores del instituto Sendai Ikuei celebran su victoria el 22 de agosto de 2022 en el Kōshien. (© Jiji)

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El primer ministro Kishida cambia su política respecto a la energía nuclear y pide a un panel del Gobierno sobre la transformación verde que tenga en cuenta el desarrollo y la construcción de centrales nucleares de última generación.

El empresario Inamori Kazuo, fundador de Kyocera y de KDDI, fallece a los 90 años.

Inamori Kazuo en una fotografía de septiembre de 2015. (© Jiji)

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Nakamura Itaru, comisionado general de la Agencia Nacional de Policía, presenta su renuncia después de la publicación de un informe sobre el asesinato del ex primer ministro Abe Shinzō, ocurrido el 8 de julio.

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El gabinete aprueba una asignación de 249 millones de yenes del presupuesto del año fiscal 2022 para del funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzō. La ceremonia se celebrará en el pabellón Nippon Budōkan de Tokio el 27 de septiembre.

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El primer ministro Kishida participa de forma remota en la VIII Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano, celebrada en Túnez. Es uno de los líderes que adoptan la Declaración de Túnez, en la que se insiste en la importancia de “unas finanzas sólidas para el desarrollo que se adhieran a las normas y estándares internacionales” y expresa “una grave preocupación sobre la situación en Ucrania y su impacto en las economías africana y global”.

El primer ministro Kishida participa de manera remota en la TICAD8 el 27 de agosto de 2022. (© Jiji)

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Levantan la orden de evacuación impuesta tras el accidente nuclear de Fukushima en marzo de 2011 en partes del pueblo de Futaba en la prefectura de Fukushima, lo que permite que los residentes puedan volver a vivir en la zona por primera vez en 11 años.

(Fotografía del encabezado: con su décima victoria en esta temporada, la estrella de Los Ángeles Angels Ohtani Shōhei iguala el récord alcanzado por Babe Ruth en 1918, un número de victorias y de cuadrangulares de dos dígitos en una sola temporada. La fotografía es del 9 de agosto de 2022. © Jiji.)