第二次岸田改组内阁成立、东京奥运会原理事遭逮捕、福岛县双叶町部分区域解除东京电力福岛第一核电站事故后发布的避难指示……，请看2022年8月日本要闻回顾。

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中央最低工资审议会小委员会决定，将2022财年全国平均最低工资（时薪）标准定为961日元，加权平均31日元，上调幅度为3.3%。如果付诸实施，那么此次将创下历史最大涨幅。

《不扩散核武器条约》审议会议在美国纽约开幕。岸田文雄出席会议，成为首位出席该会议并发表演讲的日本首相，他在会上提出了由五项行动方针构成的“广岛行动计划”，旨在实现“无核武世界”。

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总务省针对7月2日凌晨出现大规模通信故障的KDDI及其子公司冲绳CELLULAR采取行政指导措施。

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东北和北陆6县自3日至4日普降创纪录大雨，山形和新潟县出现了特大暴雨。最上川等17条河流泛滥，54万人一度被要求转移避难。

防卫大臣岸信夫宣称，中国大陆在台湾地区周边的军事演习导致5枚弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ）。防卫省表示这是中国军队弹道导弹首次落入日本专属经济区内。

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广岛和长崎遭原子弹轰炸77周年，政府在广岛市和平纪念公园举行了原子弹轰炸死难者悼念暨和平祈愿仪式。轰炸幸存者、死难者遗属和岸田首相等共计2854人出席了仪式。9日在长崎市和平公园举行了长崎原子弹轰炸死难者悼念暨和平祈愿仪式，轰炸幸存者、死难者遗属和岸田首相等共计约1600人出席了仪式。

第104届全国高中棒球锦标赛在兵库县西宫市阪神甲子园球场开幕。此次是三年来首次允许普通观众入场观赛。

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软银集团发布财报显示，2022财年第一季度（4-6月）并表决算（国际会计标准）净亏损金额达到31627亿日元。上一年同期则盈利7615亿日元。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平创出一个赛季内“两位数胜利，两位数本垒打”的佳绩。他也是自贝比・鲁斯之后，104年来首位完成这一壮举的球员。

总务省公布了依据居民基本台账计算得出的人口数据，截至2022年1月1日，日本人总人口为123223561人，较上一年减少619140人（0.50%），已连续13年减少，此次减少幅度创历史之最。此前一直保持增长的东京圈（东京、埼玉、千叶、神奈川四都县）的日本人为35610115人，自1975年开始此项调查以来首次出现减少。

据悉，长期活跃在国际舞台、获得过文化勋章的服装设计师三宅一生已于5日离世，享年84岁。

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第二次岸田改组内阁成立。除官房长官松野博一、财务大臣铃木俊一、外务大臣林芳正等重要阁僚继续留任外，起用了高市早苗出任经济安全保障大臣，河野太郎出任数字大臣。

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年仅17岁的马场咲希夺得美国高尔夫女子业余锦标赛冠军，成为时隔37年后历史上第二个夺冠的日本选手。

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政府在位于东京都千代田区的日本武道馆举办全国战争死难者追悼仪式。德仁天皇和皇后、岸田文雄首相、死难者遗属等共约1000人参加了仪式。受新冠疫情影响，该活动已连续3年缩小举办规模。

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东京地方检察厅特侦部认定，东京奥组委原理事高桥治之曾收取东京奥运及残奥会赞助商、男装巨头AOKI控股公司5100万日元贿赂，以涉嫌受托受贿为由对其实施了逮捕，同时还以涉嫌行贿为由，逮捕了AOKI前董事长青木扩宪等三名嫌疑人。

关西棋院发布消息称，大阪市某小学三年级学生藤田怜央（9岁）9月1日成为职业围棋棋手。年仅九岁零四个月便成为职业棋手，打破了仲邑堇二段（13岁）10岁时创下的史上最年轻职业棋手记录。

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首位成为巴黎高级定制协会会员的日本人，1996年获得文化勋章并长期活跃在国际舞台的时装设计师森英惠，于11日离世，享年96岁。

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日本总务省发布的数据显示，7月消费者物价指数（生鲜食品除外）同比上涨了2.4%。在资源价格上涨和日元贬值的背景下，能源及食品等价格飙升是推动物价指数上涨的主要因素。

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岸田文雄首相感染新冠病毒。

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爱知县内名古屋高速公路小牧线上，一辆大巴冲入隔离带侧翻后起火。包括司机在内的两人死亡，7名男性受轻伤送医。

日野汽车公司发布消息称，围绕篡改小型卡车发动机尾气排放和油耗数据问题，还发现了其他违规行为，已经停止主力车型“日野Dutro”出货。此次是该公司第三次曝出存在违规现象。

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全国新增343例新冠死亡病例，创出单日新高。

夏季全国高中棒球锦标赛决赛，宫城仙台育英高中以8比1击败山口下关国际高中，成为东北地区首支夺得春夏赛季两连霸的球队。

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岸田文雄首相以视频会议方式参加了在首相官邸召开的“绿色转型（GX）执行会议”。他一改此前不考虑新建核电站的方针，提出了研究开发建设新一代核电站的计划方案。

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针对前首相安倍遇袭事件，警察厅公布了调查结果。警察厅长官中村格（59岁）在记者会上表示已向国家公安委员长申请辞职。被指安保工作存在问题的奈良县警察局一把手、本部长鬼塚友章（50岁）也表明了辞职意向。

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日本政府召开内阁会议，决定将从本年度预算的一般预备费用中支出2.494亿日元用于举行已故前首相安倍晋三的国葬。国葬将于9月27日在日本武道馆（东京都千代田区）举行。

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岸田文雄首相以视频会议方式出席了在突尼斯首都突尼斯市召开的第8届非洲开发会议（TICAD8）开幕式。28日，岸田影射中国对发展中国家的过剩融资，强调了确保开发金融透明公正的重要性，会后通过了成果文件《突尼斯宣言》，其中就俄乌冲突对非洲和全球经济造成的影响，表达了“严重关切”。

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在2011年3月东京电力福岛第一核电站事故后，全部居民一直处于避难状态的福岛县双叶町，作为返乡困难区域中的特定复兴重建据点区域（复兴据点），解除了避难指示。这是时隔11年零五个月后，当地重新允许居民重归故里，此前这里是日本唯一一个无人居住的城镇。

创办了京瓷和KDDI，并让日本航空从破产绝境起死回生的京瓷集团名誉董事长稻盛和夫，于24日离世，享年90岁。

标题图片：天使队球员大谷翔平在对战运动家队的比赛中奋力投球。他取得本赛季第10场胜利，时隔104年后追平了贝比・鲁斯在1918年创下的一个赛季两位数胜利、两位数本垒打的记录（2022年8月9日，美国奥克兰，时事社）

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