التعديلات الوزارية لرئيس الوزراء كيشيدا، ومعادلة نجم البيسبول أوتاني شوهي لرقمًا قياسيًا ظل صامدًا في دوري المحترفين الرئيسي كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أغسطس/ آب 2022.

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رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يصبح أول زعيم ياباني يحضر مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، حيث ألقى خطابًا عرض فيه (خطة عمل هيروشيما) لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

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وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تصدر توجيهات إدارية لشركة كي دي دي أي وشركة أوكيناوا للخدمات الخلوية التابعة لها بعد تعطل خدمات الشبكة الرئيسية بداية من صبيحة يوم الثاني من يوليو/ تموز.

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ست محافظات في منطقتي توهوكو وهوكوريكو تشهد هطول أمطار بمعدلات قياسية في الفترة من الثالث إلى الرابع من أغسطس/ آب، الأمر الذي أدى إلى حدوث فيضانات في 17 نهرًا وإصدار أوامر إخلاء مؤقتة لـ 540,000 مواطن.

وزير الدفاع الياباني كيشي نوبوؤ يفيد بأن خمسة صواريخ صينية سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان خلال التدريبات العسكرية التي أُجريت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في الفترة من الثاني إلى الثالث من أغسطس/ آب إلى تايوان. وهي المرة الأولى التي تهبط فيها صواريخ باليستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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وفاة إيسي مياكى، مصمم الأزياء الياباني الشهير والحائز على وسام الثقافة، عن عمر يناهز 84 عامًا.

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هيروشيما تحي ذكرى مرور 77 عامًا على القصف الذري للمدينة، حيث أقامت مراسم احتفالية في حديقة السلام التذكارية. وكان من بين الحاضرين رئيس الوزراء كيشيدا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وفي التاسع من أغسطس/ آب، أقامت مدينة ناغازاكي احتفالًا هي الأخرى في ذكرى قصفها.

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شركة سوفت بانك تعلن عن خسارة صافية قدرها 3,16 تريليون ين في الربع الأول من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من عام 2022، مقارنة بأرباح صافية قدرها 762 مليار ين لنفس الفترة من عام 2021.

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أوتاني شوهي لاعب فريق لوس أنجلوس آنجلز يصبح أول لاعب بيسبول في دوري المحترفين الرئيسي يحقق انتصارات ودورات كاملة (home runs) ثنائية الرقم في موسم واحد منذ بيب روث في عام 1918

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن تعداد سكان اليابان المقيمين فيها بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني 2022 بلغ 123,223,561 نسمه، بانخفاض قياسي قدره 619,140 (0,50٪) على أساس سنوي. وهذه هي السنة الثالثة عشرة التي تشهد انخفاضًا في عدد السكان. وقد انخفض عدد السكان في منطقة طوكيو الكبرى (بما في ذلك محافظات طوكيو وكاناغاوا وسيتاما وتشيبا) إلى 35,610,115 نسمة، وهو أول انخفاض منذ بداية تسجيل الإحصائيات لأول مرة في عام 1975.

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رئيس الوزراء كيشيدا يجري تعديلًا وزاريًا، حيث قام بتعيين كلٍ من تاكإتشي سانإيه وزيراً للأمن الاقتصادي وكونو تارو وزيراً للتحول الرقمي، بينما أبقى على الشخصيات البارزة السابقة مثل كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو، ووزير المالية سوزوكي شونئتشي، ووزير الشؤون الخارجية هاياشي يوشيماسا.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، في وسط المقدمة، يقف لالتقاط صورة تذكارية مع أعضاء حكومته الجديدة في ديوان مجلس الوزراء في طوكيو في العاشر من أغسطس/ آب 2022. (جيجي برس)

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وفاة مصممة الأزياء موري هانا، التي كانت أول يابانية تصبح عضوة رسمية في (غرفة اتحاد مصممي الأزياء الباريسية) في باريس والحاصلة على وسام الثقافة في عام 1996، عن عمر يناهز 96 عامًا.

موري هانا (يمين الوسط) تمسك بيد حفيدتها موري إيزومي في عرض لمجموعة أزيائها الراقية الخريفية والشتوية في باريس في السابع من يوليو/ تموز 2004. (جيجي برس)

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لاعبة الغولف بابا ساكي تفوز ببطولة الهواة الأمريكية للغولف للسيدات وهي في السابعة عشر من عمرها، لتصبح ثاني فائزة يابانية بالبطولة بعد هاتوري ميتشيكو في عام 1985.

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محافظة طوكيو تقيم احتفالًا رسميًا بمناسبة مرور 77 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية. وللعام الثالث على التوالي، تم تقليص عدد المشاركين كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

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المدعون العامون يعتقلون في طوكيو تاكاهاشي هارويوكي، المدير التنفيذي السابق في اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو، للاشتباه في تلقيه رشاوى بقيمة 51 مليون ين من شركة (أؤكي) القابضة أحد رعاة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. كما اعتقلوا رئيس شركة أؤكي القابضة السابق أؤكي هيرونوري ورجلين آخرين ذو صلة بالشركة.

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المؤشر الوطني لأسعار المستهلك الياباني لشهر يوليو/ تموز 2022 يرتفع بنسبة 2,4٪ على أساس سنوي، حيث أدت زيادة تكاليف الموارد وضعف الين إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

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تأكُد إصابة رئيس الوزراء كيشيدا بفيروس كورونا. وسوف يواصل العمل عن بُعد قبل أن يعود للظهور شخصيًا في المؤتمرات الصحفية بداية من 31 أغسطس/ آب.

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شركة المركبات (هينو موتورز) توقف شحنات شاحناتها الخفيفة (Dutro) (دوترو) بعد ظهور المزيد من الأدلة على التلاعب ببيانات الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود.

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وصول عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في اليابان إلى رقم قياسي جديد بلغ 343 حالة.

مدرسة (سينداي إيكوي غاكوإين) الثانوية تفوز بالبطولة الوطنية للبيسبول للمدارس الثانوية، لتصبح أول فريق مدرسي من منطقة توهوكو يحقق هذا الانجاز، سواء في فصل الربيع أو الصيف.

لاعبو مدرسة سينداي إيكوي يحتفلون بفوزهم في الثاني والعشرين من أغسطس/ آب 2022 في ملعب كوشين بمدينة نيشينوميا بمحافظة هيوغو. (جيجي برس)

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رئيس الوزراء كيشيدا يغير سياسته بشأن الطاقة النووية، ويطلب من إحدى اللجان الحكومية المعنية بالتحول الأخضر (التحول المُراعي للبيئة) النظر في تطوير وبناء الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية.

وفاة رجل الأعمال المخضرم إيناموري كازوؤ، مؤسس شركة تصنيع المنتجات المتنوعة (كيوسيرا) و شركة الاتصالات (كي دي دي أي)، عن عمر يناهز 90 عامًا.

إيناموري كازوؤ في سبتمبر/ أيلول 2015. (جيجي برس)

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ناكامورا إيتارو، المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية، يقدم استقالته بعد نشر تقرير الوكالة الخاص بحادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في الثامن من يوليو/ تموز.

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مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 249 مليون ين من ميزانية العام المالي 2022 للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي. وستُقام المراسم في صالة نيبون بودوكان في طوكيو يوم السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول.

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رئيس الوزراء كيشيدا يشارك عن بعد في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية المنعقد في تونس العاصمة بالجمهورية التونسية. وكان كيشيدا من بين القادة الذين تبنوا إعلان تونس، الذي يؤكد على أهمية ”التمويل الإنمائي السليم الذي يلتزم بالقواعد والمعايير الدولية“ ويعرب عن ”القلق الشديد إزاء الوضع في أوكرانيا وتأثيره على الاقتصادات الأفريقية والعالمية“.

رئيس الوزراء كيشيدا يشارك عن بعد في (تيكادا8) (مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في افريقيا) في السابع والعشرين من أغسطس/ آب 2022. (جيجي برس)

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رفع أوامر الإخلاء التي كانت مفروضه بعد كارثة فوكوشيما النووية في مارس/ آذار 2011 في أجزاء من بلدة فوتابا بمحافظة فوكوشيما، الأمر الذي سمح للسكان بالعودة للعيش هناك لأول مرة منذ أكثر من 11 عامًا.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: بتحقيقه للفوز العاشر في الموسم، أوتاني شوهي نجم فريق لوس أنجلوس آنجلز يعادل سجل بيب روث في عام 1918 في عدد الانتصارات ثنائية الرقم والدورات الكاملة (هوم رنز) في موسم واحد في التاسع من أغسطس/ آب 2022. (جيجي برس)