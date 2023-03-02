El nombramiento de Ueda Kazuo como nuevo gobernador del Banco de Japón fue una de las noticias más destacadas en febrero de 2023.

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El primer ministro Kishida Fumio expresa sus reparos respecto a la posible legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo alegando que esto cambiaría la visión que la población tiene de la familia y de sus valores, así como la sociedad. El líder japonés pronuncia estas palabras en una reunion del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes (Cámara Baja).

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Arai Masayoshi, secretario del primer ministro Kishida Fumio, dice a micrófono cerrado en una rueda de prensa que odia incluso ver a las minorías sexuales, y que detestaría vivir cerca de una persona LGBT. Más tarde pide disculpas y se retracta de sus declaraciones, pese a lo que termina dimitiendo el 4 de febrero.

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El compositor y arreglista Takumi Masanori gana el Premio Grammy al mejor álbum de música global por la obra Sakura.

Takumi Masanori con su Premio Grammy vestido con una chaqueta con un estampado de flores de cerezo (sakura) en Los Ángeles el 5 de febrero de 2023. (© AFP/Jiji)

Tres deportistas japonesas suben al podio en la Copa Mundial de Salto de Esquí femenina celebrada en Willingen, Alemania. Itō Yūki queda primera, por delante de Maruyama Nozomi que queda en segunda posición y de Takanashi Sara, en tercera.

Itō Yūki (en el centro), junto a Maruyama Nozomi (izquierda) y Takanashi Sara en Willingen, Alemania, el 5 de febrero de 2023. (© AFP/Jiji)

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Nissan y Renault alcanzan un acuerdo definitivo para mantener una alianza de capitales a partes iguales. Renault reducirá su participación en la empresa japonesa del 43,4 % al 15 % para igualar la participación de Nissan en la empresa francesa.

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Dos de los cuatro sospechosos japoneses relacionados con una serie de atracos en Japón son extraditados desde Filipinas y arrestados. Los otros dos son arrestados el 9 de febrero. Se cree que forman parte de una banda dedicada al fraude y a los robos que es responsable de haber sustraido más de 6.000 millones de yenes.

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La fiscalía de Tokio arresta a Mori Yasuo, un alto cargo del comité organizador de Tokio 2020, y a otras tres personas bajo la sospecha de que quebrantaron la Ley Antimonopolio. Se cree que amañaron licitaciones para contratos por valor de 40.000 millones de yenes.

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El Gobierno afirma que a partir del 13 de marzo llevar mascarilla como protección contra la COVID-19 será una opción personal. No obstante, recomienda que se siga usando en centros médicos, así como en trenes y autobuses abarrotados.

Datos del Ministerio de Finanzas revelan que los bonos generales en circulación de Japón se situaron por encima de los 1.000 billones de yenes el 31 de diciembre de 2022. Es la primera vez que esta cifra supera dicho nivel.

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Miura Riku y Mihara Ryūichi ganan la competición de parejas en el Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo. Es la primera pareja japonesa que lo consigue.

Miura (en el aire) y Mihara durante el Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo en Colorado Springs el 11 de febrero de 2023. (© AFP/Jiji)

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El autor de manga Matsumoto Leiji, conocido por obras épicas de ciencia ficción como Ginga tetsudō surī nain (Galaxy Express 999) y Uchū senkan Yamato (Space Battleship Yamato), fallece a los 85 años.

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El Gobierno propone al economista Ueda Kazuo como próximo gobernador del Banco de Japón. Ueda fue anteriormente miembro junta de política monetaria del banco. En declaraciones dirigidas a la Cámara de Representantes el 24 de febrero, afirma que “la política fiscal del Banco de Japón es apropiada. La flexibilización fiscal debe continuar y debemos crear un entorno económico en el que las empresas puedan aumentar los salarios”.

Toyoda Shōichirō, presidente honorario de Toyota, fallece a los 97 años. Era el hijo mayor del fundador de Toyota, Toyoda Kiichirō. Como presidente y director ejecutivo, supervisó el ascenso de Toyota hasta convertirse en uno de los principales fabricantes de autos del mundo, y ejerció también como presidente del Keidanren, la patronal japonesa, entre 1994 y 1998.

Toyoda Shōichirō en el asiento del conductor de un Toyota MR-S en la feria Tokyo Motor Show de octubre de 1999. (© AFP/Jiji)

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El nuevo cohete japonés H-3 no logra despegar tal como estaba previsto. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón explica que uno de los sistemas de la primera fase detectó una anomalía, lo que provocó que los cohetes auxiliares no hicieran ignición.

El lanzamiento fallido del cohete H-3 en el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, el 17 de febrero de 2023. (© Jiji)

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El Ministerio de Defensa informa que Corea del Norte disparó un misil balístico intercontinental a las 17:21 horas. Se cree que cayó en la zona económica exclusiva de Japón a unos 200 kilómetros al oeste de la isla de Oshima Ōshima en Hokkaidō.

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La popular osa panda gigante del zoológico de Ueno Xiang Xiang abandona Japón desde el aeropuerto de Narita con destino a China para encontrar una pareja. Xiang Xiang, que nació en dicho zoo en junio de 2017, fue la primera panda concebida de forma natural allí y contribuyó a mejorar las relaciones sinojaponesas.

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El primer ministro Kishida preside una cumbre en línea del Grupo de los Siete en la que participa el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Japón anuncia nuevas sanciones contra Rusia, entre ellas la prohibición de exportar drones u otros materiales a dicho país.

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El primer ministro Kishida anuncia un plan para comprar 400 misiles de crucero Tomahawk estadounidenses. El Gobierno destina 210.000 millones de yenes al plan presupuestario para 2023 y espera contar con dichos misiles para el año fiscal 2026.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publica un informe preliminar que revela que en 2022 nacieron 799.728 bebés en Japón. La cifra cae por debajo de los 800.000 por primera vez. Es el séptimo año consecutivo que se registra un récord a la baja.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón selecciona a nuevos candidatos a astronauta por primera vez desde 2009: Suwa Makoto, un especialista en gestión de desastres en el Banco Mundial, y Yoneda Ayu, una cirujana del Centro Médico de la Cruz Roja de Japón. Yoneda podría convertirse en la tercera mujer japonesa en el espacio, y ambos candidatos podrían ser los primeros japoneses que pisan la luna con su participación en un programa liderado por los Estados Unidos.

(Fotografía del encabezado: visitantes en el zoológico de Ueno de Tokio se despiden de Xiang Xiang el 19 de febrero de 2023, antes de que la osa panda vuele hacia China. © Jiji.)