Дискриминирующее высказывание «не для записи» секретаря премьер-министра о сексуальных меньшинствах во время интервью, завоевание японскими прыгуньями на лыжах всех призовых мест мирового чемпионата по северным дисциплинам, выдвижение кандидатуры нового управляющего Банка Японии, смерть всемирно известного художника манга Мацумото Лэйдзи, возвращение Китаю любимицы публики большой панды по кличке Сянсян и другие события февраля 2023 года в Японии.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио в Бюджетном комитете Палаты представителей вновь продемонстрировал осторожное отношение к вопросу о легализации однополых браков, заявив о том, что «это радикальным образом изменит отношение к семье, ценности и общество».

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Национальное полицейское управление опубликовало предварительные данные о ситуации с преступностью в 2022 году. Из них стало известно, что количество уголовных преступлений продемонстрировало рост впервые за 20 лет, увеличившись по сравнению с предшествовавшим годом на 5,9% до 601 389. Сумма ущерба от особых случаев мошенничества (мошенничества с использованием телефона и других средств связи) увеличилась на 28,2% и составила 36 млрд 140 млн йен. Рост отмечен впервые за 8 лет.

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3

Секретарь премьер-министра Араи Масаёси в беседе с журналистами сказал об однополых браках, ЛГБТ и других сексуальных меньшинствах: «Видеть это неприятно. Мне было бы неприятно, если бы они жили по соседству». Секретарь сказал это, исходя из того, что данная часть беседы проходит «не под запись», а впоследствии взял свои слова обратно.

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Премьер-министр Кисида Фумио уволил своего секретаря Араи Масаёси за дискриминирующее высказывание.

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Объявлены лауреаты премии «Грэмми», которая считается наиболее почетной наградой в музыкальной индустрии Соединенных Штатов Америки. В номинации «Лучший альбом года в категории мировой музыки» победителем стал альбом «Сакура» композитора из Осаки Такуми Масанори. В номинации «Лучший инструментальный альбом года в категории современной инструментальной музыки» победителем стала работу группы Snarky Puppy с участием перкуссиониста из Нагасаки Огавы Кэйты.

Такуми Масанори с призом «Грэмми» в пиджаке с вышитой сакурой, символизирующей название альбома-лауреата, 5 февраля, США, Лос-Анджелес (© AFP/Jiji Press)

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в индивидуальном зачете японские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Ито Юки одержала первую за 6 сезонов и шестую в общей сложности золотую победу, Маруяма Нодзоми впервые заняла место на пьедестале со вторым результатом, а третье место получила Таканаси Сара.

Ито Юки (в центре), Маруяма Нодзоми (слева) и Таканаси Сара, 5 февраля, Германия, Виллинген (© AFP / Jiji Press)

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Обладательница 3-го дана в традиционной настольной игре го Накамура Сумирэ выиграла женский турнир Кисэй и стала самой молодой в истории обладательницей первого чемпионского титула в возрасте 13 лет и 11 месяцев.

Накамура Сумирэ, ставшая профессиональным игроком в го в 10 и завоевавшая первый чемпионский титул по прошествии менее 4-х лет, 6 февраля, Токио, район Тиёда, Нихон Киин (© Jiji Press)

Японская автомобилестроительная компания Nissan пришла к окончательному соглашению о взаимных капиталовложениях «на равных» с французской Renault. Компания Renault снизит долю в Nissan с 43% с тем, чтобы обе компании взаимно владели долей в 15% в капитале партнера.

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Отдел по делам жизни и окружающей среды Национального полицейского управления арестовал директора-распорядителя токийской некоммерческой организации «Общество поддержки пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями» по подозрению в нарушении Закона о трансплантации органов в связи с предполагаемым несанкционированным посредничеством при пересадке органов в Белоруссии. Это первый в стране случай вмешательства в трансплантацию за рубежом в связи с подозрением в несанкционированном посредничестве.

В связи с серией ограблений по всей Японии Национальное полицейское управление арестовало по подозрению в грабеже двоих из четырех подозреваемых-японцев, содержавшихся на одном из объектов иммиграционной службы Филиппин. Остальные двое подозреваемых были арестованы 9 февраля. Как полагают, эти четверо руководили группой телефонных мошенников, общая сумма ущерба от деятельности которых превышает 6 млрд йен.

8

Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства четырех человек, в том числе бывшего заместителя председателя Организационного комитета и членов руководства рекламной компании «Дэнцу» по делу о нарушениях при проведении тендеров, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио. Они подозреваются в сговоре с подрядчиками при распределении заказов, связанных с мероприятиями Игр, на сумму 40 млрд йен.

10

Правительство утвердило новую политику в отношении ношения масок в качестве средства профилактики заражений коронавирусом. С 13 марта люди смогут сами решать, носить ли им маску, как в помещениях, так и за их пределами. Продолжать носить маски рекомендуется при обращениях в медицинские учреждения, а также в переполненных поездах и автобусах.

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Министерство финансов сообщило, что по состоянию на конец 2022 года общая сумма непогашенных обычных государственных займов составила 1 квдрлн 005 трлн 777 млрд 200 млн йен. Отметка в квадриллион йен превышена впервые в истории.

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На Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в парных состязаниях победителями впервые стали Миура Рику и Кихара Рюити – пара, которую прозвали «Рикурю». Это первая в истории победа японской пары в данных состязаниях.

Великолепное выступление пары фигуристов Миура Рику и Кихара Рюити, 11 февраля, США, Колорадо-Спрингс (© AFP/Jiji Press)

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Художник манга Мацумото Лэйдзи скончался в возрасте 85 лет. Он прославился такими шедеврами в жанре фантастика как «Галактический экспресс 999» и «Космический линкор «Ямато»».

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Правительство Японии направило в парламент предложение назначить следующим управляющим Банка Японии ученого-экономиста Уэду Кадзуо, в прошлом члена руководства центробанка. Вступление Уэды в должность будет означать первый в послевоенной истории приход на пост главы Банка Японии выходца из академических кругов.

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Почетный президент автомобилестроительной компании Toyota Тоёда Сёитиро скончался от сердечной недостаточности. Ему было 97 лет. Он был старшим сыном основателя компании Тоёды Киитиро. Помимо руководства компанией в должности президента и председателя правления, развившего фирму в одного из крупнейших мировых производителей автомобилей, в 1994-1998 годах Тоёда Сёитиро занимал пост председателя Федерации бизнеса Японии (Кэйданрэн).

Тоёда Сёитиро за рулем автомобиля Toyota MR-S на международном автосалоне Tokyo Motor Show в октябре 1999 года (© AFP/Jiji Press)

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Совет по законодательству при Министерстве юстиции Японии доложил министру юстиции о необходимости внесения поправок в положения Уголовного кодекса, связанные с преступлениями сексуального характера. Помимо повышения возраста сексуального согласия с 13 лет до 16 лет и уголовных наказаний за действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, предлагается существенно пересмотреть условия, подпадающие под преступления сексуального характера, добавив к насильственным действиям и угрозам еще восемь действий, в частности, принуждение к употреблению алкоголя и наркотических средств.

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Первый запуск новой японской основной ракеты-носителя H3 был прерван сразу после включения зажигания главного двигателя. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) объяснило, что прерывание старта было вызвано тем, что одна из систем первой ступени выявила неполадку и не привела в действие двигатели ускорителей.

Прерванный старт первой ракеты-носителя H3, утро 17 февраля, Танэгасима, Центр космических исследований Танэгасима (© Jiji Press)

Премьер-министр Японии Кисида Фумио встретился с представителями объединения, оказывающего поддержку представителям сексуальных меньшинств, чтобы принести извинения по поводу дискриминирующего высказывания своего бывшего секретаря, заявив: «Мне хочется от всего сердца извиниться за причиненный дискомфорт».

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Министерство обороны Японии сообщило, что примерно в 5 часов 21 минуту пополудни из окрестностей северокорейского города Пхеньян была запущена ракета, относящаяся к классу межконтинентальных баллистических. Ракета упала предположительно в морской акватории в пределах исключительной экономической зоны Японии приблизительно в 200 километрах западнее острова Осима префектуры Хоккайдо.

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Министерство обороны Японии сообщило, что около 7 часов утра из района вблизи западного побережья Северной Кореи были запущены две баллистические ракеты, которые, по всей вероятности, упали в морской акватории за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Японии Кисида Фумио потребовал проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

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Большая панда по кличке Сянсян из токийского Зоопарка Уэно вылетела рейсом из аэропорта Нарита и прибыла в Китай, будучи таким образом возвращена стране, которой она принадлежит. Панда Сянсян родилась в июне 2017 года, ее появление на свет стало первым случаем рождения в зоопарке после естественного зачатия. Рождение Сянсян поспособствовало развитию дружеских отношений между Японией и Китаем. Теперь панде будут подыскивать пару в стране, которой она принадлежит.

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Император Японии Нарухито отметил 63-летие и впервые после восшествия на престол поприветствовал с балкона императорского дворца публику, пришедшую поздравить его с днем рождения.

Император Японии приветствует публику, пришедшую поздравить его по случаю Дня рождения, вместе с супругой Масако и старшей дочерью принцессой Айко, первая половина дня 23 февраля, императорский дворец в Токио (© Jiji Press)

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Кандидат на должность управляющего Банком Японии Уэда Кадзуо представил свою политику в Палате представителей Парламента Японии. Он заявил, что считает надлежащим реализуемое Банком Японии смягчение монетарной политики и отметил необходимость его продолжения наряду с созданием экономических условий, позволяющих предприятиям повышать оплату труда.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио, председательствующий в «Большой семерке», провел в формате онлайн саммит G7, пригласив на него президента Украины Владимира Зеленского. В ходе саммита он объявил о санкционных мерах, самостоятельно вводимых Японией, предусматривающих, в частности, расширение запрета на экспорт в Россию дронов и комплектующих к ним.

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Премьер-министр Кисида Фумио сообщил в парламенте о планах приобрести у Соединенных Штатов Америки 400 крылатых ракет «Томагавк». Правительство выделяет на их закупку в проекте бюджета на 2023 финансовый год около 210 млрд йен, намереваясь разместить ракеты в 2026 финансовом году.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения опубликовало предварительный отчёт, в котором говорится, что в 2022 году в Японии родилось 799 728 детей, этот показатель впервые составил менее 800 000. Седьмой год подряд наблюдается рекордно низкий уровень рождаемости.

Японское агентство аэрокосмических исследований впервые с 2009 года отбирает новых кандидатов в космонавты, ими стали Сува Макото, специалист Всемирного банка по ликвидации последствий стихийных бедствий, и Ёнэда Ая, хирург Японского медицинского центра Красного Креста. Ёнэда должна стать третьей женщиной Японии, отправившейся в космос, и они могут стать первыми японцами на Луне в рамках программы под руководством США.

Фотография к заголовку: Посетители зоопарка с сожалением прощаются с пандой Сянсян в последний день показа перед возвращением животного Китаю, 19 февраля 2023 г., Токио, район Тайто, Зоопарк Уэно (© Jiji Press)