Un ataque contra el primer ministro Kishida Fumio durante un acto de campaña y el fallecimiento del prestigioso músico Sakamoto Ryūichi fueron dos de las noticias más destacadas del pasado mes de abril de 2023.

2

La empresa representante del músico Sakamoto Ryūichi anuncia que el artista falleció el 28 de marzo a los 71 años. Sakamoto fue miembro del grupo Yellow Magic Orchestra y también disfrutó de una exitosa carrera en solitario. Entre los galardones que recibió se encuentran un Óscar y un Grammy por la banda sonora de El último emperador. También trabajó como actor en el filme Merry Christmas, Mr. Lawrence.

Sakamoto Ryūichi (a la izquierda) junto a David Byrne (en el centro) y Cong Su (a la derecha), con sus premios Óscar a la mejor banda sonora por El último emperador. En Hollywood, el 12 de abril de 1988. (© AFP/Jiji)

El ministro de Asuntos Exteriores Hayashi Yoshimasa se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores chino Qin Gang durante una visita a China e insta a que se libere cuanto antes al empleado japonés de Astellas Pharma arrestado en marzo bajo la sospecha de espionaje.

5

El Gobierno decide crear un nuevo sistema de “asistencia de seguridad oficial” para proveer equipamiento de defensa a países que comparten sus objetivos diplomáticos y contribuir así a fortalecer su capacidad de disuasión.

6

Un helicóptero de la Fuerza Terrestre de Autodefensa desaparece cerca de la isla de Miyakojima en Okinawa con 10 miembros de la 8.ª división a bordo, entre ellos el comandante Sakamoto Yūichi. Este último está entre los fallecidos que se confirman en los restos del helicóptero hallados por un dragaminas de la Fuerza Marítima de Autodefensa.

7

Toyota anuncia que lanzará 10 modelos de vehículos eléctricos para 2026 con el objetivo de alcanzar una ventas anuales de 1,5 millones de autos en todo el mundo.

9

En la primera ronda de elecciones locales unificadas, los candidatos del Osaka Ishin no Kai salen reelegidos como gobernador de la prefectura de Osaka y alcalde de la ciudad de Osaka. Las elecciones a la asamblea de la prefectura registran una participación mínima histórica en 30 de 41 prefecturas.

10

Los nuevos líderes del Banco de Japón asumen sus cargos. El gobernador Ueda Kazuo afirma en una rueda de prensa que mantendrá su política monetaria ultraflexible.

Ueda Kazuo (a la izquierda) junto al primer ministro Kishida Fumio después de su nombramiento como gobernador del Banco de Japón. (© Jiji)

Un panel de expertos del Gobierno elabora un borrador de un informe provisional en el que se recomienda la abolición del Programa de Aprendices Técnicos para extranjeros y la creación de un nuevo sistema para asegurar y capacitar a trabajadores procedentes de otros países.

12

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población total de Japón era de 124.947.000 a 1 de octubre de 2022, unas 556.000 personas menos respecto al año anterior. Este es el decimosegundo año consecutivo que se registra un declive. La población se reduce en 46 de las 47 prefecturas del país, y solo aumenta en Tokio.

13

Después del lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, el Gobierno envía una advertencia a través del sistema de alerta temprana J-Alert, aunque la retira unos 20 minutos más tarde. El Ministerio de Defensa afirma que el misil parece haber caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

Se celebra una ceremonia para marcar el inicio de las obras del principal escenario de la Expo de Osaka 2025 en la isla artificial Yumeshima de Osaka. El primer ministro Kishida asiste a la ceremonia y anuncia que se emitirá una moneda conmemorativa.

La mascota de la Expo de Osaka 2025 Myaku-Myaku sujeta un cartel con detalles sobre la moneda conmemorativa. (© Jiji)

14

El Gobierno aprueba un plan de la prefectura de Osaka y de su capital para abrir un complejo turístico con casino. Bajo este plan, se espera que el primer complejo turístico con casino abra sus puertas en 2029 en Yumeshima.

15

El primer ministro Kishida sale ileso después de que una persona lanzase un artefacto explosivo contra él en un acto de campaña en un puerto pesquero de Wakayama, en la prefectura homónima. Un agente de policía y uno de los espectadores sufren heridas leves. La policía arresta a Kimura Ryūji, un joven de 24 años de la prefectura de Hyōgo.

El puerto pesquero de Wakayama en el que se produjo el suceso. (© Jiji)

16

En la reunion de ministros del G-7 sobre el Clima, la Energía y el Medioambiente celebrada el 15 de abril en Sapporo, los asistentes presentan un comunicado conjunto en el que prometen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60 % para 2035 respecto a los niveles de 2019.

17

El ministro de Economía, Comercio e Industria Nishimura Yasutoshi ordena a cinco compañías eléctricas regionales, entre ellas la de Kansai y la de Kyūshū, que mejoren sus negocios en respuesta al acceso ilegal a la información de clientes por parte de nuevos participantes en el mercado eléctrico.

18

Los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 se reunen en Karuizawa, en la prefectura de Nagano, desde el 16 de abril. Tras su reunión publican un comunicado conjunto en el que instan a la retirada inmediata del ejército ruso de Ucrania y expresan su firme oposición a los intentos unilaterales de China de cambiar el statu quo en los mares de la China Meridional y Oriental a través de la fuerza o de la coacción.

20

Ante el recrudecimiento de los combates entre el ejército nacional y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, un avión de transporte de las Fuerzas de Autodefensa de Japón parte hacia Yibuti para ayudar en la evacuación de ciudadanos japoneses. El 25 de abril, el primer ministro Kishida anuncia que todos los ciudadanos japoneses que deseen salir de la capital de Sudán, Jartum, podrán hacerlo. El 29 de abril, un avión fletado desde Yibuti aterriza en el aeropuerto de Haneda con 48 japoneses y sus familiares evacuados desde Sudán.

21

Un subcomité de especialistas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba la producción y venta de una píldora abortiva por primera vez. Esta píldora puede utilizarse durante las primeras nueve semanas del embarazo.

23

En la segunda ronda de elecciones locales, el Partido Liberal Democrático gana en cuatro de cinco elecciones parciales para escaños en la Cámara de Representantes y de Consejeros. Por otra parte, el Nippon Ishin no Kai logra su objetivo de aumentar su número de miembros en las asambleas regionales por encima de los 600.

26

El Instituto Nacional para la Investigación de la Población y la Seguridad Social calcula que la población se reducirá de 126,2 millones de personas en 2020 a menos de 100 millones en 2056 y a 87 millones para 2070.

27

Un panel de especialistas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba oficialmente un plan para rebajar a la categoría 5 la COVID-19 bajo la ley, es decir, al mismo nivel que la gripe estacional, a partir del 8 de mayo.

29

El primer ministro Kishida comienza una gira de una semana en la que visitará Egipto, Ghana, Kenia y Mozambique. El 30 de abril se reúne con el presidente egipcio Abdel Fattah en el-Sisi, el Cairo.

(Fotografía del encabezado: Sakamoto Ryūichi, a la derecha, es felicitado por el autor Murakami Ryū en Tokio el 21 de diciembre de 2016 después de recibir el Premio Montblanc de la Cultura como Mecenas del Arte por su apoyo a los jóvenes talentos. © Jiji.)