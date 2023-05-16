الهجوم بعبوة ناسفة على رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو خلال إحدى الحملات الانتخابية الفرعية، ورحيل الموسيقي العالمي ساكاموتو ريوئتشي، كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أبريل/ نيسان 2023.

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شركة ساكاموتو ريوئتشي الموسيقية تعلن عن وفاته في الثامن والعشرين من مارس/ آذار عن عمر يناهز 71 عامًا. وكان ساكاموتو عضوًا في فرقة يلو ماجيك الموسيقية، وكان له أيضًا أعماله الفردية الناجحة، حيث حصل على جائزة الأوسكار وجائزة الغرامي للموسيقى التصويرية عن فيلم (الإمبراطور الأخير). وظهر كممثل في فيلم (ميري كريسماس مستر لورانس).

ساكاموتو ريوئتشي (على اليسار) مع ديفيد بيرن (في الوسط) وكونغ سو (على اليمين)، بعد حصولهم على جوائز الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم الإمبراطور الأخير في هوليوود في الثاني عشر من أبريل/ نيسان، 1988. (© إيه إف بي/ جيجي برس)

وزير الخارجية هاياشي يوشيماسا يلتقي بوزير الخارجية الصيني تشين غانج خلال زيارته للصين ويحثه على الإفراج السريع عن أحد الموظفين اليابانيين من شركة أستيلاس فارما، حيث كان محتجزًا للاشتباه في قيامه بالتجسس في مارس/ آذار.

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الحكومة تقرر إنشاء نظام جديد ”للمساعدة الأمنية الرسمية“ لتوفير المعدات الدفاعية للدول التي تشاركها أهدافها الدبلوماسية وتساعد على تعزيز قدرات الردع لديها.

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مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية تختفي بالقرب من جزيرة مياكوجيما في أوكيناوا وعلى متنها 10 من أفراد الفرقة الثامنة، بمن فيهم قائدها ساكاموتو يوئتشي. حيث كان من بين القتلى الذين تأكدت وفاتهم عندما اكتشفت كاسحة ألغام بحرية تابعة لقوات الدفاع الذاتي حطام الطائرة.

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تويوتا تعلن أنها ستطلق 10 طرازات من المركبات الكهربائية (إي في) بحلول عام 2026، حيث تستهدف تحقيق مبيعات سنوية عالمية قدرها 1,5 مليون مركبة.

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في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة، مرشحَي أوساكا من حزب إيشين نو كاي (حزب استعادة اليابان) يُعاد انتخابهما كمُحافظًاً لمحافظة أوساكا وعمدةً لمدينة أوساكا. وقد شهدت انتخابات مجالس المحافظات انخفاضًا قياسيًا في إقبال الناخبين في 30 من 41 محافظة.

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مع بداية الرؤساء الجدد لمهامهم في بنك اليابان، محافظ البنك أويدا كازؤ يصرح في أحد المؤتمرات الصُحفية بأنه سيحافظ على السياسة النقدية الميسرة للغاية.

أويدا كازؤ (إلى اليسار) يصافح رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بعد تعيينه محافظًاً لبنك اليابان. (© جيجي برس)

لجنة خبراء حكومية تصدر مسودة تقرير مؤقت تدعو فيه إلى إلغاء برنامج التدريب الفني للمتدربين الأجانب وإنشاء نظام جديد لتأمين وتدريب العمال الأجانب.

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وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن إجمالي عدد سكان اليابان بلغ 124,947,000 نسمة حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بانخفاض قدره 556,000 عن العام السابق. وهذا هو الانخفاض السنوي الثاني عشر على التوالي، مع انخفاض لعدد السكان في 46 من أصل 47 محافظة، وزيادة في محافظة طوكيو فقط.

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بعد إطلاق أحد الصوايخ من قبل كوريا الشمالية، الحكومة ترسل تحذيرًا عبر نظام الإنذار المبكر (جى-آلارت) قبل أن تسحبه بعد حوالي 20 دقيقة. وقد صرحت وزارة الدفاع بأن أية صواريخ يبدو أنها تسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

إقامة حفل وضع حجر الأساس بمناسبة بدء تشييد المكان الرئيسي لمعرض أوساكا الدولي إكسبو 2025 على جزيرة يومشيما الاصطناعية في أوساكا. وقد حضر رئيس الوزراء كيشيدا الحفل وأعلن عن إصدار عملة تذكارية.

شخصية معرض أوساكا 2025 مياكو-مياكو، تحمل لوحة تحتوي على تفاصيل العملة التذكارية. (© جيجي برس)

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الحكومة توافق على خطة من قبل محافظة أوساكا ومدينة أوساكا لافتتاح منتجع متكامل يشمل كازينو (ملهى ترفيهي). وبموجب الخطة، من المقرر افتتاح أول منتجع كازينو في اليابان في عام 2029 في جزيرة يومشيما.

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بعد إلقاء عبوة ناسفة عليه، رئيس الوزراء كيشيدا لم يتعرض لأذى قبل إلقائه لخطابٍ خلال فعاليات حملة الانتخابات الفرعية في أحد موانئ الصيد في مدينة واكاياما بمحافظة واكاياما. وقد أصيب ضابط شرطة وأحد الحضور بجروح طفيفة. واعتقلت الشرطة كيمورا ريوجي، 24 عاما من محافظة هيوغو.

ميناء الصيد في مدينة واكاياما حيث موقع الحادثة. (© جيجي برس)

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في اجتماع وزراء مجموعة السبع فيما يتعلق بالمناخ والطاقة والبيئة، والذي عقد في 15 أبريل/ نيسان في مدنية سابورو، أدلى الحاضرون ببيان مشترك يتضمن تعهدات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60٪ بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2019.

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وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة نيشيمورا ياسوتوشي يأمر خمس شركات كهربائية إقليمية، بما في ذلك شركة كانساي إليكتريك وشركة كيوشو إليكتريك، بتحسين عملياتها التجارية بعد وصولها بشكل غير قانوني إلى معلومات العملاء من المشتركين الجدد في سوق الطاقة.

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اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة كارويزاوا بمحافظة ناغانو، يدعو في بيان مشترك إلى الانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا ويعربون عن معارضتهم الشديدة للمحاولات أحادية الجانب من جانب الصين لتغيير الوضع الراهن في شرق وجنوب بحر الصين باستخدام القوة أو الإكراه.

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بعد اندلاع القتال بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، تم إرسال ناقلة جوية تابعة لقوات الدفاع الذاتي إلى جيبوتي للاستعداد لإجلاء المواطنين اليابانيين. وفي الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا أن جميع المواطنين اليابانيين الراغبين في الإجلاء من العاصمة السودانية الخرطوم يمكنهم القيام بذلك. وفي التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان، هبطت طائرة مستأجرة من جيبوتي في مطار هانيدا على متنها 48 مواطنًا يابانيًا وأفراد أسرهم الذين تم إجلاؤهم من السودان.

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لجنة فرعية متخصصة من وزارة الصحة والعمل والرفاهية توافق على تصنيع وبيع حبوب الإجهاض لأول مرة. حيث يمكن استخدام الحبوب خلال الأسابيع التسعة الأولى من الحمل.

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في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، الحزب الليبرالي الديمقراطي يفوز بأربعة من خمسة مقاعد في الانتخابات الفرعية لمجلسي النواب والمستشارين. وفي الوقت نفسه، حقق حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب استعادة اليابان) هدفه المتمثل في زيادة عدد أعضاء الجمعية الإقليمية إلى أكثر من 600 عضو.

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المعهد الوطني للسكان وأبحاث الضمان الاجتماعي ينشر تقديرًا بأن عدد سكان اليابان سينخفض من 126,2 مليون في عام 2020 إلى أقل من 100 مليون في عام 2056 وإلى 87 مليونًا في عام 2070.

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لجنة متخصصة من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية توافق رسميًا على خطة لخفض تصنيف فيروس كورونا إلى الفئة 5 بموجب التشريع الياباني، أو إلى نفس مستوى الإنفلونزا الموسمية، في الثامن من مايو/ آيار.

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رئيس الوزراء كيشيدا يغادر البلاد في جولة تستغرق أسبوعًا يزور خلالها مصر، غانا، كينيا، وموزمبيق. وفي الثلاثين من أبريل/ نيسان، التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: ساكاموتو ريوئتشي، على اليمين، يتلقى التهنئة من المؤلف موراكامي ريوو في طوكيو في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بعد حصوله على جائزة مون بلان لرعاية الفنون الثقافية لدعم المواهب الشابة. © جيجي برس)