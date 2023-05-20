Attaque contre le Premier ministre Kishida Fumio lors d’une campagne électorale, annonce du décès du compositeur Sakamoto Ryûichi, première pilule abortive introduite et derniers chiffres sur la démographie nippone : retour sur les événements marquants du mois d’avril 2023 au Japon.

Dimanche 2

L’agence du musicien Sakamoto Ryûichi a annoncé son décès le 28 mars, à l’âge de 71 ans. Membre du groupe pionner Yellow Magic Orchestra, il a également poursuivi une carrière solo réussie, remportant un Oscar et un Grammy pour la bande originale du Dernier Empereur. Il a endossé le rôle du capitaine Yonoi dans le film Furyo (ou Merry Christmas Mr. Lawrence), dont il a composé la musique et remporté le BAFTA de la meilleure musique de film.

Sakamoto Ryûichi (à gauche), avec David Byrne (au centre) et Cong Su (à droite), lauréats de l’Oscar de la meilleure musique pour Le dernier empereur, à Hollywood le 12 avril 1988. (AFP/Jiji Press)

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Les adieux à Sakamoto Ryûichi : des fans rendent hommage dans un magasin de disques de Tokyo

Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a rencontré son homologue chinois Qin Gang lors d’une visite en Chine. Il l’a exhorté à libérer rapidement un employé japonais d’Astellas Pharma détenu pour espionnage depuis mars dernier.

Une adaptation théâtrale de Mon voisin Totoro a obtenu six récompenses aux Laurence Olivier Awards, dont celle du meilleur metteur en scène et meilleurs décors, à Londres. La designer Nakano Kimie a reçu le prix des meilleurs costumes.

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La pièce de théâtre de « Mon voisin Totoro » récompensée aux Laurence Olivier Awards de Londres

Mardi 4

Le Guiness des Records a homologué l’exploit de chercheurs qui avait pu filmer un poisson à une profondeur inégalée dans la fosse d’Izu-Ogasawara, à l’est du Japon. Parmi l’équipe internationale, des scientifiques de l’Université des sciences et technologies marines de Tokyo et de l’University of Western Australia.

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Un poisson filmé à une profondeur inégalée au large du Japon : un exploit reconnu par le Guiness des Records

Mercredi 5

Le gouvernement a annoncé la création d’un nouveau système d’assistance à la sécurité à l’étranger (Official Security Assistance, OSA) , qui vise à fournir des équipements de défense et renforcer les capacités de dissuasion des pays partageant les mêmes objectifs diplomatiques que le Japon.

Jeudi 6

Un hélicoptère de la Force terrestre d’autodéfense a disparu près de l’île de Miyakojima à Okinawa. Il transportait 10 membres de la 8e division à son bord, dont le lieutenant général Sakamoto Yûichi. L’épave est découverte plus tard par un dragueur de mines de la Force maritime, ainsi que le corps du lieutenant général et de plusieurs autres membres.

La mangaka Takahashi Rumiko, auteure des célèbres Ranma 1/2, Inuyasha, Urusei Yatsura (Lamu) ou encore Maison Ikkoku (Juliette je t’aime), a été nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture.

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La France a nommé Takahashi Rumiko, l’auteure de « Ranma 1/2 » et « Inuyasha », Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Vendredi 7

Toyota a annoncé le lancement de 10 modèles de véhicules électriques d’ici 2026, avec un objectif de ventes mondiales annuelles de 1,5 million de voitures.

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Motomura Tsuru, une survivante du groupe des étudiantes de Himeyuri, qui avaient été enrôlées en tant que personnel infirmier pendant la bataille d’Okinawa, est décédée à 97 ans.

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Motomura Tsuru, survivante de la tragédie des étudiantes de Himeyuri lors de la bataille d’Okinawa, est décédée

Le cénotaphe et le musée Himeyuri : transmettre les affres de la bataille d’Okinawa et la valeur de la paix

Dimanche 9

Au premier tour des élections locales unifiées, les candidats du parti Osaka Ishin no Kai ont été réélus gouverneur de la préfecture et maire de la ville d’Osaka. Les élections à l’assemblée préfectorale ont enregistré un taux de participation exceptionnellement bas dans 30 des 41 préfectures.

Le danseur japonais Mitoma Shinji, 11 ans, a remporté la première place en ballet classique lors de l’édition 2023 du Youth America Grand Prix (YAGP), la plus importante compétition de bourses de ballet au monde, qui s’est tenue à Tampa, en Floride.

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Cinq jeunes Japonais dans les meilleures places au plus grand concours de bourses de ballet au monde

Lundi 10

Le nouveau gouverneur de la Banque du Japon Ueda Kazuo a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il maintiendrait la politique monétaire ultra-accommodante établie par son prédécesseur.

Ueda Kazuo (à gauche) serrant la main du Premier ministre Kishida Fumio après sa nomination au poste de gouverneur de la Banque du Japon. (Jiji Press)

Un groupe d’experts du gouvernement a présenté un rapport provisoire appelant à la suppression du programme de formation de stagiaire technique pour les ressortissants étrangers et à la création d’un nouveau système de recrutement et de formation des travailleurs étrangers.

Mercredi 12

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population du Japon était de 124 947 000 personnes à la date du 1er octobre 2022, soit une baisse de 556 000 personnes par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la 12e baisse annuelle consécutive. Seule la préfecture de Tokyo a enregistré une hausse de sa population.

Jeudi 13

Après un lancement de missile de la Corée du Nord, le gouvernement a déclenché le système J-Alert avant de l’éteindre une vingtaine de minutes plus tard. Selon le ministère de la Défense, tous les missiles se sont échoués en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

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Une cérémonie d’inauguration a été tenue pour marquer le début de la construction du site principal de l’exposition universelle d’Osaka (Expo 2025) sur l’île artificielle de Yumeshima. Le Premier ministre Kishida a annoncé lors de l’événement l’émission d’une pièce commémorative.

Myaku-Myaku, mascotte d’Osaka Expo 2025, brandissant un panneau présentant les détails de la pièce commémorative. (Jiji Press)

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Un billet pour l’Expo universelle d’Osaka coûtera une cinquantaine d’euros

Avec l’aide du Japon, une sonde spatiale européenne est partie explorer les lunes glacées de Jupiter, dont on pense qu’elles renferment des océans sous leur surface. La mission « Juice » (Jupiter Icy Moons explorer), dirigée par l’Agence spatiale européenne (ESA) a décollé de la base de Kourou, en Guyane française, à bord d’une fusée Ariane 5.

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Une sonde spatiale européenne part explorer les lunes glacées de Jupiter avec l’aide du Japon

Le nouveau livre de Murakami Haruki, intitulé Machi to sono futashikana kabe (« La ville et ses murailles incertaines »), est sorti en librairie.

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Vendredi 14

Le gouvernement a approuvé un plan de la préfecture et de la ville d’Osaka de construction d’un complexe de loisirs (integrated resort, IR) comprenant un casino. Selon le plan, le premier casino du Japon devrait ouvrir ses portes en 2029 à Yumeshima.