La cumbre del Grupo de los Siete se celebró en Hiroshima y el Gobierno de Japón rebajó la categoría de la COVID-19 al nivel de la gripe estacional. Estas fueron las principales noticias de mayo de 2023.

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Una embarcación privada recupera del fondo del océano los restos de un helicóptero de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, incluida la caja negra, después de que la aeronave desapareciera el 6 de abril en la costa de Miyakojima, en Okinawa.

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Un terremoto de una magnitud estimada de 6,5 y con hipocentro en el extremo de la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, provoca un temblor de una intensidad 6 fuerte en la escala sísmica japonesa en la ciudad de Suzu. Hay una victima mortal y decenas de heridos, y varios edificios sufren daños.

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El primer ministro Kishida Fumio se reúne con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en Seúl. Como parte de la diplomacia itinerante, ambos líderes acuerdan que especialistas de Corea del Sur lleven a cabo una inspección in situ del tratamiento de las aguas de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi que van a ser vertidas en el mar.

El primer ministro Kishida (a la izquierda) y el presidente surcoreano Yoon en una rueda de prensa conjunta en Seúl el 7 de mayo de 2023. (© Jiji)

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El Gobierno rebaja la COVID-19 de la categoría 2 a la categoría 5 bajo la legislación japonesa, situándola al mismo nivel que la gripe estacional. De este modo dejan de imponerse restricciones legales a las actividades, y las medidas para prevenir los contagios se dejan a decisión de cada particular.

Un grupo de ladrones enmascarados roban más de 100 relojes de lujo en una tienda de Ginza, en Tokio. La policía metropolitana arresta a cuatro adolescentes ese mismo día.

La tienda de relojes de lujo donde se produjo el robo el 8 de mayo de 2023. (© Jiji)

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Toyota anuncia que sus beneficios se redujeron un 14,0 % en el año fiscal 2022 hasta los 2,45 billones de yenes. Se trata de la primera caída en cuatro años y viene motivada por el aumento del coste de los materiales y del combustible. La empresa registra estos resultados a pesar de unas ventas históricas de 37,15 billones de yenes, un 1,84 % más.

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Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete y los líderes de los bancos centrales llegan a un acuerdo sobre la publicación de una declaración conjunta en la que piden que se tomen las medidas apropiadas para mantener la estabilidad financiera y la resiliencia del sistema financiero mundial.

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La presidenta de Johnny & Associates Fujishima Julie Keiko expresa sus “más sinceras disculpas” en un vídeo y un mensaje escrito en relación a las acusaciones de abuso sexual contra el fundador de la agencia, Johnny Kitagawa. No obstante, no reconoce que los casos individuales denunciados sean verdad y evita asumir ningún tipo de responsabilidad personal.

Los exmiembros de Johnny & Associates Kauan Okamoto (segundo desde la izquierda) y Hashida Yasushi hablan ante los medios de comunicación después de una audiencia organizada por el Partido Democrático Constitucional de Japón celebrada en la Dieta de Japón el 16 de mayo de 2023. (© Jiji)

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El Gobierno respalda los planes de siete de las principales compañías eléctricas de Japón para aumentar la tarifa de la electricidad en los hogares entre un 14 % y un 42 % a partir de junio.

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El producto interior bruto de Japón creció un 1,6 % de forma anualizada en el primer trimestre de 2023, subiendo por primera vez en tres trimestres.

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El primer ministro Kishida se reúne con el presidente estadounidense Joe Biden en Hiroshima de cara a la cumbre del G7 que se celebrará en la ciudad.

El actor de kabuki Ishikawa Ennosuke y sus padres son hallados inconscientes en su hogar en Meguro, Tokio. Su padre, el actor de kabuki Ishikawa Danshirō, y su madre fallecen a causa de una sobredosis de drogas psicotrópicas. Ennosuke es llevado a un hospital en ambulancia, aunque su estado no es grave. Agentes de la Policía Metropolitana de Tokio encuentran una nota escrita por Ennosuke y continúan la investigación.

Carteles anunciando una obra de kabuki con Ishikawa Ennosuke en el teatro Meijiza de Tokio. Fotografía tomada el 18 de mayo de 2023.

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La cumbre del Grupo de los Siete comienza en Hiroshima. Los líderes del G7 visitan juntos por primera vez el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima.

El primer ministro Kishida (a la derecha) abandona el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima junto a otros líderes del G7 el 19 de mayo de 2023. (© Reuters/Kyōdō)

El índice Nikkei sube y concluye la jornada en 30.808,35 puntos, su nivel más alto desde agosto de 1990.

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El presidente ucraniano Volodímir Zelenski llega a Hiroshima y se reúne con los líderes del G7. En un comunicado conjunto, los líderes del G7 aseguran que continuarán apoyando a Ucrania y que continuarán abogando por el desarme y la no proliferación nuclear.

El presidente Zelenski llega al aeropuerto de Hiroshima el 20 de mayo de 2023. (Por cortesía del sitio web oficial del presidente de Ucrania. © Jiji)

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Después de visitar el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, el presidente Zelenski comentó que las imágenes de la ciudad destruida le recordaron a Bajmut y otras ciudades ucranianas atacadas por Rusia, y expresó su deseo de verlas reconstruidas un día tal como lo hizo Hiroshima.

El presidente Zelenski durante una rueda de prensa en Hiroshima el 21 de mayo de 2023. (© Jiji)

Finaliza la cumbre del G7. El primer ministro Kishida afirma en una rueda de prensa que se ha preservado el ideal de un mundo sin armas nucleares y promovido un impulso hacia el desarme.

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Honda anuncia que regresará al Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2026 como proveedor de unidades de potencia para Aston Martin.

El presidente de Honda Mibe Toshihiro (izquierda) junto al dueño de Aston Martin F1 Lawrence Stroll en Tokio el 24 de mayo de 2023. (© Jiji)

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Cuatro personas, entre ellas dos agentes de policía, son asesinadas en un ataque con un arma de fuego y un cuchillo ocurrido en Nakano, en la prefectura de Nagano. El agresor, hijo del portavoz de la asamblea de la ciudad, se atrinchera en su casa antes de rendirse en las primeras horas del 26 de mayo.

La casa de Nakano donde el agresor se atrincheró después del ataque, el 26 de mayo de 2023. (© Kyōdō)

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Yakusho Kōji gana el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes por su papel en Perfect Days, dirigida por Wim Wenders. Sakamoto Yūji se lleva el premio al mejor guion por Monstruo, dirigida por Koreeda Hirokazu.

Yakusho Kōji (a la derecha) y Koreeda Hirokazu (en el centro) en el Festival de Cine de Cannes el 27 de mayo de 2023. (© Reuters/Kyōdō)

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Corea del Norte notifica a Japón que lazará un satélite entre el 31 de mayo y el 11 de junio. Japón considera que se trata del lanzamiento de un misil balístico de facto y ordena a las Fuerzas de Autodefensa a estar preparadas para derribarlo si entra en el territorio japonés. El 31 de mayo, el Ministerio de Defensa anuncia el lanzamiento de lo que parece ser un misil norcoreano, y el sistema de alerta temprana J-Alert emite una advertencia para la prefectura de Okinawa. Los medios de Corea del Norte informan sobre el fallo en el lanzamiento de un satélite militar.

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Hino y Mitsubishi Fusō Truck and Bus Corporation llegan a un acuerdo para integrar sus operaciones.

En un caso en el que una pareja del mismo sexo de la prefectura de Aichi denunció al Gobierno, el tribunal del distrito de Nagoya dictamina que las disposiciones del Código Civil que no permiten el matrimonio entre las personas del mismo sexo son declaradas anticonstitucionales. Es el segundo tribunal de distrito que sentencia que las disposiciones son anticonstitucionales. Se rechazan además las indemnizaciones solicitadas.

(Fotografía del encabezado: los líderes del G7 regresan después de hacer una ofrenda floral en el cenotafio del Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima el 19 de mayo de 2023. © Jiji; pool photo.)