G7广岛峰会召开、各国首脑参观原子弹爆炸资料馆、乌克兰总统泽连斯基闪电出席峰会、新冠病毒传染病降级为“5类”传染病、杰尼斯事务所就性侵事件道歉、长野县发生导致4人死亡的恶性劫持事件、电价上涨、本田时隔5年重返F1、日韩首脑展开穿梭外交、役所广司获得戛纳电影节最佳男演员奖……，请看2023年5月日本要闻回顾。

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连续三届斩获奥运会奖牌的乒乓球运动员石川佳纯宣布退役。

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此前载有10名陆上自卫队员在宫古岛海域失联的陆上自卫队直升机机体主要部分被打捞出海。

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总务省发布消息称，截至4月1日的日本儿童人数（15岁以下人口）已连续42年减少。

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石川县能登地区发生地震，该县珠洲市测得的震度（地震烈度）最大达到“6强”。

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首相岸田文雄开展“穿梭外交”出访韩国，与韩国总统尹锡悦举行了会谈。这是日本首脑时隔12年后重启“穿梭外交”首次访韩。

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新冠病毒传染病在法律上的定位降至与季节性流感同等的“5类”传染病。

银座一家高级手表店在众目睽睽之下遭到抢劫。警视厅逮捕了4名10多岁的男子。

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丰田汽车发布财报，预计2023财年的经营利润将达日本企业历史上最高的3万亿日元。

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修订版《健康保险法》获得通过，其中规定2024年起上调75岁以上老年人保险费。

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在新潟市举行的G7财长和央行行长会议通过联合声明，确认将“采取适当行动”以阻止源自美欧的金融不稳问题的扩大。

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针对杰尼斯事务所创始人涉嫌性侵事件，现任社长藤岛茱莉景子公开道歉。

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政府批准了7家电力公司上调家庭用电价格的申请。6月起电价将上调14%到42%。

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第一季度实际国内生产总值（GDP）按年率换算增长1.6%，时隔3个季度再次转为正增长。

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首相岸田文雄在广岛与来日出席G7峰会的美国总统拜登举行会谈。双方就安保等问题交换了意见。

歌舞伎演员市川猿之助及父母被发现倒在家中。其父段四郎与其母疑似服用精神治疗药物不治身亡。猿之助及时获救。

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G7峰会在广岛市召开。G7首脑首次集体访问原子弹爆炸资料馆。

日经平均指数收盘报30808.35点，创下自泡沫经济时期的1990年8月以来，即大约33年来的历史最高点位。

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来日参加G7广岛峰会的乌克兰总统泽连斯基抵达广岛机场，此前他原定计划以线上方式参加峰会。泽连斯基与各国首脑举行了会谈。

G7峰会发表《G7广岛首脑联合声明》，表示将继续支持乌克兰，并将“加强核裁军和核不扩散的努力”。

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乌克兰总统泽连斯基在广岛市举行记者会。他强调，在原子弹爆炸资料馆看到的原子弹爆炸后的照片，那景象“如同是巴赫穆特等遭受过俄罗斯打击的城市”，表示“梦想着能够像广岛这样得到重建”。

G7峰会闭幕。作为轮值主席的日本首相岸田文雄在记者会上强调了会议成果，称“再一次提升了国际社会开展核裁军的积极氛围”。

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本田宣布2026年重返世界一级方程式锦标赛（F1），将为阿斯顿马丁提供动力单元（PU）。此次是本田时隔5年重返该赛事。

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长野县中野市发生一起恶性事件，包括警察在内的共计4名男女遭枪击或刀伤死亡。嫌疑人是该市议会议长的长子，在家中负隅顽抗一夜后，26日凌晨缴械投降。

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在维姆•文德斯执导的《完美的一天》中饰演男主角的役所广司获得戛纳电影节最佳男演员奖，坂元裕二凭借是枝裕和导演的新作《怪物》获得最佳编剧奖。

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朝鲜向日本政府通报，5月31日至6月11日期间将发射“人造卫星”。日本政府将之理解为事实上的“弹道导弹发射预告”，发布了导弹摧毁措施命令。

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卡车巨头日野汽车公司与三菱扶桑卡客车就业务合并事宜达成一致。

此前爱知县一对同性伴侣对政府提起诉讼，认为不承认同性婚姻的《民法》规定违反宪法。对此名古屋地方法院做出判决，认定《民法》规定“违宪”，但驳回了针对政府的索赔权。

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朝鲜于早上6点半左右发射了一枚载有军事侦察卫星的火箭，后因发动机异常而坠入黄海。朝鲜此前预告的卫星发射计划被视为已经失败。

标题图片：G7首脑在和平纪念公园向原子弹爆炸死难者慰灵碑献花并合影留念，5月19日，广岛市中区（记者团代表摄影，时事社）

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