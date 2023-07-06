Un suceso violento en un campo de tiro de las Fuerzas de Autodefensa en la prefectura de Gifu y la visita de Estado del emperador Naruhito a Indonesia fueron dos de las noticias más destacadas del pasado mes de junio en Japón.

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Fujii Sōta se convierte en el jugador de shōgi más joven de la historia en ganar el título Meijin a sus 20 años y 10 meses. Es además el segundo jugador en conseguir siete grandes títulos desde que Habu Yoshiharu lograse esta misma hazaña en 1996.

Fujii Sōta sujeta un panel en el que se puede leer “Meijin” durante una rueda de prensa después de ganar este título en Takayama, en la prefectura de Nagano, el 1 de junio de 2023. (© Jiji)

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Promulgan en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) una revisión de la ley para retirar las tarjetas del seguro de salud en otoño de 2024 con el fin de integrar sus funciones en las tarjetas de identificación My Number.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publica las estadísticas demográficas que muestran que la tasa de fertilidad total, en la que se indica el número de bebés que una mujer tiene durante su vida, se redujo en 0,04 puntos hasta los 1,26 en 2022, alcanzando el récord a la baja registrado en 2005.

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La Policía Metropolitana de Tokio arresta al exdiputado de la Cámara de Consejeros GaaSyy (Higashitani Yoshikazu) por unas supuestas amenazas de difamación contra famosos en sus vídeos de YouTube.

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El ministro para la Transformación Digital Kōno Tarō anuncia que 130.000 tarjetas My Number a través de las que se iban a recibir ayudas estaban conectadas con cuentas bancarias de familiares de los titulares, en lugar de las cuentas de los mismos titulares de la tarjeta.

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Katō Miyu gana la competición de dobles mixtos de Roland Garros junto al alemán Tim Pütz. El 4 de junio, Katō y su compañera fueron descalificadas de la competición de dobles femenino después de que la tenista japonesa golpeara accidentalmente a una recogepelotas en un partido de la tercera ronda.

Katō Miyu y Tim Pütz sujetan el trofeo de dobles mixtos en Roland Garros en París el 8 de junio de 2023. (© Jiji)

El tribunal del distrito de Fukuoka sentencia que es inconstitucional que el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté permitido en Japón. Este fallo llega en respuesta a una denuncia de una pareja de personas del mismo sexo residente en Kyūshū que alega que el matrimonio homosexual debería estar permitido de acuerdo con los derechos de libertad de matrimonio e igualdad recogidos en la Constitución. El juzgado no otorga una indemnización.

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La Cámara de Consejeros promulga en una sesión plenaria una revisión de la Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de los Refugiados que permitirá la deportación de los solicitantes de asilo.

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El jugador de tenis Oda Tokito derrota al número uno mundial Alfie Hewett del Reino Unido y gana la competición individual masculina de tenis en silla de ruedas del Abierto de Francia (Roland Garros), convirtiéndose así en el deportista más joven en ganar un torneo masculino del Grand Slam en silla de ruedas a sus 17 años.

Con su victoria en Roland Garros el 10 de junio de 2023, Oda Tokito es el deportista más joven en convertirse en el número uno en tenis en silla de ruedas masculino. (© Jiji)

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Aoki Mikio, quien ejerció como secretario en jefe del gabinete y presidente de la Cámara de Consejeros para el Partido Liberal Democrático, fallece a los 89 años.

Aoki Mikio, a la izquierda, en el centro, en enero de 2010. (© Jiji)

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El primer ministro Kishida Fumio anuncia que a partir de octubre de 2024 se abolirán los límites relativos a los ingresos para las ayudas a la crianza de los hijos y que estas continuarán hasta el instituto.

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Un recluta de 18 años de las Fuerzas de Autodefensa mata a dos instructores y hiere a otro con un rifle durante unos ejercicios de entrenamiento con fuego real en una base de la Fuerza Terrestre de Autodefensa en Gifu. El recluta, que se unió a las Fuerzas de Autodefensa en abril, es arrestado en el lugar.

El campo de tiro de Hino de la Fuerza Terrestre de Autodefensa en la prefectura de Gifu, donde tuvo lugar el suceso el 14 de junio de 2023. (© Jiji)

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La Cámara de Consejeros promulga con el voto de una mayoría una nueva ley para asegurar financiación con el fin de aumentar el presupuesto de Defensa y para afrontar la discriminación contra el colectivo LGBT.

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El emperador Naruhito y la emperatriz Masako comienzan un viaje de siete días como invitados de Estado en Indonesia. Es su primer viaje oficial para promover los lazos entre ambos países desde que Naruhito ascendió al trono en 2019.

El presidente de Indonesia Joko Widodo conduce al emperador Naruhito y a la emperatriz Masako (ambos sentados a la derecha), junto a la primera dama de Indonesia Iriana, detrás de él, desde el Palacio de Bogor hasta los jardines botánicos el 19 de junio de 2023. (© Jiji)

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La sesión regular de la Dieta finaliza sin ser extendida.

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El tribunal del distrito de Sapporo sentencia que la prefectura de Hokkaidō debe pagar una indemnización por violar la libertad de expresión de uno de los dos ciudadanos que fueron retirados por la policía en el lugar en el que el ex primer ministro Abe Shinzō ofreció un discurso en Sapporo en 2019. No obstante, en el caso del otro demandante, rechaza una sentencia de un tribunal inferior por la que se falló que la prefectura debía pagar una compensación.

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Se conmemora el 78.º aniversario de la Batalla de Okinawa en un acto celebrado en el Parque Conmemorativo de la Paz en Itoman.

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Ohtani Shōhei golpea su 25.º cuadrangular de la temporada para Los Ángeles Angels en un partido contra los Colorado Rockies. Es también el home run número 200 de su carrera profesional tanto en Japón como en los Estados Unidos.

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TEPCO (Tokyo Electric Power Company) anuncia que ha sido completada la instalación del equipamiento para el vertido en el océano de agua tratada de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

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La policía de Tokio arresta al actor de kabuki Ichikawa Ennosuke bajo la sospecha de que asistió en el suicidio de su madre. Ennosuke fue hallado inconsciente en su casa el 18 de mayo junto a sus padres, que fallecieron, y se sospecha que les había suministrado un medicamento para dormir.

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El Ministerio de Finanzas anunció que los nuevos billetes de 1.000, 5.000 y 10.000 yenes se emitirán en julio de 2024. El billete de 10.000 yenes tendrá el retrato de Shibusawa Eiichi, conocido como “padre del capitalismo japonés”, mientras que en el de 5.000 yenes aparecerá Tsuda Umeko, que contribuyó a mejorar la situación de la mujer en Japón. En el de 1.000 yenes aparecerá Kitasato Shibasaburō, quien desarrolló un método para tratar el tétanos.

Los nuevos billetes utilizarán la última tecnología de hologramas con el fin de que parezca que los retratos se mueven y tienen tres dimensiones. La fotografía se tomó en la Oficina de la Imprenta Nacional en Tokio el 28 de junio de 2023. (© Jiji)

(Fotografía del encabezado: Fujii Sōta, la persona más joven que ha ganado el torneo Meijin y el segundo jugador que obtiene siete grandes títulos de shōgi, delante de la posada Fujii-sō donde tuvo lugar la competición en Takayama, en la prefectura de Nagano, el 2 de junio de 2023.)