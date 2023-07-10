拥有“龙王”头衔的藤井聪太成为史上最年轻的将棋“名人”和七冠王、小田凯人夺得法国网球公开赛男子轮椅单打冠军、职业棒球广岛队原传奇投手北别府学离世、岐阜市陆上自卫队射击场发生枪击事件、德仁天皇与皇后正式访问印度尼西亚……，请看2023年6月日本要闻回顾。

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拥有“龙王”头衔的藤井聪太在日本将棋“名人战”第七轮第五局决胜局中战胜“名人”渡边明，以4胜1负战绩成为史上最年轻（20岁零10个月）的“名人”。他是自羽生善治九段以来，时隔27年后诞生的史上第二位七冠王，并刷新了最年轻七冠王的历史记录。

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加入了2024年秋季废除现行健康保险证、实现个人编号卡（My Number Card）与保险证合二为一等内容的《My Number法》修订案在参议院全体会议上获得表决通过。

厚生劳动省公布2022年人口动态统计报告。表示平均每个女性育龄期生育孩子数量的“总和生育率”为1.26，降至与2005年相当的历史最低水平。

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警视厅以涉嫌违反《暴力行为等处罚法》为由，对前参议员东谷义和（油管账号名“GaaSyy”）实施逮捕。东谷涉嫌在视频网站上多次胁迫知名人士等。

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围绕1979年在鹿儿岛县大崎町发现一名男性遗体的“大崎事件”，被判杀人罪等罪名入狱服刑的95岁女性坚称自己无罪，要求重新审判，在第四次要求重审的上诉审理中，福冈高等法院宫崎分院做出不支持重审的决定。

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数字大臣河野太郎发布消息称，在实施将公共福利领取账户与个人编号卡绑定的制度后，发现大约有13万件是用持卡人以外的家庭成员名义的银行账户进行绑定的。

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加藤未唯与蒂姆•普茨组合首次夺得法国网球公开赛混合双打冠军。此前在4日举行的女子双打第3回合中，加藤将捡起的球击还给对方场地一侧时，球意外击中了球童，此举被视为危险行为，导致其被直接判负。

九州一对同性伴侣认为不承认同性婚姻的现状违反了保障“婚姻自由”和“法律之下人人平等”的宪法精神，提起诉讼，要求政府赔偿损失，福冈地方法院在判决中认定现状属于“违宪状态”，但驳回了赔偿请求。

围绕2016年发生在长野县轻井沢町造成包括多名大学生在内的15人死亡的滑雪观光巴士坠崖事故，长野县地方法院宣布判决，判处被控犯有业务上过失致死伤罪的巴士公司社长3年禁锢（无需承担刑期劳动义务的监禁——译注）、负责车辆运行管理的原公司员工4年禁锢。

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允许将正在申请难民身份认定的外国人遣返回其原籍国的修订版《出入境管理及难民认定法》在参议院全体会议上经多数赞成获得表决通过。

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17岁日本小将小田凯人在法国网球公开赛男子轮椅单打项目中击败世界排名第一的阿尔菲•休伊特（英国），成为四大公开赛史上最年轻的大满贯选手。

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担任过官房长官和自民党参议院议员会长的青木干雄因自然衰老离世，享年89岁。他在各大在野党内也拥有广泛人脉，被称为“参院先生”。

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岸田文雄首相在记者会上表示将从2024年10月起废除领取儿童补贴的收入限制，并且将发放对象年龄延长至高中阶段。

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岐阜市陆上自卫队射击场发生枪击事件，一名18岁自卫队预备队员用自动步枪扫射，导致三人死伤。该男子因涉嫌杀人未遂而被当场逮捕。嫌疑人今年4月入队，事发时正在进行实弹射击训练。

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首相岸田文雄表示并不打算在本届国会会期内解散众议院。由于此前立宪民主党曾表示将提交内阁不信任决议案，所以首相的判断一直备受关注。

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旨在确保防卫费增长部分相应财政收入来源的《财源确保法》、针对性少数群体的《LGBT理解增进法》在参议院全体会议上经多数赞成获得表决通过。

据悉，在日本最先使用指叉球投法，被誉为“指叉球之神”，曾助力职业棒球中日龙队首次夺得联盟冠军和日本大赛冠军的杉下茂已于12日因肺炎在东京某医院离世，享年97岁。

职业棒球广岛东洋鲤鱼队原传奇投手，累计赢得过213场胜利的棒球评论员北别府学在广岛市某医院离世，享年65岁。他拥有被称作“精密机械”般的控球能力，曾连续两年帮助广岛队夺得日本第一。

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德仁天皇与皇后以国宾身份出访印度尼西亚，开启至23日结束的7天访问之旅。这是天皇即位后首次出国进行友好访问。

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围绕残障人士在旧《优生保护法》下被强制实施节育手术的“强制节育”问题，众参两院厚生劳动委员长向两院议长提交报告书。受害实情与政府部门的参与行为再次得到证实。

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例行国会结束150天会期后闭幕。

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2019年时任首相的安倍晋三在札幌市发表街头演说时，两名市民因大声喊叫而被警察驱离。后来两人以“言论自由受到侵害”为由，要求北海道政府赔偿损失。札幌高等法院在上诉审理判决中，要求政府向其中一名原告给予赔偿，驳回了另一名原告的诉求。

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悼念太平洋战争冲绳战役死难者的“慰灵日”，政府在位于冲绳县丝满市的县和平祈念公园举行追悼仪式。列席仪式的岸田文雄首相表示，将从国家战略的高度实现“强大的冲绳经济”。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队投手大谷翔平在与洛基队之战中击出本赛季第25个本垒打，这也是他在日美两国比赛中累计第200个本垒打。

世界拳击协会（WBA）超蝇量级拳王争夺战中，该级别排名全球第6的井冈一翔以3-0的一致判定方式战胜前世界拳王约书亚•佛朗哥（美国）。这是已夺得4个级别世界冠军的井冈累计获得的第6个拳王头衔。

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东京电力公司宣布，福岛第一核电站核污染水排海设备已经完工。

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警视厅认定，歌舞伎演员市川猿之助帮助母亲自杀，以涉嫌协助自杀为由对其实施了逮捕。猿之助5月18日被发现在自家倒地不起后被紧急送医，同住的其父、歌舞伎演员市川段四郎及其母也被发现倒在地上，后经确认均已死亡。警方怀疑猿之助让父母服用了安眠药。

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财务省发布消息称，计划于2024年7月发行10000日元、5000日元、1000日元新纸币。新纸币的设计图案，10000万日元为被称作“日本资本主义之父”的涩泽荣一的肖像，5000日元为致力于提升女性地位的津田梅子的肖像，1000日元为开发出破伤风治疗方法的北里柴三郎的肖像。

据悉，2022年度中央税收达到71万亿日元以上，首次突破70万亿日元，连续3年刷新历史记录。新冠疫情平息后的业绩复苏使得法人税收增长，物价上涨又带来了消费税收的增长。

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日本经济团体联合会公布的大型企业2023年夏季奖金的协议达成金额为956027日元，同比增加3.91%。这是有可比数据的1981年以来的历史第三高水平。

标题图片：成为最年轻的“名人”和七冠王后的第二天早上，藤井聪太在作为赛场的“藤井庄”大门前配合媒体摄影，6月2日，长野县高山村（时事社）

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