Attaque dans un centre des Forces d’autodéfense, arrestation d’un ancien sénateur YouTuber et d’un acteur de kabuki, anniversaire des trente ans de mariage du couple impérial ou encore commémoration de la Bataille d’Okinawa, notre article résume les événements marquants du mois de juin 2023 au Japon.

Jeudi 1er

Fujii Sôta est devenu le plus jeune joueur de shôgi à obtenir le titre de Meijin à l’âge de 20 ans et 10 mois. Il est également le second joueur à détenir sept titres majeurs depuis que Habu Yoshiharu a pu réussir cet exploit en 1996.

er juin 2023. (Jiji) Fujii Sôta tient une pancarte avec le mot « Meijin » lors d’une conférence de presse après avoir gagné le titre du même nom à Takayama, dans la préfecture de Nagano, le 1juin 2023. (Jiji)

Vendredi 2

Un amendement de la loi pour abolir les cartes d’assurance santé (sécurité sociale) à l’automne 2024 et intégrer leurs fonctions dans les cartes d’identification individuelle MyNumber a été adopté lors d’une séance plénière de la Chambre des Conseillers.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié des statistiques démographiques montrant que le pourcentage total de fécondité, qui indique le nombre d’enfants qu’une femme met au monde durant sa vie, a chuté de 0,04 points jusqu’à 1,26 en 2022 et s’aligne sur le niveau record le plus bas de l’année 2005.

Dimanche 4

La Police métropolitaine de Tokyo a arrêté GaaSyy (Higashitani Yoshikazu), ancien député de la Chambre des conseillers (chambre haute) pour des menaces présumées de diffamation contre des célébrités dans ses vidéos YouTube. Il vivait à Dubaï et n’avait jamais siégé à l’assemblée malgré les demandes répétées, ce qui avait provoqué son exclusion en mars dernier.

Article lié

GaaSyy, un ancien sénateur youtuber installé à Dubaï, a été arrêté par la police japonaise

La princesse Yuriko, la personne actuellement la plus âgée de la famille Impériale japonaise, a fêté ses 100 ans. Elle est la tante de l’empereur retiré Akihito, qui est le père du souverain actuel.

Article lié

La princesse Yuriko, personne la plus âgée de la famille impériale, fête ses 100 ans

Lundi 5

Des chercheurs ont procédé à l’ouverture d’un cercueil qui daterait du IIe ou IIIe siècle sur le site archéologique de Yoshinogari, dans la préfecture de Saga au sud-ouest du Japon.

Article lié

Archéologie : des chercheurs ouvrent un cercueil de pierre datant du IIIème siècle au sud-ouest du Japon

Mercredi 7

Le ministre de la Réforme numérique, Kôno Tarô, a annoncé que 130 000 cartes MyNumber destinées à être utilisées pour des paiements de subventions publiques sont connectées aux comptes bancaires des membres de la famille des détenteurs de la carte, à la place des détenteurs eux-mêmes.

Jeudi 8

Katô Miyu a remporté le double mixte avec l’Allemand Tim Pütz à Roland Garros. Le 4 juin, Katô et sa partenaire avaient été disqualifiées du double dames pour avoir touché involontairement une ramasseuse avec une balle lors d’un match.

Article lié

La Japonaise Katô Miyu remporte le double mixte à Roland Garros après une disqualification en double dames

Katô Miyu et Tim Pütz avec le trophée du double mixte de Roland Garros à Paris le 8 juin 2023. (Jiji)

Le tribunal de district de Fukuoka a estimé que l’interdiction du mariage pour les couples homosexuels au Japon était une situation inconstitutionnelle, en réponse à une procédure intentée par un couple de même sexe à Kyûshû, sur la base de la liberté et de l’égalité des droits au mariage devant la loi inscrite dans la Constitution. Aucun dommage et intérêt n’a toutefois été attribué.

Vendredi 9

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont fêté leurs trente ans de mariage.

Article lié

« Je vous protégerai ma vie durant » : le couple impérial célèbre 30 ans de mariage

Les amendements à la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié afin de permettre de renvoyer des demandeurs étrangers du statut de réfugié sont adoptés par un vote majoritaire lors d’une séance plénière de la Chambre des conseillers.

Deux soldats ukrainiens blessés sont arrivés au Japon afin de se faire soigner au sein de l’Hôpital central des Forces d’autodéfense japonaises (FAD), situé à Tokyo. C’est la toute première fois qu’un établissement des FAD accepte des soldats étrangers.

Article lié

Deux soldats ukrainiens lourdement blessés sont arrivés au Japon pour des soins

Le Premier ministre Kishida Fumio a appelé le président Volodymyr Zelensky et lui a promis que le Japon allait fournir une aide d’urgence de 5 millions de dollars après la destruction du barrage de Khakovka, au sud de l’Ukraine, quatre jours auparavant.

Article lié

Après la destruction du barrage en Ukraine, le Japon va fournir 5 millions de dollars

Samedi 10

Le joueur de tennis Oda Tokito a battu le numéro un mondial, le Britannique Alfie Hewett, et remporté le titre lors de la finale simple messieurs du tennis-fauteuil de Roland-Garros, devenant ainsi le plus jeune joueur à remporter un tournoi du Grand Chelem dans cette catégorie à l’âge de 17 ans.

Article lié

Le Japonais Oda Tokito devient le plus jeune vainqueur de Roland Garros

La victoire de Oda Tokito le 10 juin 2023 à Roland-Garros, le propulse au rang de plus jeune joueur numéro un mondial en tennis-fauteuil messieurs. (Jiji)

Dimanche 11

Aoki Mikio, qui fut secrétaire général du Cabinet et président de la Chambre des Conseillers pour le parti libéral-démocrate est décédé à l’âge de 89 ans.

Aoki Mikio, connu comme le « boss de la Chambre haute », ici au centre gauche en janvier 2010. (Jiji)

Mardi 13

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé qu’à partir d’octobre 2024, le plafonnement des revenus pour les allocations familiales sera aboli et que les subventions se poursuivront jusqu’au lycée.

Mercredi 14

Un stagiaire de 18 ans des Forces japonaises d’autodéfense (FAD) a tué deux instructeurs et en a blessé un autre avec un fusil lors d’un entraînement à balles réelles dans un centre de tir des FAD de la ville de Gifu. La jeune recrue, qui avait rejoint les FAD en avril, a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre.

Article lié

Attaque dans un stand de tir des forces d’autodéfense : deux morts et un blessé grave

Le stand de tir de la base des Forces japonaises d’autodéfense de Hino, à Gifu, où la fusillade a eu lieu le 14 juin 2023. (Jiji)

L’actrice Hirosue Ryôko a été suspendue pour une durée illimitée par son agence après la révélation d’une affaire d’infidélité.

Article lié