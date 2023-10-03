Entre las principales noticias de septiembre de 2023 en Japón estuvieron el centenario del Gran Terremoto de Kantō y la dimisión de Julie Fujishima, presidenta de la agencia de artistas Johnny & Associates.

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Japón conmemora el centenario del Gran Terremoto de Kantō, que dejó 105.000 víctimas entre fallecidos y desaparecidos. Se celebran servicios conmemorativos por las víctimas, entre las que se encuentran las personas de origen coreano masacradas a causa de los rumores maliciosos que se extendieron tras el desastre.

El Pabellon Conmemorativo de Tokio acogió una ceremonia budista el 1 de septiembre de 2023 por el centenario del Gran Terremoto de Kantō. (© Jiji)

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Tamaki Yūichirō es reelegido como líder del Partido Democrático del Pueblo al superar a Maehara Seiji, lo que significa que esta formación seguirá estando abierta a una posible colaboración con el Partido Liberal Democrático.

Japón derrota a Cabo Verde en la Copa Mundial Masculina de Baloncesto y se asegura su clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Es la primera vez desde 1976 que el equipo se clasifica gracias a sus propios esfuerzos, en lugar de hacerlo por ser país anfitrión.

La selección masculina de baloncesto tras su victoria ante Cabo Verde en el pabellón Okinawa Arena el 2 de septiembre de 2023. (© Jiji)

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El gobernador de Iwate Tasso Takuya, apoyado por el Partido Democrático Constitucional y otros partidos de la oposición, es reelegido para una quinta legislatura.

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El Tribunal Supremo dictamina que el Gobierno nacional tiene la autoridad para instruir a la prefectura de Okinawa a aprobar las obras en unas instalaciones de Nago para la base aérea de Futenma del ejército estadounidense. Esto pone fin a la apuesta del gobierno de la prefectura para detener dicho plan en los tribunales.

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En el Tribunal del Distrito de Kioto, Aoba Shinji admite ser el autor del incendio que acabó con la vida de 36 personas en un estudio de Kyoto Animation en julio de 2019. Su abogado defiende que Aoba no puede ser condenado por los cargos de asesinato e intento de asesinato alegando que no es mentalmente competente.

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La fiscalía de Tokio arresta al diputado de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) Akimoto Masatoshi bajo la sospecha de que recibió sobornos del expresidente de la empresa Japan Wind Development, que pretendía participar en proyectos de energía eólica marina. El 27 de septiembre la fiscalía acusa a Akimoto, del que se sospecha que recibió 72 millones de yenes a cambio de hacer preguntas en la Dieta. El diputado niega los cargos.

La presidenta de Johnny & Associates Julie Fujishima anuncia su dimisión y se disculpa por los abusos sexuales cometidos por el fundador de la agencia, hoy fallecido, Johnny Kitagawa. El cantante y actor Higashiyama Noriyuki asume el cargo de presidente de la agencia.

Julie Fujishima durante una rueda de prensa celebrada en Tokio el 7 de septiembre de 2023. (© Jiji)

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Sompo Japan Insurance anuncia la dimisión de su presidente Shirakawa Giichi. En una rueda de prensa, Shirakawa lamenta la “decisión precipitada” de reanudar sus negocios con la empresa de autos usados Bigmotor a pesar de haber reconocido la posibilidad de que dicha compañía estuviera presentando reclamaciones fraudulentas a la aseguradora. En el momento de esta dimisión no hay un sucesor designado.

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En la cumbre del G20 en la India, el primer ministro Kishida Fumio explica a otros líderes cuestiones relativas al vertido en el océano de agua tratada desde la central nuclear de Fukushima Dai-ichi y les pide su comprensión.

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El filme Aku wa Sonzai Shinai (El mal no existe), del director japonés Hamaguchi Ryūsuke, gana el León de Plata (Gran Premio del Jurado) en el 80.º Festival Internacional de Cine de Venecia.

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El primer ministro Kishida renueva su gabinete y la dirección del PLD. Algunos miembros clave, como el secretario en jefe del gabinete Matsuno Hirokazu, el ministro de Finanzas Suzuki Shun’ichi y el ministro de Economía, Comercio e Industria Nishimura Yasutoshi mantienen sus cargos. La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Kamikawa Yōko, que anteriormente ejerció como ministra de Justicia, está entre las cinco mujeres con las que cuenta este nuevo gabinete.

El primer ministro Kishida, en el centro, delante, posa en una fotografía conmemorativa con los miembros de su nuevo gabinete en el Kantei de Tokio el 13 de septiembre de 2023. (© Jiji)

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Los Tigres de Hanshin derrotan a los Gigantes de Yomiuri y ganan el banderín de la Liga Central por primera vez desde 2005. El entrenador Okada Akinobu estuvo a las riendas del equipo también en la victoria de 2005. El 20 de septiembre, los Búfalos de Orix se aseguran el primer puesto en la Liga del Pacífico por tercer año consecutivo.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que la cifra de personas centenarias alcanzó un récord de 92.139.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de personas de 65 años o más en Japón es de 36,2 millones, lo que representa un porcentaje histórico del 29,1 % del total de la población.

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El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia que a 1 de julio el precio general de los solares había aumentado una media de un 1,0 % respecto al año anterior. El precio de los solares para uso residencial aumentaron un 0,7 % y el de los de uso comercial un 1,5 %. Este es el segundo año consecutivo que el precio se incrementa. El precio de los solares para uso residencial fuera de las tres principales áreas metropolitanas en Tokio, Osaka y Nagoya aumenta un 0,1 %, su primer incremento en los últimos 31 años.

Debido a un desgarre en el ligamento, el jugador de Los Ángeles Angels Ohtani Shōhei debe someterse a una operación en su codo derecho. Ya fue operado del codo anteriormente en 2018.

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Toshiba anuncia que la oferta de compra de la empresa de capital privado Japan Industrial Partners es exitosa. JIP gastará 2 billones de yenes en la adquisición de Toshiba y se espera que la empresa deje de cotizar en bolsa a finales de 2023.

Toshiba, una empresa de renombre en todo el mundo, dejará de cotizar en bolsa. (© AFP/Jiji)

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A pesar de la depreciación del yen, el Banco de Japón decide que continuará con su política de flexibilización cuatitativa. El gobernador Ueda Kazuo rechaza la posibilidad de un próximo cambio en la política del banco central japonés.

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El luchador de sumo de la categoría ōzeki Takakeishō gana su cuarto título en el Gran Torneo de Sumo de otoño después de vencer al rikishi de 21 años Atamifuji.

Takakeishō (a la derecha) gana con un hatakikomi a Atamifuji en el Ryōgoku Kokugikan de Tokio. (© Jiji)

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El primer ministro Kishida informa a los jefes de política del PLD y del Kōmeitō sobre un paquete económico para octubre centrado en las medidas para hacer frente al aumento de los precios y para impulsar incrementos salariales.

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El Tribunal del Distrito de Osaka reconoce como víctimas a 128 demandantes que fueron excluidos de un programa especial de apoyo a los afectados por la enfermedad de Minamata y ordena al Gobierno nacional, el gobierno de la prefectura de Kumamoto y a la corporación Chisso a pagar indemnizaciones.

Los abogados de los demandantes sujetan carteles que anuncian su victoria en el caso de la enfermedad de Minamata en un tribunal de Osaka el 27 de septiembre de 2023. (© Jiji)

Hitakatsu Naoki, alcalde de Tsushima, en la prefectura de Nagasaki, rechaza un sondeo del Gobierno central para estudiar si la localidad puede albergar un cementerio nuclear. Esta decisión anula una petición de la asamblea de la ciudad para aceptar dicho sondeo.

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El Gobierno anuncia a los partidos de su coalición, el PLD y el Kōmeitō, sus planes para comenzar la sesión extraordinaria de la Dieta de otoño el 20 de octubre.

Fuentes del Gobierno y de la formación política en el poder informan que Hosoda Hiroyuki, portavoz en la Cámara de Representantes, abandonará su cargo por razones de salud que le han obligado a visitar con regularidad el hospital desde comienzos de septiembre.

(Fotografía del encabezado: Los jugadores de los Tigres de Hanshin alzan al entrenador Okada Akinobu para celebrar su victoria en la Liga Central por primera vez en 18 años en el estadio Kōshien de la prefectura de Hyōgo el 14 de septiembre de 2023. © Jiji.)