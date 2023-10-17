Centenaire du Grand tremblement de terre du Kantô, démission de la présidente de l’agence d’idoles masculines Johnny’s, record du nombre de centenaires et remaniement du gouvernement : retour sur les événements marquants du mois de septembre 2023 au Japon.

Vendredi 1er

Le Japon a marqué les cent ans du Grand tremblement de terre du Kantô, qui a fait 105 000 morts et disparus. Des services commémoratifs ont été organisés pour les victimes du séisme et du massacre de Coréens qui a suivi la catastrophe naturelle.

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Un service commémoratif bouddhiste a été tenu au Tokyo Memorial Hall le 1er septembre 2023, un siècle après le Grand tremblement de terre du Kantô. (Jiji)

Samedi 2

Tamaki Yûichirô a été réélu chef du Parti démocrate du peuple devant Maehara Seiji. Cette réélection devrait signifier une ligne de parti qui continue à chercher une potentielle coopération avec le Parti libéral-démocrate (au pouvoir).

Le Japon a battu le Cap-Vert lors de la Coupe du monde de basket-ball FIBA, assurant sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. C’est la première fois que l’équipe japonaise s’est qualifiée par ses propres moyens depuis 1976, exceptée les éditions où le Japon était pays hôte.

L’équipe masculine japonaise de basket-ball posant après sa victoire contre le Cap-Vert à l’Okinawa Arena, le 2 septembre 2023. (Jiji)

Dimanche 3

Le gouverneur d’Iwate, Tasso Takuya, soutenu par le Parti démocrate constitutionnel et d’autres partis d’opposition, a été réélu pour un cinquième mandat.

Lundi 4

La Cour suprême du Japon a jugé que le gouvernement national avait le pouvoir d’ordonner à la préfecture d’Okinawa l’approbation des travaux de renforcement des sols meubles à Nago, site choisi pour le déménagement de la base américaine de Futenma. Cette décision a mis fin à la tentative du gouvernement préfectoral d’Okinawa de suspendre la relocation devant les tribunaux.

Le gouvernement japonais a décidé de fournir une aide financière supplémentaire de 20,7 milliards de yens (130 millions d’euros) à l’industrie maritime du pays pour faire face aux conséquences de la décision chinoise d’interdire toute importation et utilisation de produits de la mer venant de l’Archipel.

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Mardi 5

Aoba Shinji a admis être l’auteur de l’incendie du studio Kyoto Animation (KyoAni) qui avait tué 36 personnes en juillet 2019, lors de sa comparution au tribunal du district de Kyoto. Son avocat a plaidé non coupable aux accusations de meurtre et tentative de meurtre, arguant qu’il n’était pas mentalement apte à être jugé.

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L’ouverture du tout premier casino du Japon, prévue à l’origine pour l’automne 2029, a été repoussée d’un an, a annoncé le gouvernement préfectoral d’Osaka

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Le prince Hisahito, le neveu de l’actuel empereur Naruhito, a fêté ses 17 ans. Ses vacances d’été terminées, il a repris sa deuxième année au lycée rattaché à l’Université de Tsukuba, à Tokyo. Il se passionne pour l’entomologie, plus précisément sur l’étude des insectes dans les champs agricoles.

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Le ministère public a inculpé de tentative de meurtre et d’autres charges Kimura Ryûji, qui avait attaqué le Premier ministre Kishida Fumio avec une bombe artisanale en avril dernier.

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Jeudi 7

Les procureurs de Tokyo ont arrêté le membre de la Chambre des représentants Akimoto Masatoshi, soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin de l’ancien président de l’exploitant de parc éolien Japan Wind Development, qui tentait de prendre part dans des projets gouvernementaux d’énergie éolienne offshore. Le 27 septembre, les procureurs ont inculpé Akimoto, accusé d’avoir reçu 72 millions de yens (460 000 euros) en échange d’avoir abordé des sujets spécifiques lors de sessions à la Diète. Il a nié les accusations.

La présidente de l’agence d’idoles Johnny and Associates, Julie Fujishima, a annoncé sa démission, reconnaissant les abus sexuels commis par le fondateur de l’agence Johnny Kitagawa, qui est aussi son oncle. Elle a également présenté des excuses. Elle a été remplacée par le chanteur et acteur Higashiyama Noriyuki.

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Julie Fujishima en conférence de presse à Tokyo le 7 septembre 2023 (© Jiji)

Vendredi 8

Sompo Japan Insurance a annoncé la démission de son président Shirakawa Giichi. Lors d’une conférence de presse, Shirakawa a exprimé ses regrets face aux « actions irréfléchies » de l’entreprise, qui avait renoué des relations commerciales avec le concessionnaire de voitures d’occasion Bigmotor, bien qu’elle ait été au courant de la possibilité que Bigmotor ait soumis des réclamations d’assurance frauduleuses. Aucun successeur n’a été désigné au moment de sa démission.

Terasawa Buichi, le créateur du célèbre Cobra, est décédé d’un infarctus du myocarde le 8 septembre à 68 ans.

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Samedi 9

Lors du sommet du G20 en Inde, le Premier ministre Kishida Fumio s’est adressé aux autres dirigeants sur le rejet des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, leur demandant leur compréhension sur le sujet.

Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa s’est entretenu à Kyiv avec le président Volodymyr Zelensky. Ils ont convenu de lancer les négociations pour la formation d’un pacte bilatéral de sécurité.

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À 11 ans, Banno Rei vient d’atteindre le sommet du Kilimandjaro, le pic le plus haut d’Afrique. La jeune fille en dernière année de primaire avait quitté le Japon pour le Tanzanie à la fin du mois d’août afin d’accomplir son objectif.

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Dimanche 10

Aku wa sonzai shinai (littéralement « Le mal n’existe pas ») de Hamaguchi Ryûsuke a remporté le Lion d’argent pour le Grand prix du jury à la Mostra de Venise.

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Un documentaire sur la toute dernière représentation musicale de Sakamoto Ryuîchi a été présenté à la Mostra de Venise.

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Mercredi 13

Le Premier ministre Kishida a remanié son cabinet et la direction du PLD. Les principaux membres ont conservé leur poste, notamment le Secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu, le ministre des Finances Suzuki Shun’ichi et le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon Nishimura Yasutoshi. Cinq femmes font partie de l’équipe ministérielle, un record, dont la nouvelle ministre des Affaires étrangères Kamikawa Yôko, qui avait auparavant occupé le poste de ministre de la Justice.

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