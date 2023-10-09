关东大地震发生100周年、杰尼斯事务所正式承认性侵事件属实、第二次岸田再改组内阁成立、职业棒球阪神老虎队时隔18年再次夺得中央联盟冠军、欧力士野牛队实现太平洋联盟三连冠、东芝公开要约收购成立后预计将终止上市、众议院议员因海上风力发电项目贪腐事件被捕……，请看2023年9月日本要闻回顾。

1

共计造成约105000人死亡或失踪的关东大地震发生100周年。各地举行了悼念死者的法事活动和遭屠杀朝鲜人的追悼仪式。

2

国民民主党举行党首选举，现任党首玉木雄一郎再次当选。

男篮世界杯预选赛，日本击败佛得角，获得参加巴黎奥运会的出线权。这是日本队48年来首次凭借自身力量挺进奥运会。

3

在岩手县知事选举中，获立宪民主党等四个在野党支持的达增拓也击败执政党支持的新人，实现第五次当选。

4

针对围绕美军普天间基地迁往冲绳县名护市边野古计划的诉讼案，最高法院驳回了县政府的上诉。县政府已确定败诉。

5

造成36人死亡的京都动画制作公司（京阿尼）纵火杀人案举行首次公判，被告人青叶真司对起诉内容供认不讳。

7

因涉及海上风力发电项目贪腐案，东京地方检察厅特侦部以涉嫌受托受贿为由逮捕了嫌疑人、众议院议员秋本真利。秋本涉嫌接受相关公司之托，在国会质询环节提供便利，收取了大约7200万日元（约合人民币354万元——译注）的好处费。

杰尼斯事务所承认已故创始人杰尼喜多川性侵事件属实。社长藤岛茱莉景子辞职，艺人东山纪之成为新任社长。

8

因涉及二手车销售巨头BIGMOTOR公司骗保问题，日本损害保险公司发布消息称，社长白川仪一引咎辞职。

9

为出席G20峰会而到访印度的岸田首相在与各国首脑的会谈中，对东京电力福岛第一核电站核废水排海问题做了说明，寻求得到各国首脑的理解。

职业棒球欧力士野牛队投手山本由伸在与罗德海洋队的比赛中第二次完成了无安打无得分壮举。

10

日本导演滨口龙介的新作《邪恶不存在》在威尼斯电影节上获得银狮奖。

12

就安倍内阁未响应在野党提出的召开临时国会的要求有违宪法一事的诉讼，最高法院未做裁决，直接驳回了原告请求。不过，一名法官发表意见称“该做法可能构成违宪”。

13

第二次岸田再改组内阁成立。女性阁僚达到了史上最多的5人。

14

职业棒球阪神老虎队击败读卖巨人队，时隔18年再次获得中央联盟冠军。教练冈田彰布自2005年以来再次带领队伍夺冠。

15

厚生劳动省发布的数据显示，全国100岁以上老人人数达到创新高的92139人。

17

总务省公布的人口推算数据显示，65岁以上老人人数为3623万人，在总人口中的占比为29.1%，为全球最高水平。

19

国土交通省公布的基准地价数据显示，地方城市住宅用地价格同比上涨0.1%。这是地方城市地价31年来首次出现正增长。

美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平因韧带损伤接受了右肘手术治疗。这是他在2018年之后再次接受右肘手术。

20

因个人编号卡（My Number Card）错误绑定公共资金领取账户问题，个人信息保护委员会对数字厅采取了行政指导措施。

职业棒球太平洋联盟欧力士野牛队战胜罗德海洋队，连续三年夺得联盟冠军。

21

东芝发布消息称，日本产业合作伙伴投资基金等机构组成的国内联盟发起的公开要约收购（TOB）已经成立。预计公司最快将于年内终止上市。

22

在日元持续贬值的背景下，日本银行召开货币政策决策会议，决定继续实施货币宽松政策。日本银行行长植田和男否定了市场认为日银会很快调整政策的预测。

24

在大相扑秋季赛事中，大关贵景胜第四次夺冠。在决战中失利的热海富士未能实现以最快速度获得首个冠军的壮举。

25

岸田首相向自民、公明两党的政务调查会长（政调会长）传达了在10月内梳理汇总经济对策的意向。核心内容是物价上涨对策和鼓励涨薪。

27

针对128名被排除在水俣病救济措施之外者向中央政府、熊本县和智索公司提起诉讼一案，大阪地方法院认定这128名原告均为水俣病受害者。

围绕核电站废弃核燃料产生的放射性废弃物最终填埋场选址问题，长崎县对马市市长比田胜表示不会接受中央政府选址流程的“书面资料调查”。尽管市议会先前已经多数赞成通过了接受书面调查的决议，但市长表示“不希望加剧民众分歧”，决定反对调查。

29

有关秋季临时国会事宜，政府基本确定并向执政党方面通报将于10月20日召开。

众议院议长细田博之决定辞职。多名政府及执政党相关人士证实了这一消息。细田9月曾因身体状况不佳而住院。

标题图片：时隔18年再次夺得联盟冠军的阪神老虎队队员们，将教练冈田彰布高高抛起。9月14日，甲子园（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。