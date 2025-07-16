日本学生支援机构（JASSO）发布的数据显示，截至2024年5月1日，在日外国留学生人数同比增加21%至336708人，超过新冠疫情前的2019年，创出历史新高。可以认为，在日元贬值的背景下，越来越多年轻人选择日本作为留学目的地。

外国留学生人数从2013年起持续增加，2019年达到312000人。尽管新冠疫情期间出现锐减，但从2023年起再次转为增加。语言学校在籍留学生人数最多，共107241人，在高等教育机构学习的留学生人数合计229467人，其中大学（本科）、大专、五年制高等职业技术学校共91192人，职业技术学校76402人，研究生院58215人。

从留学生来源地看，亚洲最多，占比达92.5%（311566人）。其次是欧洲（13312人，4.0%）、北美（4516人，1.3%）。

从国家和地区看，来自中国大陆的留学生最多（123485人，36.7%），其次是尼泊尔（64816人，19.2%）、越南（40323人，12.0%）、缅甸（16596人，4.9%）、韩国（14579人，4.3%）、斯里兰卡（12269人，3.6%）、中国台湾（7655人，2.3%）。来自尼泊尔的留学生一年间增加了超过26000人。

性别比例方面，男性占到55.3%，女性占44.6%。

接收留学生较多的大学方面，早稻田大学以5562人位列榜首，其次是东京大学（4793人）、立命馆大学（3258人）、京都大学（2791人）、立命馆亚洲太平洋大学（2776人）。

标题图片：PIXTA

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