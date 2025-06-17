في قلب الجامعات والمعاهد اليابانية، تتردد أصوات بلغات ولهجات متعددة، حيث يشكل الطلاب الأجانب جزءًا متزايدًا من النسيج الأكاديمي في البلاد. فقد تجاوز عددهم 330 ألف طالب في عام 2024، معظمهم قادمون من دول آسيوية، يحملون معهم طموحات كبيرة وأحلامًا تتقاطع مع الابتكار الياباني والتعليم المرموق. ما الذي يجذبهم إلى ”بلاد الشمس المشرقة“؟ وكيف يغير وجودهم ملامح الحرم الجامعي والمجتمع من حوله؟

الشباب يختارون اليابان.

كشفت دراسة أجرتها منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO)، وهي منظمة إدارية مستقلة، أن عدد الطلاب الأجانب في اليابان بلغ 336,708 طلاب بحلول 1 مايو/ أيار 2024، بزيادة لافتة نسبتها 21% مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا بذلك مستويات ما قبل جائحة كورونا لعام 2019 ومسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ التعليم الدولي في البلاد. ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، من أبرزها ضعف الين الياباني، الذي جعل تكاليف الدراسة والمعيشة أكثر جذبًا للطلاب من الخارج، إلى جانب تخفيف القيود الحدودية بعد الجائحة وتسارع جهود المؤسسات التعليمية في جذب الطلبة الدوليين.

وقد شهدت أعداد الطلاب الأجانب في اليابان ارتفاعًا مطّردًا منذ عام 2013، حين كانت تسجّل مستويات دون 200 ألف طالب، لتصل إلى 312,000 طالب في عام 2019. إلا أن انتشار جائحة كوفيد-19 أدى إلى تراجع حاد في هذه الأعداد بفعل إغلاق الحدود وقيود السفر. ومنذ عام 2023، بدأ المنحنى التصاعدي في العودة، ليبلغ ذروته في عام 2024.

وسجّل عام 2024 رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى الالتحاق بمدارس اللغة اليابانية، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 107,241 طالبًا، في مؤشر على ازدياد الاهتمام بتعلم اللغة اليابانية كخطوة أولى نحو التعليم العالي أو العمل في اليابان. كما بلغ عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 229,467 طالبًا، توزّعوا على النحو التالي: 91,192 طالبًا في الجامعات، الكليات المتوسطة، أو كليات التكنولوجيا (kōtō senmon gakkō)، و76,402 في الكليات المهنية (senmon gakkō)، و58,215 من طلاب الدراسات العليا.

ويعكس هذا النمو الديناميكي تحول اليابان إلى وجهة دراسية رائدة في آسيا، ليس فقط من خلال العدد، بل أيضًا عبر تنوع الطلاب القادمين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من الصين، فيتنام، نيبال، وإندونيسيا. كما تعزز الحكومة اليابانية هذه التوجهات من خلال مبادرات تسهيل الإقامة والدعم الأكاديمي والتوظيف بعد التخرج، في إطار مساعيها لمعالجة الانكماش السكاني وجذب الكفاءات العالمية.

شكّل الطلاب الآسيويون 92.5% من إجمالي الطلاب الأجانب في اليابان، أي 311,566 طالبًا، يليهم 4% من أوروبا (13,312 طالبًا)، و1.3% من أمريكا الشمالية (4,516 طالبًا).

تصدرت الصين قائمة الدول الأصلية للطلاب بنسبة 36.7% (123,485 طالبًا)، تلتها نيبال بنسبة 19.2% (64,816 طالبًا)، وفيتنام بنسبة 12% (40,323 طالبًا)، ثم ميانمار بنسبة 4.9% (16,596 طالبًا)، وكوريا الجنوبية بنسبة 4.3% (14,579 طالبًا)، وسريلانكا بنسبة 3.6% (12,269 طالبًا)، وتايوان بنسبة 2.3% (7,655 طالبًا). وشهدت نيبال زيادة ملحوظة بأكثر من 26,000 طالب مقارنة بالعام السابق.

بلغت نسبة الطلاب الذكور 55.3% والإناث 44.6% من إجمالي الطلاب الأجانب. تصدرت جامعة واسيدا قائمة الجامعات من حيث عدد الطلاب الأجانب بـ 5562 طالبًا، تلتها جامعة طوكيو بـ 4793 طالبًا، ثم جامعة ريتسوميكان بـ 3258 طالبًا، وجامعة كيوتو بـ 2791 طالبًا، وجامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ بـ 2776 طالبًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)