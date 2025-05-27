日本学生支援機構（JASSO）によると、2024年5月1日現在の外国人留学生は前年比21%増の33万6708人。コロナ禍前の19年を上回り、過去最多を記録した。円安を背景に日本を留学先に選ぶ若者が増えたとみられる。

外国人留学生は2013年から増加を続け、19年には31万2000人を記録。コロナ禍で激減したものの、23年から増加に転じていた。日本語学校に在籍する留学生が最も多く、10万7241人。高等教育機関で学ぶ留学生は22万9467人で、内訳は大学（学部）・短大・高専が9万1192人、専門学校が7万6402人、大学院5万8215人など。

留学生の出身地域を見ると、アジアが92.5％（31万1566人）と最多。次いで欧州4.0％（1万3312人）、北米1.3％（4516人）などとなっている。

出身国（地域）は中国が36.7％（12万3485人）と最も多く、ネパール19.2％（6万4816人）、ベトナム12.0％（4万323人）、ミャンマー4.9％（1万6596人）、韓国4.3％（1万4579人）、スリランカ3.6％（1万2269人）、台湾2.3％（7655人）と続く。ネパールからの留学生は、この1年間で2万6000人以上も増えた。

留学生の男女比は、男性55.3％、女性44.6％だった。

留学生受入れ数の多い大学は、トップが早稲田大学で5562人。次いで東京大学4793人、立命館大学3258人、京都大学2791人、立命館アジア太平洋大学2776人などとなっている。

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