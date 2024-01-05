Entre las principales noticias de diciembre de 2023 en Japón se encuentran el escándalo de financiación irregular del Partido Liberal Democrático y el histórico contrato firmado por la estrella del béisbol Ohtani Shōhei con Los Angeles Dodgers.

1

Los medios de comunicación japoneses informan sobre una investigación de la fiscalía de Tokio en torno a los ingresos procedentes de las entradas para las fiestas de recaudación del Partido Liberal Democrático. Según la información publicada, la facción más numerosa, liderada anteriormente por Abe Shinzō, ya fallecido, pagó a sus diputados parte de estos ingresos de forma ilícita, hasta un total de 100 millones de yenes en los últimos cinco años.

6

A raíz del accidente de una aeronave de transporte CV22 Osprey estadounidense ocurrido el 29 de noviembre en la costa de la isla de Yakushima, en la prefectura de Kagoshima, en el que murieron los ocho tripulantes, el ejército de EE. UU. anuncia la suspensión de todos los vuelos de estos aviones. Se cree que hay una alta probabilidad de que una avería en la aeronave fuera la causa del accidente.

7

Concluye en el Tribunal del Distrito de Kioto el juicio contra Aoba Shinji, acusado de haber acabado con la vida de 36 personas en un ataque pirómano contra los estudios de Kyoto Animation (KyoAni). La acusación pide la pena de muerte, mientras que la defensa afirma que Aoba no puede ser juzgado debido a su incapacidad mental.

El primer ministro Kishida Fumio anuncia que abandonará la facción Kōchikai, que lidera, debido a las crecientes críticas por el escándado de financiación ilícita.

8

Smile-Up, la agencia antes conocida como Johnny & Associates, anuncia el establecimiento de Starto Entertainment para gestionar la representación de los artistas que formaban parte de la antigua empresa.

9

Sakamoto Kaori gana la competición individual femenina del Gran Premio de Patinaje Artístico de Pekín.

Sakamoto Kaori celebra su victoria en el Gran Premio de Patinaje Artístico. (© Reuters)

La emperatriz Masako celebra su 60.º cumpleaños.

La emperatriz Masako (en el centro) junto al emperador Naruhito y la princesa Aiko. (Por cortesía de la Agencia de la Casa Imperial, © Reuters)

10

Ohtani Shōhei anuncia en su cuenta de Instagram que jugará en Los Angeles Dodgers. El 11 de diciembre, los Dodgers anuncian oficialmente que han fichado a Ohtani con un contrato de 10 años por valor de 700 millones de dólares, el contrato único más rentable del deporte profesional. Ohtani continuará usando el número 17, al igual que hizo con Los Angeles Angels.

12

El Tribunal del Distrito de Fukushima dicta una sentencia de dos años de prisión suspendida para tres antiguos miembros de las Fuerzas de Autodefensa que abusaron sexualmente de una de sus compañeras, Gonoi Rina.

14

El primer ministro Kishida cambia a cuatro miembros de su gabinete debido al escándalo de la facción Abe, entre ellos al secretario en jefe del Gabinete Matsuno Hirokazu y al ministro de Economía, Comercio e Industria Nishimura Yasutoshi. El presidente del Consejo de Investigación Política Hagiuda Kōichi, el del Comité de Asuntos de la Dieta Takagi Tsuyoshi y el secretario general del PLD en la Cámara de Consejeros Sekō Hiroshige también renuncian a sus cargos en el partido.

15

La Universidad Nihon decide disolver su equipo de fútbol americano después de que varios de sus miembros fueran arrestados por el consumo de drogas ilegales.

16

Comienza en Tokio una cumbre que conmemora el 50.º aniversario de los lazos de amistad entre Japón y la ASEAN. El 17 de diciembre se publica un comunicado conjunto con un compromiso para la cooperación en el refuerzo de la seguridad y en la industria de la automoción de la próxima generación.

17

El antiguo sekiwake Terao fallece a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva a los 60 años.

El luchador de sumō Terao en mayo de 2002. (© Jiji)

18

Nippon Steel anuncia que adquirirá US Steel por dos billones de yenes. La empresa planea convertir la empresa estadounidense en una filial entre abril y septiembre de 2024.

19

El alcalde de Sapporo, Akimoto Katsuhiro, anuncia que la ciudad abandonará su proyecto para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

Investigadores de la fiscalía pública de Tokio registran las oficinas de las facciones Abe y Nikai del PLD por el escándalo de financiación ilícita.

En su reunión sobre política monetaria, la junta del Banco de Japón decide de forma unánime mantener la flexibilización monetaria a gran escala y los tipos de interés negativos a corto plazo, mientras que seguirá permitiendo que los tipos a largo plazo aumenten por encima del 1 %.

20

Toshiba deja de cotizar en la Bolsa de Tokio después de ser adquirida por la empresa de capital de inversión Japan Industrial Partners en septiembre.

Daihatsu anuncia la suspension de todos los envíos de vehículos después de descubrir 174 casos de malas prácticas en las pruebas de seguridad. El 21 de diciembre, el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo inspecciona la oficina central de la empresa en Ikeda, en la prefectura de Osaka.

21

El lanzador (pitcher) Yoshinobu Yamamoto, de los Búfalos de Orix, firma un contrato de 12 años por un valor de 325 millones de dólares con Los Angeles Dodgers.

22

El Gobierno cambia su normativa sobre la transferencia de equipamiento de defensa y relaja en gran medida las restricciones a la exportación de armamento, eliminándolas por completo para el equipamiento con licencia destinado al país que posee la patente. Gracias a este último cambio, Japón decide exportar misiles Patriot a los Estados Unidos.

23

El emperador emérito Akihito celebra su 90.º cumpleaños. Según los registros históricos, es la primera vez que un emperador llega a dicha edad.

25

La fiscalía de Tokio celebra audiencias voluntarias con los miembros de la facción Abe Matsuno Hirokazu, Takagi Tsuyoshi y Sekō Hiroshige.

La oficina del Gabinete publica datos que muestran que el Producto Interior Bruto de Japón en 2022 fue equivalente a 4,2 billones de dólares. Es el PIB per cápita más bajo entre las naciones del Grupo de los Siete (G7).

26

Inoue Naoya derrota a Marlon Tapales con un noqueo en el décimo asalto y se convierte en el campeón imbatido del peso supergallo y el segundo boxeador en la historia que tiene la hegemonía de cuatro cinturones de campeón en dos categorías de peso.

Inoue Naoya celebra su victoria después de unificar los cuatro cinturones de la categoría de peso supergallo en Tokio el 26 de diciembre de 2023. (© Jiji)

27

El Tribunal del Distrito de Tokio ordena al Gobierno de Japón y al Gobierno Metropolitano de Tokio que paguen 160 millones de yenes comp compensación a los demandantes asociados con la compañía de Yokohama Ohkawara Kakohki, que fueron declarados inocentes de los cargos de haber exportado de forma ilegal equipamiento que podría haber sido utilizado como armas biológicas.

La Autoridad de Regulación Nuclear levanta la prohibición sobre las operaciones en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata, impuestas debido a sus insuficientes medidas antiterroristas.

28

Pasando por alto al gobierno local, el Gobierno aprueba un cambio de diseño solicitado por el Ministerio de Defensa para el traslado de la base aérea estadounidense de Futenma a Henoko, en Nago, en la prefectura de Okinawa, después de que las autoridades de la prefectura rechazaran aprobar dicha medida.

La fiscalía de Tokio arresta al diputado de la Cámara de Representantes Kakizawa Mito, anterior ministro de Estado de Justicia, como sospechoso de la compra de votos.

(Fotografía del encabezado: Ohtani Shōhei durante una rueda de prensa en Los Angeles el 14 de diciembre de 2023 después de firmar un contrato con Los Angeles Dodgers. © Reuters.)