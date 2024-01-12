自民党曝出“黑金”丑闻，安倍派阁僚和自民党高层干部被全部撤换，前官房长官等人还受到东京地方检察厅特侦部的任意质询；检方要求法院对京都动画（京阿尼）纵火案被告判处死刑；发生坠机事故的“鱼鹰”机停飞；大发工业所有车型停止出货；坂本花织首次夺得世界花滑大奖赛女单冠军；大谷翔平转会加盟洛杉矶道奇队；欧力士野牛队投手山本由伸签约道奇队……请看2023年12月日本要闻回顾。

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据悉，创作了《岸边相册》《长不齐的苹果们》等作品的知名编剧山田太一已于11月29日离世，享年89岁。

媒体曝出自民党安倍派以“小金库”的形式将超出“政治资金派对”券销售配额的款项回馈给所属议员。据估计最近5年的总额超过1亿日元。

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鉴于上月一架CV22“鱼鹰”机在屋久岛海域发生坠机事故，8名机组人员全部遇难，美军宣布停飞所有该型号飞机。调查人员判断很可能是机体缺陷造成了此次事故。

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造成36人遇难的京阿尼纵火案举行公判，检方要求判处被告人青叶真司死刑。辩护方主张被告犯罪时精神失常，要求判处无罪。

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原杰尼斯事务所宣布将接手旗下艺人经纪业务等工作的新公司定名为“星达拓娱乐（STARTO ENTERTAINMENT）”。

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坂本花织首次夺得国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛女子单人滑冠军。

雅子皇后迎来60岁寿诞。

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美国职业棒球大联盟球员大谷翔平在个人instagram账号上宣布将转会加盟洛杉矶道奇队。合同价值为10年7亿美元。

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针对被控对原自卫队员五井里奈犯有强制猥亵罪的三名原自卫队员，福岛地方法院宣布判处三人两年有期徒刑，缓刑四年。

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岸田首相撤换了卷入“政治资金派对”入场券回扣丑闻的安倍派官房长官松野博一、经济产业大臣西村康稔等四名阁僚。自民党政调会长萩生田光一、国会对策委员长高木毅、参议院干事长世耕弘成也递交了辞呈。

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日本大学理事会决定解散此前多名队员因使用违禁药物而被捕的美式足球队。最快将于2024年春季设立新的球队，以求实现破茧重生。

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原日本大相扑关胁寺尾，现在的錣山亲方（相扑部屋掌门人——译注）因淤血性心衰离世，享年60岁。

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日本制铁发布消息称，已决定收购美国钢铁业巨头美国钢铁公司。交易金额为2万亿日元。

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札幌市宣布将“停止”冬季奥运及残奥会申办活动。

围绕自民党派阀“政治资金派对”券回扣问题，东京地方检察厅特侦部对清和政策研究会（安倍派）、志帅会（二阶派）事务所实施了搜查。

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大发工业发布消息称，在车辆认证试验方面又发现174项违规操作。公司将全面停止国内外车型的出货。

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日本职业棒球欧力士野牛队投手山本由伸与洛杉矶道奇队就签约问题达成一致。这份为期12年的合约总价值达3.25亿美元。

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日本政府修订防卫装备转移三原则及运用指针，大幅放宽武器出口规则。此举意味着全面解除武器返销禁令，即日本可将在本国根据制造许可证生产的防卫装备成品出口到许可证发放国。

日本政府召开内阁会议敲定一般会计总额达1120717亿日元的2024年度预算案，规模为历史次高水平。用于偿还国债和利息的国债费用达创新高的270090亿日元，相当于预算总规模的四分之一。

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上皇90岁生日（卒寿）。在留有明确记录的历代天皇中，他是迎来卒寿的第一人。

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围绕“政治资金派对”收入回扣问题，前官房长官松野博一、前自民党国会对策委员长高木毅、前自民党参议院干事长世耕弘成配合东京地方检察厅特侦部展开问询调查。

内阁府公布按美元换算的2022年名义国内生产总值（GDP）为4.2万亿美元。人均名义GDP在七国集团（G7）国家中排名垫底。

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职业拳击运动员井上尚弥在第10回合以KO方式击败拥有世界拳击协会（WBA）、国际拳击联合会（IBF）统一拳王头衔的菲律宾拳手马龙•塔帕莱斯，成为在两个量级成功拿到WBA、世界拳击理事会（WBC）、IBF、世界拳击组织（WBO）四大组织统一拳王头衔的历史第二人。

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此前被造谣无证出口了可转用于制造生物武器设备的大川原化工机（横滨市），要求中央政府和东京都政府赔偿损失，针对这一诉讼案，东京地方法院认定“被告方未彻底展开必要的调查”，命令赔偿1.6亿日元。

针对屡次曝出反恐对策漏洞问题的东京电力柏崎刈羽核电站（新潟县），原子能规制委员会从事实上解除了电站运转禁令。

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围绕美军普天间基地搬迁至边野古计划，针对防卫大臣申请的工程设计变更事项，日本中央政府代替不同意此事的冲绳县政府实施了“代执行”批准程序。

东京地方检察厅特侦部以涉嫌违反《公职选举法》（收买选民等）为由，逮捕了众议员、前法务副大臣柿泽未途。

标题图片：大谷翔平加盟道奇队的记者会现场（12月14日，洛杉矶道奇体育场，路透社）

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