Una sentencia del Tribunal Supremo, en la que reconoce la antigua Ley de Protección Eugenésica como inconstitucional, y la emisión de nuevos billetes por primera vez en 20 años fueron dos de las noticias más comentadas en Japón en julio de 2024.

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El primer ministro Kishida Fumio visita la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, seis meses después del potente terremoto que sacudió la región y asiste a la primera reunión de un grupo de trabajo establecido para la reconstrucción de la zona.

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial lanza un cohete H3 con un satélite de observación de la Tierra a bordo desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima. Es el segundo lanzamiento exitoso de un cohete H3. El primero tuvo lugar en febrero de 2024.

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Ohtani Shōhei se convierte en el tercer jugador japonés en superar las 500 carreras impulsadas en las Grandes Ligas con un jonrón de dos carreras que eleva su total a 501. El 13 de julio batea su cuadrangular número 200 en la MLB, y el 16 de julio batea uno de tres carreras en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.

Ohtani Shōhei recibe las felicitaciones de sus compañeros de equipo después de batear un cuadrangular en el Juego de Estrellas celebrado en el Globe Life Field de Arlington, Texas, el 16 de julio de 2024. (© USA Today Sports via Reuters Connect)

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Por decisión unánime, el Tribunal Supremo sentencia que la antigua Ley de Protección Eugenésica era inconstitucional y ordena al Gobierno a pagar indemnizaciones a las víctimas de esterilizaciones forzosas bajo la legislación hoy extinta. El 17 de julio el primer ministro Kishida se disculpa directamente con los demandantes y dice que el Gobierno no tratará de aplicar el período prescriptivo.

El Banco de Japón emite nuevos billetes por primera vez en los últimos 20 años. En ellos se utiliza el retrato de Shibusawa Eiichi en el de 10.000 yenes, el de Tsuda Umeko en el de 5.000 y el de Kitasato Shibasaburō en el de 1.000.

Los nuevos billetes en una fotografía tomada en Tokio el 3 de julio de 2024. (© Jiji)

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La gobernadora Koike Yuriko revalida su cargo en las elecciones al gobierno metropolitano de Tokio y se asegura una tercera legislatura después de superar a Ishimaru Shinji y Renhō. A estas elecciones se presentan una cifra histórica de 56 candidatos.

Koike Yuriko sujeta un ramo de flores durante la celebración de su victoria en las elecciones a gobernador de Tokio. (© Jiji)

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Unemoto Naomi se convierte en la primera mujer en ser nombrada fiscal general en Japón.

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El Tribunal Superior de Hiroshima dictamina que una mujer transgénero puede cambiar oficialmente su género sin necesidad de someterse a cirugía.

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El índice Nikkei alcanza su cifra de cierre más alta jamás registrada con 42.224,02 puntos. Es la primera vez que supera los 42.000 enteros.

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El Ministerio de Defensa toma medidas disciplinarias contra 218 miembros de las Fuerzas de Autodefensa por delitos entre los que se incluye el manejo indebido de secretos de seguridad. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Autodefensa, Sakai Ryō, renuncia a su cargo el 19 de julio.

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El primer ministro Kishida se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín y ambos líderes acuerdan establecer un marco de seguridad económica para contrarrestar a China.

El primer ministro Kishida Fumio (izquierda) y el canciller Olaf Scholz durante una rueda de prensa conjunta celebrada en Berlín. (© Michael Kappeler/dpa via Reuters Connect)

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La golfista Furue Ayaka gana el Campeonato Evian por primera vez, finalizando con 19 bajo el par. Es la cuarta golfista japonesa que gana uno de los grandes torneos.

La japonesa Furue Ayaka celebra su victoria en el Campeonato Evian en Évian-les-Bains, Francia, el 14 de julio de 2024. (© AFP/Jiji).

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Durante una reunión de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC, por sus siglas en inglés) celebrada en Kushiro, Hokkaidō, sus miembros acuerdan aumentar las cuotas anuales de capturas de atún rojo un 50 % para los peces adultos que pesen al menos 30 kg, y un 10 % las de los peces más pequeños. Esto podría traducirse en mayores capturas y precios más bajos.

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Conceden el Premio Akutagawa a Asahina Aki por Sanshōuo no shijūkyū nichi (El 49.º día de la salamandra) y a Matsunaga K. Sanzō por Bari sankō (Escalada en ruta experta). El Premio Naoki lo recibe Ichiho Michi por Tsumidemikku (Crimendemia).

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Los fiscales de Tokio registran la oficina del diputado del Partido Liberal Democrático en la Cámara de Representantes Horii Manabu, que es sospechoso de haber infringido la Ley de Elección de Cargos Públicos por ordenar a una secretaria que enviara dinero de condolencias a varios votantes.

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El caos global provocado por una actualización defectuosa en computadoras con el sistema operativo Windows que utilizaban el software de la empresa de ciberseguridad estadounidense Crowdstrike afecta a algunas compañías de Japón, entre ellas la aerolínea de bajo coste Jetstar, que se ve obligada a cancelar vuelos, y Universal Studios Japan, que tiene que interrumpir temporalmente sus operaciones en sus restaurantes y tiendas debido a problemas con las cajas registradoras.

La gimnasta Miyata Shōko se retira de los Juegos Olímpicos de París al conocerse que fumó y bebió alcohol cuando aún no tenía la edad legal para hacerlo, contraviniendo así el reglamento de la federación.

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El presidente del directorio de Kobayashi Pharmaceutical, Kobayashi Kazumasa, y el presidente de la empresa, Kobayashi Akihiro, dimiten debido a la conexión de unos suplementos con beni kōji producidos por su empresa con varias muertes.

Rusia prohíbe a 13 presidentes de empresas de Japón y a otras personas la entrada en el país, entre ellos al presidente de Toyota, Toyoda Akio, al director general y presidente de Rakuten, Mikitani Hiroshi, y al presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), Tanaka Akihiko. Esta medida llega en respuesta a las sanciones que Japón impuso a Rusia por la invasión de Ucrania.

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El Consejo Central del Salario Mínimo informa que la retribución mínima debe ser aumentada hasta un récord de 50 yenes en el año fiscal 2024, lo que aumentaría el salario mínimo por hora del país a 1.054 yenes.

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El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO decide incluir las minas de oro de la isla de Sado, en la prefectura de Niigata, en su lista del Patrimonio de la Humanidad. Corea del Sur aprueba el registro de este sitio pese a haberse opuesto inicialmente después de que Japón aceptara incluir información en el lugar sobre el uso de mano de obra forzosa de la península coreana durante la Segunda Guerra Mundial.

Una ceremonia conmemora la inclusión de las minas de Sado en el Patrimonio de la Humanidad. El 27 de julio de 2024 en la prefectura de Niigata. (© Jiji)

La judoca Tsunoda Natsumi gana el oro en la categoría de 48 kg en los Juegos Olímpicos de París. Es la 500.ª medalla para Japón en unos Juegos Olímpicos de Verano.

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En una reunión dos más dos celebrada en Tokio entre Japón y los Estados Unidos, en la que participan los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de cada país, EE. UU. anuncia que otorgará autoridad operativa a las fuerzas estadounidenses en Japón. Asimismo, fortalecerá la cooperación con las Fuerzas de Autodefensa.

Abe Hifumi defiende su título olímpico en judo en la categoría de 66 kg. Su hermana Uta, que también ganó el oro en Tokio 2020, es eliminada en la segunda ronda.

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El Banco de Japón anuncia en su reunión de política monetaria que subirá su tipo de interés oficial del 0 %-0,1 % al 0,25 % a partir del 1 de agosto. Es la segunda subida este año, después de que en marzo pusiera fin a su política de tipos de interés negativos, y sitúa los tipos de interés a corto plazo en su nivel más alto desde 2008.

(Imagen del encabezado: Abe Hifumi durante la final de la competición de judo, en la categoría de 66 kg, en los Juegos Olímpicos de París el pasado 28 de julio de 2024. © Reuters.)