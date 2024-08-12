Mise en circulation de nouveaux billets de banque, réélection de la gouverneure de Tokyo, inconstitutionnalité d’une loi sur l’eugénisme, nouvelle inscription au patrimoine mondiale et premières médailles d’or aux Jeux olympiques : retour sur les événements marquants du mois de juillet 2024 au Japon.

Lundi 1er

Six mois se sont écoulés depuis le séisme de la péninsule de Noto. Le Premier ministre Kishida Fumio s’est rendu sur place pour l’inauguration d’un organisme spécialisé dans l’aide à la reconstruction de la zone sinistrée.

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Le Japon a lancé sa nouvelle fusée phare H3 depuis le centre spatial de Tanegashima dans la préfecture de Kagoshima, mettant en orbite le satellite d’observation terrestre Daichi-4. Il s’agit du deuxième lancement réussi d’une fusée H3, après le premier succès en février 2024.

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La JAXA réussit le lancement de sa fusée H3

Mercredi 3

Les 15 juges de la Cour suprême ont unanimement jugé inconstitutionnelle l’ancienne « Loi de protection eugénique », ordonnant au gouvernement de verser des dommages et intérêts aux victimes de stérilisation forcée.

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La Banque du Japon a émis de nouveaux billets de banque pour la première fois en 20 ans. Ils sont ornés des portraits de Shibusawa Eiichi (10 000 yens), Tsuda Umeko (5 000 yens) et Kitasato Shibasaburô (1 000 yens).

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3 juillet 2024 : les nouveaux billets de banque japonais ont été mis en circulation

Les billets de banque japonais

Les nouveaux billets mis en circulation à partir du 3 juillet. (Jiji Press)

Jeudi 4

Environ 600 personnes se sont réunies devant le bâtiment du gouvernement préfectoral d’Okinawa afin d’exprimer leur ressentiment au sujet des agressions sexuelles répétées de soldats américains basés sur l’île.

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Colère à Okinawa après des agressions sexuelles répétées de militaires américains sur des femmes

Le tribunal de district d’Osaka a annulé la décision des services d’immigration de ne pas accorder le statut de réfugié à un homosexuel d’Afrique du Nord qui risquait d’être persécuté dans son pays d’origine. Selon ses avocats, il s’agit du deuxième cas au Japon où un membre d’une minorité sexuelle se voit accorder le statut de réfugié après un procès, en raison de la menace de persécution.

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Le tribunal d’Osaka accorde le statut de réfugié à un Africain homosexuel

Dimanche 7

La gouverneure Koike Yuriko, a remporté les élections au poste de gouverneur de Tokyo, sécurisant ainsi un troisième mandat d’affilée à la tête de la capitale japonaise. Un nombre record de 56 candidats se sont présentées aux élections, dont Shinji Ishimaru, ancien maire d’Akitakada (préfecture de Hiroshima), arrivant en deuxième position, et Renho, ancienne membre de la Chambre des conseillers ayant quitté le Parti démocrate pour se présenter, terminant à la troisième place.

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Koike Yuriko est réélue pour un troisième mandat à la tête de Tokyo

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a assuré sa réélection pour un troisième mandat. (Jiji Press)

Mardi 9

Unemoto Naomi est devenue la première femme procureure générale du Japon, avec pour ambition « d’exercer le pouvoir judiciaire de manière appropriée ».

L’Office européen des brevets a annoncé que Sagawa Masato, l’inventeur des aimants en néodyme, reconnus comme étant les plus puissants au monde, a reçu le Prix de l’inventeur 2024 dans la catégorie « Inventeur non-européen ».

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Sagawa Masato, l’inventeur des aimants les plus puissants du monde, reçoit le Prix de l’inventeur européen

Mercredi 10

La Haute Cour de Hiroshima a approuvé la demande d’une femme transgenre de changer légalement de sexe sans avoir recours à la chirurgie.

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Jeudi 11

À la Bourse de Tokyo, l’indice Nikkei a atteint 42 224,02 yens, établissant un nouveau record historique pour la troisième journée consécutive. Il a dépassé pour la première fois la barre des 42 000 yens.

La Cour suprême japonaise a annulé la décision d’un tribunal inférieur qui avait donné raison à la secte Moon dans un procès en dommages et intérêts de 65 millions de yens pour sollicitation illégale de dons.

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Sollicitation illégale de dons : la Cour suprême se prononce contre la secte Moon

Vendredi 12

Le Premier ministre Kishida Fumio a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz en Allemagne. Ils ont convenu d’établir un cadre de sécurité économique pour faire face à la Chine.

Le Premier ministre Kishida et le chancelier Olaf Scholz lors d’une conférence de presse à Berlin (Michael Kappeler/dpa via Reuters Connect).

All Nippon Airways (ANA) a annoncé l’ouverture de trois nouvelles lignes internationales partant de l’aéroport de Haneda, à Tokyo. Il s’agira des villes de Milan (à partir du 3 décembre prochain), Stockholm (31 janvier) et Istanbul (12 février).

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All Nippon Airways (ANA) va ouvrir trois nouvelles lignes internationales dès la fin de l’année

L’opérateur de téléphonie NTT a annoncé qu’il cessera la publication de la version papier de ses pages jaunes « TownPage » à la fin de l’année fiscale 2025 (donc vers mars 2026).

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Les fameuses pages jaunes japonaises « TownPage » cesseront d’être publiées

L’actrice de doublage japonaise Ohara Noriko, célèbre pour avoir été la voix de Nobita-kun dans le dessin animé Doraemon, est décédée à 88 ans.

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Samedi 13

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei des Dodgers de Los Angeles a réussi son 29e coup de circuit (home run en anglais), devenant le premier joueur japonais à effectuer 200 coups en Ligues majeures de baseball.

La golfeuse Furue Ayaka a remporté l’Evian Championship, décrochant le premier tournoi majeur de sa carrière en terminant avec un coup d’avance (-19) sur la deuxième. Elle est la quatrième Japonaise à remporter un titre majeur.

Furue Ayaka a remporté l’Evian Cup. (AFP/Jiji Press)

Shirosaki Tsutomu, un ancien membre de l’Armée rouge japonaise, est mort en prison, où il purgeait sa condamnation pour avoir participé à l’attaque terroriste de l’ambassade japonaise de Jakarta en 1986.

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