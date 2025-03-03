Entre las noticias más destacadas del pasado mes de febrero de 2025 están el fin de las negociaciones de fusión entre Honda y Nissan, las fuertes nevadas en buena parte del país y un incendio forestal en la prefectura de Iwate.

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Japón lanza con éxito su quinto cohete H3 con el satélite Michibiki a bordo, que formará parte de una versión japonesa del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los Estados Unidos. Es el cuarto lanzamiento consecutivo de un cohete H3 que tiene éxito.

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El Grupo Softbank y OpenAI acuerdan crear una empresa conjunta con el objetivo de proporcionar servicios de inteligencia artificial a empresas en Japón.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman (a la izquierda), estrecha la mano con el presidente y director ejecutivo de SoftBank, Son Masayoshi, en Tokio el 3 de febrero de 2025. (© Jiji)

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El sureste de Hokkaidō experimenta nevadas históricas con hasta 1,2 metros de nieve en Obihiro durante 12 horas hasta las nueve de la mañana del 4 de febrero. La nieve en todo Japón deja 12 víctimas mortales entre el 4 y el 12 de febrero, excluyendo aquellas provocadas por accidentes de tránsito.

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El presidente de Nissan, Uchida Makoto, transmite al presidente de Honda, Mibe Toshihiro, que su empresa se retirará de las conversaciones relativas a una posible fusión entre los dos fabricantes de autos. El 13 de febrero, un mes y medio después de que comenzaran las conversaciones, Honda y Nissan anuncian oficialmente que han dado por terminadas las negociaciones al respecto.

El Gobierno decide no recurrir una sentencia judicial que rechaza la decisión del Ministerio de Finanzas de no publicar los documentos relativos a la venta de un solar propiedad del Estado a la empresa gestora de centros escolares Moritomo Gakuen. Asimismo, confirma la existencia de los documentos tras las peticiones de que se hicieran públicos por parte de la esposa de un funcionario público que se quitó la vida después de que le obligaran a falsificarlos.

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El primer ministro Ishiba Shigeru se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington y promete aumentar las inversiones de Japón en los Estados Unidos hasta 1 billón de dólares. En la rueda de prensa tras dicho encuentro, Trump afirma, en referencia al plan de Nippon Steel de adquirir U.S. Steel, que la empresa japonesa hará importantes inversiones en la compañía estadounidense, pero que no la comprará.

El primer ministro Ishiba Shigeru (a la izquierda) estrecha la mano del presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca el 7 de febrero de 2025. (© Jiji)

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El presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre sus planes para imponer aranceles del 25 % a todo el acero y aluminio importado, lo que afectará a las empresas japonesas.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anuncia que ha retirado una boya de la zona económica exclusiva de Japón alrededor de las islas Senkaku. Japón pidió de forma reiterada la retirada de la boya, que China instaló en julio de 2023.

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El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca anuncia que liberará arroz almacenado para hacer frente al aumento de los precios de este cereal. Se espera que el arroz comience a venderse en las tiendas a finales de marzo como muy pronto.

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La policía tailandesa anuncia la detención preventiva de un joven japonés de 16 años que ha realizado un trabajo para una banda internacional de estafadores en la frontera de Myawaddy, en Myanmar. Además, asegura que había unos 10 japoneses más trabajando en el mismo lugar.

Arimoto Akihiro, el padre de Arimoto Keiko, que fue secuestrada por Corea del Norte en 1983 cuando tenía 23 años, fallece a los 96 años. Yokota Sakie, de 89 años y madre de Yokota Megumi, es el único familiar superviviente de un japonés secuestrado por Pionyang.

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Yamanishi Toshikazu establece un nuevo récord de 1 hora, 16 minutos y 10 segundos en 20 kilómetros marcha y gana el Campeonato Nacional en Kobe.

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Cifras preliminares publicadas por la Oficina del Gabinete revelan que el PIB nominal de Japón aumentó un 2,9 % hasta los 609,3 billones de yenes en 2024, superando los 600 billones por primera vez. Este es el cuarto año consecutivo de crecimiento.

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El Gabinete aprueba un nuevo plan básico de energía cuyo objetivo es suministrar entre el 40 % y el 50 % de la energía a través de fuentes renovables en 2040. Es la primera vez que las renovables se colocan como la mayor fuente de energía. El plan establece un suministro de energía nuclear de alrededor del 20 %.

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El tribunal del distrito de Wakayama condena a Kimura Ryūji a 10 años de prisión por lanzar un explosivo al que entonces era primer ministro de Japón, Kishida Fumio, cuando ofrecía un discurso de campaña en abril de 2023.

Las Golondrinas de Yakult, uno de los equipos de la Liga de Béisbol Profesional de Japón, anuncian que el miembro de la organización que daba vida a la mascota del equipo, Tsubakurō, falleció a causa de una enfermedad. Tsubakurō ha sido desde hace años una presencia clave para el equipo y en 2023 cumplió su trigésimo año de travesuras en el campo.

Tsubakurō en una rueda de prensa celebrada el 28 de enero en el estadio Meiji Jingū, en Tokio, junto a Aoki Norichika, asesor especial del director general del equipo. (© Jiji)

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La actriz Sawai Anna es incluida en la lista de Mujeres del Año de la revista Time a raíz de su importante papel en la serie estadounidense Shōgun, por el que es galardonada en los Globos de Oro y los Premios Emmy.

Una estación de observación meteorológica en Sukayu, en la cordillera de Hakkōda, en la prefectura de Aomori, registra una acumulación de nieve de 509 centímetros a las 16:00 horas, lo que indica que es la primera vez desde 2013 que el manto de nieve ha superado los 5 metros. Buena parte de Japón sufre un feroz temporal invernal durante el mes de febrero que lleva nevadas históricas a Hokkaidō y a la costa del mar de Japón, en Honshū.

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El emperador Naruhito cumple 65 años y saluda al público que se ha acercado al Palacio Imperial para celebrar la ocasión.

Desde la izquierda, el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko saludan al público en el Palacio Imperial el 23 de febrero de 2025. (© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect)

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La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō alcanzan un acuerdo con el partido Nippon Ishin no Kai, en la oposición, sobre el borrador de presupuesto para el año fiscal 2025, garantizando por tanto que la propuesta va a ser aprobada. La coalición incorpora las propuestas del Nippon Ishin no Kai de una reforma del sistema de bienestar social y medidas para la educación secundaria gratuita en un presupuesto revisado.

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Se produce un incendio forestal en los montes de Ōfunato, en la prefectura de Iwate. Helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa tratan de combatir el fuego con descargas de agua, pero para el 28 de febrero las llamas han consumido ya 1.200 hectáreas, lo que obliga a más de 1.000 habitantes a evacuar sus casas.

(Fotografía del encabezado: un incendio forestal se extiende por los montes de Ōfunato, en la prefectura de Iwate, en la tarde del 26 de febrero de 2025. © Iwate Nippō; via Kyōdō Images.)