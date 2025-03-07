Февраль в Японии выдался ненастным: в стране шли сильные снегопады, а со стороны США опасаются введения новых пошлин. В городе Офуна префектуры Иватэ возник крупный лесной пожар. Предлагаем вашему вниманию обзор этих и других февральских событий.

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Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) вывело на орбиту спутник геопозиционирования «Митибики-6», успешно запустив пятую ракету-носитель H3. «Митибики-6» – спутник японской версии системы позиционирования, позволяющей определять координаты с точностью до нескольких сантиметров.

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Корпорация SoftBank Group договорилась об учреждении совместного предприятия с американской компанией OpenAI. Цель совместного проекта – предложить услуги искусственного интеллекта японским предприятиям.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (слева) и председатель правления и гендиректор SoftBank Group Сон Масаёси, 3 февраля, Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

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В юго-восточной части острова Хоккайдо выпало рекордное количество снега. В городе Обихиро за 12 часов до девяти утра 4 февраля количество снежных осадков достигло 1 м 20 см, что является новым абсолютным рекордом в стране за всю историю наблюдений.

Город Обихиро префектуры Хоккайдо во власти рекордного снегопада (© Jiji Press)

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Совет директоров автомобилестроительной компании Nissan принял решение отказаться от переговоров об объединении управления с компанией Honda. Президент Nissan Утида Макото уведомил об этом президента Honda Мибэ Тосихиро.

Правительство отказалось от подачи апелляции в Верховный суд в связи с иском по поводу фальсификации документов в Министерстве финансов, всплывших при скандале вокруг учебного заведения «Моритомо гакуэн». Правительство также признало существование связанных с делом документов, раскрытия которых требовала на суде жена бывшего служащего офиса этого министерства в регионе Кинки, покончившего с собой в связи с этой фальсификацией.

7

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру в ходе первого саммита с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом объявил о том, что сумма японских инвестиций в США будет увеличены до 1 трлн йен. На пресс-конференции после переговоров Трамп упомянул план японской компании Nippon Steel по приобретению американской US Steel, объявив о договоренности сторон о том, это будет не владение, а крупное капиталовложение.

Рукопожатие премьер-министра Японии Исибы Сигэру (слева) и президента США Дональда Трампа, 7 февраля 2025 г., Вашингтон (© Jiji Press)

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ об обложении 25-процентной дополнительной таможенной пошлиной всей импортируемой в США стали и всего алюминия. Эта мера, по всей видимости, затрагивает и японскую продукцию.

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Министерство иностранных дел Китая дало понять, что буй, установленный в водах у островов Сэнкаку префектуры Окинава в исключительной экономической зоне Японии, был убран. Японская сторона неоднократно требовала убрать этот буй, установленный в июле 2023 года.

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Автомобилестроительные компании Honda и Nissan официально объявили о прекращении переговоров об объединении управления. Разрыв произошел полтора месяца спустя после начала обсуждений.

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В ответ на стремительное дорожание риса Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства объявило о реализации правительственного запаса риса. Этот рис предположительно поступит на прилавки предприятий розничной торговли не ранее третьей декады марта.

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Управление полиции Таиланда сообщило о взятии под защиту 16-летнего японца, которого предположительно принуждали участвовать в международном организованном онлайн-мошенничестве из города Мьявади в восточной части соседней Мьянмы. Согласно сообщению, юноша показал, что вместе с ним там находились около десятка японцев и японок.

От старости скончался Аримото Акихиро, отец Аримото Кэйко, похищенной в Северную Корею (пропала в 1983 году во время поездки по Европе в возрасте 23 лет). Ему было 96 лет. Таким образом, из родителей жертв похищений теперь осталась только 89-летняя Ёкота Сакиэ, мать Ёкоты Мэгуми.

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На чемпионате Японии Яманиси Тосикадзу выиграл состязания по спортивной ходьбе на 20 км с результатом 1 час 16 минут и 10 секунд, установив тем самым новый мировой рекорд.

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Канцелярия кабинета министров опубликовала (предварительные) данные о валовом внутреннем продукте Японии за 2024 год, согласно которым номинальный ВВП – показатель, наиболее близкий домохозяйствам, вырос в сравнении с предшествовавшим годом на 2,9%, рост отмечен 4-й год подряд. Фактическая величина составила рекордные 609 трлн 288 млрд 700 млн йен, впервые преодолев 600-триллионную отметку.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о намерении обложить таможенными пошлинами величиной около 25% импортируемые автомобили, полупроводники и медикаменты. Подробности будут объявлены 2 апреля. Если эта мера касается и Японии, то это неминуемо станет ударом по экономике страны в целом.

Правительство утвердило решением кабинета министров обновленный Основной энергетический план. Под лозунгом «декарбонизации» в нем однозначно обозначен возврат к атомной энергетике, которая заметно потеснила энергетику возобновляемых источников.

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Суд вынес решение по делу Кимуры Рюдзи, который бросил взрывное устройство в выступавшего с речью премьер-министра Кисиду Фумио в апреле 2023 года в городе Вакаяма, приговорив его к 10 годам тюремного заключения.

Профессиональная бейсбольная команда Yakult Swallows сообщила о том, что скончался исполнитель роли талисмана команды – маскота «Цубакуро». Он снискал большую популярность за свои смешные, а временами едкие комментарии.

Цубакуро на пресс-конференции со специальным советником менеджера команды Аоки Норитикой, 28 января 2025 г., бейсбольный стадион Мэйдзи дзингу (© Jiji Press)

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Американский журнал «Тайм» выбрал одной из тринадцати «женщин года» Анну Саваи, удостоенную за работу в телесериале «Сёгун» многочисленных наград, в том числе «Золотого глобуса» и «Эмми» за исполнение главной женской роли.

В пункте метеонаблюдения Сукаю поблизости от одноименного термального источника на хребте Хаккода в префектуре Аомори по состоянию на 4 часа пополудни толщина снежного покрова составила 5 метров 9 сантиметров. Она превысила 5-метровую отметку впервые за 12 лет с 2013 года. На протяжении февраля над японским архипелагом наблюдалась сильная типично зимняя картина атмосферного давления, и в префектуре Хоккайдо, а также на япономорской стороне региона Тохоку и в регионе Хокурику зарегистрировано выпадение рекордных снегопадов.

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Компания Seven & i Holdings сообщила о том, что намерена предоставить преимущественное право ведения переговоров по приобретению продаваемых ею акций своего дочернего предприятия York Holdings американскому инвестиционному фонду Bain Capital. York Holdings – промежуточная холдинговая компания, под управлением которой объединено 31 предприятие, в числе которых Ito Yokado, Loft, Akachan Honpo и другие.

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Император Японии принял в Императорском дворце поздравления публики по случаю 65-летия. Во второй половине дня во дворце состоялся праздничный банкет с участием глав трех ветвей государственной власти, который не проводился пять лет в связи с пандемией коронавируса.

Императорская семья приветствует публику, собравшуюся поздравить императора по случаю дня рождения (© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect)

24

Идзава Сиро, мэр города Футаба префектуры Фукусима, сообщил о намерении вторично использовать почву, прошедшую дезактивацию после аварии на атомной станции «Фукусима-1» компании TEPCO, при проведении общественных строительных работ на территории города.

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Премьер-министр Японии Исиба Сигэру (председатель Либерально-демократической партии), председатель партии Комэй Сайто Тэцуо и председатель Партии возрождения Японии «Исин-но кай» Ёсимура Хирофуми (губернатор префектуры Осака) договорились внести поправки в проект бюджета на 2025 финансовый год с целью реализации таких мер, как переход к бесплатному обучению в полных средних школах.

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В горной местности города Офунато префектуры Иватэ возник сильный лесной пожар. Для тушения пламени с воздуха задействована авиация, в том числе крупные вертолеты Сил самообороны, однако горение продолжается. По состоянию на 28 февраля площадь пострадавших от пламени территорий составила около 1,2 тыс. гектаров, в общественных центрах эвакуации размещены более 1 тыс. жителей.

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В связи со скандалом по поводу «черных касс» фракций Либерально-демократической партии Бюджетный комитет Палаты представителей парламента провел в закрытом режиме опрос Мацумото Дзюнъитиро, который отвечал за бухгалтерию фракции Абэ. Мацумото показал, что один из высокопоставленных депутатов (ныне не занимающий этой должности) требовал от него возобновить оборот финансовых средств.

Фотография к заголовку: бушующее сразу в нескольких местах пламя лесного пожара в городе Офунато префектуры Иватэ, 26 февраля 2025 года, снимок из района Суэсаки города Офунато (© «Иватэ ниппо» / Kyodo Images)