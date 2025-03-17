Anniversaire des 65 ans de l’empereur, échec des négociations de fusion entre Honda et Nissan, chutes de neige record et gigantesque feu de forêt au nord-est : retour sur les événements marquants du mois de février 2025 au Japon.

Dimanche 2

Le Japon a lancé sa cinquième fusée H3 transportant un satellite Michibiki, qui fera partie de la version japonaise du système américain GPS. Il s’agit du quatrième lancement réussi consécutif du H3.

Lundi 3

SoftBank et OpenAI ont trouvé un accord pour créer une coentreprise qui fournira des services d’intelligence artificielle aux entreprises japonaises.

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Softbank et OpenAI vont créer une coentreprise d’intelligence artificielle avancée

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman (à gauche), serrant la main du patron de SoftBank Son Masayoshi, à Tokyo le 3 février 2025. (Jiji)

Mardi 4

De fortes chutes de neige ont recouvert le sud-est de Hokkaidô, avec notamment 1,2 mètre de neige à Obihiro tombant en 12 heures, jusqu’à neuf heures du matin le 4 février. On déplore 12 morts suite aux fortes chutes de neige qui ont touché l’ensemble du Japon entre le 4 et le 12 février, sans compter les nombreux accidents de la route.

La Haute cour de Tokyo a confirmé la décision d’un tribunal inférieur de condamner à six mois de prison avec sursis Greg Kelly, l’ancien bras droit de Carlos Ghosn, alors à la tête de Nissan, pour avoir aidé celui-ci à dissimuler une partie de ses revenus.

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La justice japonaise confirme la condamnation de Greg Kelly, l’ancien bras droit de Carlos Ghosn, à six mois de prison avec sursis

Jeudi 6

Le président de Nissan Uchida Makoto a déclaré au président de Honda Mibe Toshihiro le retrait de Nissan des discussions sur une éventuelle fusion entre les deux constructeurs automobiles. Le 13 février, un mois et demi après le début des négociations, Honda et Nissan ont officiellement annoncé la fin des pourparlers.

Le gouvernement a renoncé à faire appel d’une décision de justice rejetant la décision du ministère des Finances de ne pas divulguer des documents liés à la vente de terrains publics à Moritomo Gakuen, une entreprise spécialisée dans l’enseignement. Le gouvernement a aussi confirmé l’existence des documents, poussé par l’appel à leur publication lancé par l’épouse d’un fonctionnaire qui s’était suicidé après avoir été ordonné à les falsifier.

Le tribunal fédéral de Santa Ana, en Californie, a condamné Mizuhara Ippei, l’ami et ancien interprète du joueur japonais de baseball Ohtani Shôhei, à quatre ans et neuf mois de prison, marquant ainsi une étape importante dans l’affaire très médiatisée de transfert illégal d’argent impliquant l’athlète star des Dodgers de Los Angeles.

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L’ami et ancien interprète d’Ohtani Shôhei écope de 4 ans de prison pour fraude bancaire et fiscale

Vendredi 7

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a rencontré le président américain Donald Trump à Washington. Le dirigeant japonais s’est engagé à augmenter les investissements du Japon aux États-Unis à hauteur de 1 000 milliards de dollars. Lors de la conférence de presse suivant leur rencontre, Trump a déclaré au sujet du projet d’acquisition de US Steel par Nippon Steel, que le producteur d’acier japonais investira massivement dans son homologue américain, mais ne l’achètera pas.

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Ishiba Shigeru et Donald Trump s’engagent à « soutenir un nouvel âge d’or des relations nippo-américaines »

Le Premier ministre Ishiba Shigeru serrant la main du président américain Donald Trump à Washington, le 7 février 2025. (Jiji)

Lundi 10

Le président Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 25 % sur l’importation d’acier et d’aluminium, une décision qui devrait fortement impacter les entreprises japonaises.

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Le Japon demande à l’administration Trump d’être exempté des 25 % de taxes douanières sur l’acier et l’aluminium

Mardi 11

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé avoir retiré une bouée de surveillance de la zone économique exclusive du Japon autour des îles Senkaku. Le Japon avait demandé à plusieurs reprises le retrait de la bouée, installée par la Chine en juillet 2023.

Vendredi 14

Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé le déblocage de ses réserves de riz, afin de faire face à la flambée des prix. Les magasins devraient recevoir les stocks à la fin du mois de mars.

Samedi 15

La police thaïlandaise a annoncé avoir placé en garde préventive un mineur japonais de 16 ans, contraint à travailler pour un gang international de contrebande de l’autre côté de la frontière au Myanmar, à Myawaddy. Il a affirmé qu’il y avait au moins une dizaine d’autres Japonais travaillant au même endroit.

Arimoto Akihiro, le père d’Arimoto Keiko, enlevée en Corée du Nord en 1983 alors qu’elle avait 23 ans, est décédé à l’âge de 96 ans. Yokota Sakie (89), la mère de Yokota Megumi, est désormais le seul parent d’une personne kidnappée par la Corée du Nord encore en vie.

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