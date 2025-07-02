En junio de 2025 falleció la leyenda del béisbol japonés, Nagashima Shigeo; el emperador y la emperatriz visitaron Okinawa en el 80.º aniversario de las contiendas en la isla durante la Segunda Guerra Mundial, y el arroz de la reserva del Gobierno llegó a los supermercados.

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El Código Penal es revisado para unificar las penas de prisión con y sin trabajo, haciendo hincapié en la rehabilitación.

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La Asociación de Sumo de Japón anuncia la retirada del exyokozuna Hakuhō del grupo el 9 de junio. Esta se produce a raíz de un escándalo ocurrido en febrero de 2024 y relacionado con agresiones físicas de uno de los luchadores del establo Miyagino, cuyo responsable es Hakuhō, que condujo a cierre del establo dos meses después.

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Nagashima Shigeo, el deportista conocido como “Míster Béisbol Profesional” por su destacada carrera con los Gigantes de Yomiuri, fallece a los 89 años. En 2013 recibió el Premio de Honor del Pueblo.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que en 2024 se registraron 686.061 nacimientos en Japón. Es la primera vez que la cifra queda por debajo de los 700.000.

El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko visitan Okinawa con motivo del 80.º aniversario del último día de la contienda en la isla principal de la prefectura durante la Batalla de Okinawa el 23 de junio de 1945. Allí rinden homenaje a los fallecidos y hablan con los supervivientes y familiares de las víctimas.

La pareja imperial y su hija ante el monumento de la Piedra angular de la paz, en el Parque Conmemorativo de la Paz de Itoman, en Okinawa, el 4 de junio de 2025. (© Jiji)

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El arroz de la cosecha de 2021 liberado de la reserva del Gobierno mediante contratos sin licitación comienza a venderse en las tiendas de conveniencia. Lawson y FamilyMart comienzan a vender bolsas de 1 kg por 360 yenes (sin incluir los impuestos) en varios de sus establecimientos en las prefecturas de Tokio y Osaka. El 11 de junio, el Gobierno empieza a recibir solicitudes de minoristas para comercializar unas 120.000 toneladas.

Nintendo lanza al mercado la consola de videojuegos Switch 2, que llega ocho años después de la aparición de la Switch original y recibe una gran atención, con muchos aficionados acudiendo en masa al sitio web para hacer los pedidos anticipados. La lotería inicial, celebrada en abril, atrajo 2,2 millones de solicitudes solo en Japón, superando con creces las expectativas.

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El Tribunal Superior de Tokio desestima una sentencia de un tribunal inferior por la que se ordena a cuatro exejecutivos de TEPCO pagar 13 billones de yenes en daños a la empresa por el accidente de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. En la demanda original, los accionistas exigieron que los ejecutivos pagasen 23 billones de yenes.

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La selección japonesa de tenis arrasa en el Abierto de Francia de 2025: Oda Tokito gana el individual masculino en silla de ruedas y Kamiji Yui el individual femenino en la misma categoría, además de formar parte de la pareja ganadora en dobles femenino en silla de ruedas.

Oda Tokito (a la izquierda) y Kamiji Yui. (Ambas de © Reuters)

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Nippon Steel anuncia que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha aprobado la adquisición de U.S. Steel. Aunque la empresa estadounidense será en su totalidad una filial de Nippon Steel, el Gobierno de EE. UU. recibirá una “acción de oro” con la que tendrá derecho de veto en las decisiones más importantes.

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El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Koizumi Shinjirō, anuncia la retirada del “índice de cosecha arrocera” para la cosecha de 2025.

El primer ministro Ishiba Shigeru se reúne con el presidente Donald Trump durante la cumbre del G-7 celebrada los días 16 y 17 de junio en Kananaskis, Canadá, aunque no alcanzan un acuerdo respecto a los aranceles.

En Ministerio de Asuntos Exteriores eleva su nivel de alerta sobre los viajes a Irán al 4, el más alto en la escala, por el que insta a los ciudadanos japoneses a evacuar inmediatamente, a raíz del comienzo de los ataques israelíes sobre las instalaciones nucleares y de otro tipo en dicho país. Nihon Hidankyō publica un comunicado oficial en el que pide que se ponga fin al conflicto cuanto antes.

Ohtani Shōhei regresa al montículo para lanzar por primera vez desde agosto de 2023, asumiendo de nuevo el papel de “doble amenaza”. En el aspecto ofensivo, el 24 de junio batea un cuadrangular de dos carreras para los Dodgers de Los Ángeles en un partido contra los Rockies de Colorado, elevando su total en el Béisbol Profesional de Japón y en las Grandes Ligas estadounidenses a 300 home run.

Ohtani Shōhei regresa al montículo por primera vez en casi dos años. (© Imagn Images via Reuters Connect)

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Con motivo del 80.º aniversario de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako viajan por primera vez a Hiroshima desde su ascensión al trono en 2019. Allí rezan ante el Cenotafio por las víctimas de la Bomba Atómica y se reúnen con supervivientes (hibakusha).

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako colocan una ofrenda floral ante el Cenotafio por las víctimas de la bomba atómica en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima el 19 de junio de 2025. (© Jiji)

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El partido Tomin First gana 31 asientos en las elecciones a la Asamblea Metropolitana de Tokio; la gobernadora Koike Yuriko es asesora especial de este partido. El Partido Liberal Democrático gana 21 escaños, 9 menos de los que ocupaba antes, lo que supone un revés histórico. Su compañero de coalición en el Gobierno nacional, el Kōmeitō, gana 19 asientos (4 menos). En total, estos tres partidos—que apoyan la agenda política de Koike en la asamblea—ganan más de la mitad de los 127 asientos disputados.

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El grupo masculino de pop japonés Tokio, anteriormente representado por la agencia Johnny & Associates, afectada por un escándalo, anuncia su disolución debido a la decisión tomada el 20 de junio por uno de sus miembros, Kokubun Taichi, de abandonar sus actividades en el mundo del espectáculo por un “incumplimiento de la normativa” no especificado.

El Ministerio de Transporte revoca la licencia comercial de Japan Post para el transporte general en camión a raíz de que se revelara que la empresa no llevó a cabo pruebas apropiadas para determinar si sus conductores habían consumido alcohol. Se le prohíbe así a la empresa utilizar 2.500 de sus vehículos durante un período de cinco años.

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Shiraishi Takahiro, un reo en el corredor de la muerte condenado por el asesinato de nueve personas en 2017 en Zama, Kanagawa, es ejecutado en la horca en el Centro de Detenciones de Tokio. Su sentencia de muerte se confirmó en enero de 2021. Es la primera ejecución que tiene lugar desde julio de 2022.

La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que la temporada de lluvias ha concluido en el sur y el norte de Kyūshū, Shikoku y las regiones de Chūgoku y Kinki, en Honshū. Con la excepción de Kyūshū, es la primera vez que cualquiera de estas regiones ve el final de la estación lluviosa dentro del mes de junio, marcando la estación húmeda más corta de la que se tiene constancia histórica.

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Las autoridades aduaneras de China anuncian que permitirán de nuevo la importación de productos pesqueros japoneses por primera vez desde agosto de 2023, cuando se introdujo una prohibición a raíz de que la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) comenzase el vertido en el océano Pacífico de agua tratada de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

(Fotografía del encabezado: aficionados firman el libro conmemorativo en la ceremonia en memoria de la estrella de los Gigantes de Yomiuri, Nagashima Shigeo, en el estadio de los Gigantes en Inagi, Tokio, el 4 de junio de 2025. © Jiji.)