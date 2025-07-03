شهد شهر يونيو/حزيران 2025 لحظات مؤثرة ومحطات بارزة في اليابان، بدءًا من رحيل أسطورة البيسبول ناغاشيما شيغيو، الذي طُبع اسمه في ذاكرة الأمة، إلى الزيارة الرمزية التي قام بها الإمبراطور والإمبراطورة إلى أوكيناوا في الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب هناك. وبينما خيمت هذه الأحداث على المشهد الوطني، واجهت المتاجر تحديًا مختلفًا تمثل في تكدس الأرز وسط مخاوف متزايدة من استمرار ارتفاع الأسعار. في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز ما شهده هذا الشهر المفصلي.

1

تعديل قانون العقوبات لتوحيد عقوبات السجن مع أو بدون الأعمال الشاقة، مع التركيز على إعادة التأهيل.

2

جمعية السومو اليابانية تعلن اعتزال بطل السومو اليوكوزونا السابق هاكوهو من المجموعة في 9 يونيو/ حزيران، بعد فضيحة تتعلق بالاعتداء البدني من قبل مصارع في مقر تدريب مياغينو الذي يديره هاكوهو في فبراير/ شباط 2024، مما أدى إلى إغلاق المقر بعد شهرين.

3

وفاة ناغاشيما شيغيو، المعروف بلقب ”مستر برو بيسبول“ لمسيرته المميزة مع يوميوري جاينتس، عن عمر 89 عامًا. حصل على جائزة الشرف الشعبي في عام 2013.

4

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن عدد المواليد في اليابان لعام 2024 بلغ 686,061، ليقل عن 700 ألف طفل لأول مرة في تاريح البلاد.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة آيكو يزورون أوكيناوا قبل الذكرى الثمانين لآخر يوم من القتال المنظم في جزيرة المحافظة الرئيسية في معركة أوكيناوا التي وقعت في 23 يونيو/ حزيران 1945. قامت العائلة الإمبراطورية بتعزية اضحايا والتحدث إلى الناجين وأقارب الضحايا.

الإمبراطور وزوجته وابنتهما عند حجر الزاوية للسلام في حديقة النصب التذكاري للسلام في إيتومن، أوكيناوا، في 4 يونيو/ حزيران 2025. © جيجي برس)

5

الأرز من حصاد 2021 الذي تم طرحه من المخزونات الحكومية بموجب عقود بدون مناقصات يُعرض للبيع في المتاجر الصغيرة. متاجر لوسون وفاميلي مارت تقوم ببيع أكياس بوزن 1 كيلوغرام بسعر 360 ين (بدون الضريبة) في متاجر مختارة في طوكيو ومحافظة أوساكا. في 11 يونيو/ حزيران، بدأت الحكومة باستقبال طلبات من تجار التجزئة لـ 120 ألف طن إضافية.

نينتندو تطلق جهاز الألعاب سويتش 2، بعد ثماني سنوات من إصدار سويتش الأصلي، يجذب اهتمامًا كبيرًا مع تدفق العملاء على موقع الحجز المسبق. جذبت مرحلة البيع بالقرعة في أبريل/ نيسان 2.2 مليون متقدم في اليابان وحدها، متجاوزة التوقعات بشدة.

6

المحكمة العليا في طوكيو تلغي حكم محكمة أدنى يأمر أربعة مديرين تنفيذيين سابقين لشركة تيبكو بدفع 13 تريليون ين كتعويضات للشركة عن حادث مارس/ آذار 2011 في محطة فوكوشيما داييتشي النووية. في الدعوى الأصلية، طالب المساهمون بدفع 23 تريليون ين.

7

فريق التنس الياباني يحقق نجاحًا كبيرًا في بطولة فرنسا المفتوحة 2025، حيث فاز أودا توكيتو بفردي الرجال على الكراسي المتحركة، وكاميجي يوي بفردي السيدات على الكراسي المتحركة، وكذلك ضمن الثنائي الفائز في زوجي السيدات على الكراسي المتحركة.

(أودا توكيتو (يسار) وكاميجي يوي. © رويترز)

14

نيبون ستيل تعلن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استحواذها على يو إس ستيل. ستصبح الشركة الأمريكية تابعة بالكامل لنيبون ستيل، لكن الحكومة الأمريكية ستحصل على ”سهم ذهبي“ يمنحها حقوق الفيتو على القرارات الكبرى.

16

وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك كويزومي شينجيرو يعلن إلغاء ”مؤشر محصول الأرز“ من حصاد 2025.

رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو يلتقي الرئيس ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس، كندا، من 16 إلى 17 يونيو، دون التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية.

وزارة الخارجية ترفع تحذير السفر إلى إيران إلى المستوى 4، الأعلى في المقياس، داعية المواطنين اليابانيين للمغادرة فورًا بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية ومواقع أخرى في إيران. تصدر منظمة نيهون هيدانكيو بيانًا رسميًا يدعو إلى إنهاء القتال مبكرًا.

الياباني ”أوتاني شوهي“ وهو الرامي الأساسي لفريق لوس أنجلوس دودجرز، يشارك في مباراة يوم الاثنين مسجلاً عودته كلاعب ثنائي الدور. واضطر أوتاني إلى أخذ استراحة من اللعب لمدة عامين تقريبًا بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في المرفق. وكانت آخر مرة لعب فيها كرامي وضارب للكرة في أغسطس/آب عام 2023 مع فريق لوس أنجلوس آنجلز. وهذه أول مشاركة له على أرض الملعب مع فريق دودجرز.

أوتاني شوهي يعود إلى تلة الرمي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. (© إيماجن إيمجز عبر رويترز كونيكت)

19

بمناسبة الذكرى الثمانين للمرحلة النهائية من الحرب العالمية الثانية، الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يزوران هيروشيما لأول مرة منذ توليه العرش في 2019. يقومان بالصلاة الصامتة عند نصب تذكاري لضحايا القنبلة الذرية ويلتقيان بالناجين ”هيباكوشا“.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يقدمان الزهور عند نصب تذكاري لضحايا القنبلة الذرية في حديقة النصب التذكاري للسلام في هيروشيما في 19 يونيو/ حزيران 2025. © جيجي برس)

22

حزب تومين فيرست يفوز بـ 31 مقعدًا في انتخابات الجمعية الحضرية لطوكيو، المحافظة كويكي يوريكو مستشارة خاصة للحزب. فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 21 مقعدًا، بانخفاض 9 مقاعد في تحول تاريخي، ويفوز شريك الائتلاف الحكومي كوميتو بـ19 مقعدًا (بانخفاض 4). هذه الأحزاب الثلاثة، التي تدعم أجندة كويكي السياسية، تفوز بأكثر من نصف المقاعد الـ127 المتاحة.

25

فرقة الآيدول الرجالية توكيو، المرتبطة سابقًا بوكالة جوني وأسوشيتس المتورطة في الفضائح، تعلن حلها بعد قرار عضوها كوكوبون تايتشي في 20 يونيو بوقف أنشطته الترفيهية بسبب ”انتهاكات الامتثال“ غير المحددة.

وزارة النقل تسحب رخصة الأعمال التجارية لشركة البريد الياباني لنقل الشاحنات العام بعد فشل الشركة في إجراء فحوصات مناسبة لسائقيها بشأن استهلاك الكحول. يُحظر على الشركة تشغيل حوالي 2500 مركبة لمدة خمس سنوات.

27

تنفيذ حكم الإعدام المدان على شيرايشي تاكاهيرو المدان بقتل 9 أشخاص في 2017 في زاما، كاناغاوا، في مركز احتجاز طوكيو. تم تأكيد حكم إعدامه في يناير/ كانون الثاني 2021، وهو أول حكم إعدام يُنفذ منذ يوليو/ تموز 2022.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن انتهاء موسم الأمطار في جنوب وشمال كيوشو، شيكوكو، ومناطق تشوغوكو وكينكي في هونشو. باستثناء كيوشو، هذه هي المرة الأولى التي تنتهي فيها موسم الأمطار في يونيو لهذه المناطق، مسجلة أقصر موسم أمطار في التاريخ.

29

سلطات الجمارك الصينية تعلن استئناف استيراد منتجات مصايد الأسماك اليابانية لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023، عندما توقفت بعد أن بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بإطلاق المياه المعالجة بتقنية ALPS في المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما داييتشي النووية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: المعجبون يوقعون في السجل التذكاري في حفل تأبين نجم يوميوري غاينتس ناغاشيما شيغيو في ملعب غاينتس تاون في إيناغي، طوكيو، في 4 يونيو/ حزيران 2025. © جيجي برس)