プロ野球界で往年のスーパースターが亡くなり、相撲界では元大横綱が協会を去った。アイドルTOKIOは消滅。アドベンチャーワールドのパンダ4頭は中国に帰っていった。いろいろ喪失した6月の日本の主な出来事を振り返る。

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刑罰から懲役と禁固をなくす「拘禁刑」に一本化する改正刑法が施行。受刑者への「懲らしめ」から「立ち直り」に軸足を移す。

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日本相撲協会は、元横綱白鵬の宮城野親方が9日付けで退職すると発表した。宮城野部屋の力士が2024年2月に起こした暴力行為で懲戒処分を受け、同4月から部屋が閉鎖されていた。 白鵬さんは9日に会見し「相撲を世界に拡げていくプロジェクトを中心に活動する」と表明。

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プロ野球の巨人で選手や監督として活躍し「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋茂雄さんが肺炎のため死去した。89歳だった。巨人9連覇の中心選手で2013年には国民栄誉賞を受けた。

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厚生労働省が2024年の人口動態統計を発表し、1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）が68万6061人で、初めて70万人を下回った。

天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが沖縄県を訪問。太平洋戦争の激戦地だった本島南部で戦没者を追悼し生存者や遺族らと交流した。

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郵便局で運転手への点呼の実施が不適切だったとして、国土交通省が日本郵便のトラック事業許可を取り消す方針を通知した。5年間は許可再取得ができない。

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東電福島第1原発事故を巡り、株主が旧経営陣に計約23兆円の賠償を求めた控訴審で東京高裁は、4人に13兆円の賠償を命じた一審判決を取り消した。

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テニスの全仏オープン車いすの部シングル決勝で男子は小田凱人選手が3連覇、女子は上地結衣選手が5年ぶり5度目の優勝。上地選手はダブルスとの2冠。

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大川原化工機（横浜市）を巡る冤罪事件で、警視庁と検察の違法捜査を認定した東京高裁判決について東京都と国が上告を断念した。

秋篠宮家の次女佳子さまが、公式訪問先のブラジルの首都ブラジリアで、日本との外交関係樹立130周年の記念式典に出席。下院の議場で「日本からの移住者を温かく受け入れて下さった」と謝意を表明した。

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日本製鉄は、米鉄鋼大手USスチール買収計画をトランプ大統領が承認したと発表した。日鉄がUSスチールを完全子会社化するが、米政府は経営の重要な事項に拒否権のある「黄金株」を持つ。

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小泉進次郎農水相が、毎年のコメの作柄を示す「作況指数」の公表を2025年産米から廃止すると発表した。

右ひじ手術からの投手復帰を目指してきた大リーグ・ドジャーズの大谷翔平選手が公式戦で登板、2023年8月23日以来、2季ぶりに「二刀流」に復帰した。

二刀流に復帰したドジャースの大谷翔平選手（IMAGN IMAGES via Reuters Connect）

先進7カ国首脳会議（G7サミット）がカナダ西部のリゾート地カナナスキスで17日までの2日間開かれた。サミット開催期間中、石破茂首相はトランプ米大統領と会談したが、米政権による関税措置についての合意には至らず。

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オンラインカジノの規制強化などを盛り込んだ改正法が参院本会議で可決、成立した。

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天皇、皇后両陛下が戦後80年にあたり即位後初めて被爆地・広島を訪問。原爆戦没者慰霊碑で黙礼し被爆者らとも懇談した。

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東京都議会議員選（定数127）が投開票され、小池百合子知事が特別顧問を務める地域政党・都民ファーストの会が31議席で第一党を奪還した。自民は9減の21議席で歴史的惨敗。公明も4減で19議席。都民ファーストと自民・公明の「知事与党」で過半数確保。

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米大リーグ ドジャースの大谷翔平選手が対ロッキーズ戦で2ランホームランを放ち、日米通算300本塁打を達成。日米で本塁打を記録した日本選手では、松井秀喜選手、福留孝介選手に続き3人目。

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アイドルグループTOKIOが解散を発表。メンバーの国分太一さんがコンプライアンス上の問題を理由に20日に活動休止を発表していた。

全国の郵便局で運転手の点呼が不適切に行われていたとして、国土交通省は日本郵便に対する一般貨物自動車運送事業の許可を取り消した。同社のトラックなど約2500台は5年間、動かせなくなる。

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日本オリンピック委員会（JOC）は、東京五輪・パラリンピック組織委員会会長を務めた参院議員の橋本聖子氏を選出した。任期は2年。JOC会長に女性が就くのは初めて。

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神奈川県座間市で男女9人を殺害したなどとして死刑が確定していた白石隆浩被告の刑が執行された。死刑執行は2年11カ月ぶり。

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和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャーワールド」で飼育されていたメスのジャイアントパンダ4頭が中国に返還された。国内のパンダは上野動物園の2頭だけとなった。

バナー写真：ジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）に設けられた長嶋茂雄さんの追悼記帳所で記帳するファンら（7月4日午後、時事）