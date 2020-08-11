El lago de Hyūga Shiiba, detrás de la presa, es uno de los 100 mejores embalses de Japón. Este es un popular destino turístico pese a estar situada en un enclave remoto.

La aldea de Shiiba, situada en las montañas de la prefectura de Miyazaki, es considerada uno de los destinos más apartados de Japón y ha sido designada como uno de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Muchas tradiciones sobreviven hoy en esta aldea histórica, conocida por ser el lugar al que el clan Taira huyó después de caer derrotado en la Guerra Genpei, en la que se enfrentó al clan Minamoto por la supremacía política entre el año 1180 y el 1185. A unos 1,5 kilómetros del centro de la aldea se encuentra la presa de Kami Shiiba, situada en el tramo superior del río Mimi, que fluye hacia el este hasta desembocar en el Pacífico. Completada en 1955, se convirtió en la primera presa de arco de grandes dimensiones fabricada con hormigón en Japón.

La presa de Kami Shiiba y su embalse, el lago Hyūga Shiiba.

La presa se alza hasta los 110 metros de altura en su punto más alto y se extiende a lo largo de 341 metros. El lago Hyūga Shiiba, el embalse que hay detrás de la presa, tiene una capacidad de 92 millones de metros cúbicos. La estructura fue diseñada pensando en la seguridad, por lo que se colocaron desagües con forma de pistas de salto de esquí a cada lado de la presa que se utilizan cuando hay una crecida en el río. Estos desagües están diseñados de tal forma que los torrentes de agua chocan en medio del aire, dispersando la fuerza de la corriente.

Cuando se tiene que liberar agua debido a la crecida del río, estas caen por las rampas con forma de pistas de salto de esquí a ambos lados de la estructura, chocando y reduciendo la fuerza de su corriente.

La construcción de la presa duró más de cinco años y en ella participaron unos cinco millones de trabajadores. De ellos, 105 fallecieron en el transcurso de sus labores. La Estatua de las Tres Diosas fue erigida en las cercanías como conmemoración de su sacrificio. Además, el escritor Yoshikawa Eiji le dio al lago Hyūga Shiiba su nombre. El sitio, que cuenta con unas hermosas vistas durante todo el año, forma parte de la lista de los 100 mejores embalses de Japón y es un destino popular entre los turistas.

El nombre de aquellos que fallecieron construyendo la presa está grabado en piedra junto a la Estatua de las Tres Diosas.

Presa de Kami Shiiba

Dirección : Hariganebashi, Shimofukura, Shiiba-son, prefectura de Miyazaki.

: Hariganebashi, Shimofukura, Shiiba-son, prefectura de Miyazaki. Cómo llegar: a unas dos horas y media en el autobús de Miyazaki Kōtsū desde la estación de Hyūgashi en la línea JR Nippō, y después a unos 30 minutos a pie desde la última parada del autobús, Kami-Shiiba.

(Vídeo de Bunkazai Kyōdō. Fotografía del encabezado: la presa de Kami Shiiba y el lago Hyūga Shiiba.)