日本三大秘境に数えられ、国際連合食糧農業機関（FAO）の世界農業遺産に認定される宮崎県の山間部にある椎葉村。多くの民俗文化が今も生きており、平家の落人伝説の里としても広く知られている。

その椎葉村の中心部から約1.5キロ、日向灘に注ぐ耳川の最上流部に位置するのが上椎葉ダムだ。昭和30（1955）年に、日本で最初に建造された大規模なアーチ式コンクリートダムである。

日本のアーチ式ダムの先駆けである上椎葉ダム

えん提の長さ341メートル、高さ110メートルで、9200万立方メートルの貯水能力を持つ。ダムは安全を重視し、洪水対策として両端からスキージャンプ式洪水吐きを設置。放流した水を中央部で衝突させることで、水流を弱めることができる。

建設には、5年余りの期間で延べ500万人を動員。難工事によって犠牲者105名を数え、慰霊碑「三女神の像」がダムの傍らに建立された。ダム湖には、『私本太平記』『新平家物語』の小説家・吉川英治が「日向椎葉湖」と命名。四季折々の風景が美しく、「ダム湖百選」にも選出され、観光客が多く訪れるスポットとなっている。

三女神の像の横に殉職者の名前が刻まれている

上椎葉ダム

住所： 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良針金橋

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良針金橋 アクセス： JR 日豊本線「日向市駅」から宮崎交通バスで約 2 時間 30 分、終点「上椎葉」から徒歩 30 分

映像制作＝文化財共働

（バナー写真＝上椎葉ダムと日向椎葉湖）