Las altas temperaturas estivales en Japón han impulsado la popularidad del mugicha, el té de cebada, ideal para mantenerse hidratado.

Los consumidores se pasan al té embotellado

La bebida japonesa mugicha, conocida en ocasiones como té de cebada, es cada vez más popular.

Según un estudio del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, la producción de bebidas de mugicha aumentó un 4,9 % interanual en 2025, hasta alcanzar la cifra récord de 1,5 millones de kilolitros. En los últimos 20 años, la producción se ha multiplicado por más de siete, en comparación con los 204.000 kilolitros de 2005.

El calor extremo de los recientes veranos en Japón se ha llegado a equiparar a un desastre natural. El mugicha se ha convertido en una forma popular de prevenir los golpes de calor porque no contiene cafeína y aporta minerales. Al parecer, cada vez más personas consumen té de cebada para calmar la sed y mantenerse hidratadas.

Otro factor que explica la elección del mugicha por parte de los consumidores es que los principales fabricantes lo envasan en botellas relativamente grandes, de 600 o 650 mililitros. Su precio relativamente bajo en comparación con otras bebidas lo ha convertido en una opción cada vez más atractiva.

Durante el siglo XX, era habitual que los hogares japoneses prepararan té de cebada en teteras u ollas grandes durante los meses de verano y mantuvieran una reserva en el refrigerador. Más tarde se popularizó el mugicha preparado en frío, elaborado simplemente introduciendo una bolsita de té en agua, lo que redujo enormemente el esfuerzo requerido. Sin embargo, en los últimos años, los consumidores parecen haber optado por la opción aún más cómoda del té embotellado.

Material de referencia (en japonés)

Datos sobre la situación actual del sector alimentario, del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

Datos sobre la situación actual del sector alimentario, del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Información sobre el mugicha, del Asociación Cooperativa Industrial Japonesa del Mugicha.

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)