光喝水总觉得缺点儿什么，但含咖啡因或糖分的饮料又会给肠胃造成负担……。在这种时候，你可以试试大麦茶，它是日本夏日里不可或缺的饮品。

便捷省事的瓶装款

日本农林水产省的《食品产业动态统计调查》显示，2025年大麦茶饮料产量同比增长104.9%，达到1506166千升，首次突破15万千升大关。相较2005年的204000千升，20年间产量增长7倍以上。

酷热难耐的日本夏季，甚至被称为“灾害级酷暑”。大麦茶因其含有矿物质而无咖啡因的特点，适合用来预防中暑，这在日本已是深入人心的常识。由此也可知，以缓解口渴、补充水分为目的消费需求在不断扩大。

另外，大型厂商生产的大麦茶饮料，已将600毫升装和650毫升装作为了常规款，因此相较其他清凉饮料，性价比更高，这也是它广受消费者青睐的一大原因。

在昭和年代，一到夏天，日本家庭普遍用烧水壶或大锅煮大麦茶，然后将其存放进冰箱备用。后来，只需将茶包泡在凉水中萃取的“冷萃大麦茶”普及，大大减少了煮茶的麻烦。到了近年，人们似乎又转向了更加省心省事的瓶装大麦茶。

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