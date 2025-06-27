Una encuesta reciente revela que uno de cada cuatro hombres japoneses asegura utilizar sombrilla o parasol. Cada día más personas deciden utilizar este objeto para protegerse contra las insolaciones.

Mantener el sol a raya

Una encuesta reciente en Japón reveló que el 47,4 % de los encuestados “usa sombrilla”. Aunque este artículo es más popular entre las mujeres, uno de cada cuatro hombres, el 25,1 %, también afirmó que utiliza la sombrilla. Los jóvenes representaron el mayor porcentaje de usuarios: cerca del 60 % de las personas en la veintena usa la sombrilla, en comparación con menos del 40 % entre aquellos de entre 60 y 69 años. La empresa Cross Marketing llevó a cabo este estudio entre 1.100 personas de edades comprendidas entre los 20 y los 69 años.

Al preguntar a los encuestados que utilizaban sombrilla por su finalidad principal, el 73,6 % de las mujeres afirmaron que era para protegerse de los rayos UV. Por otra parte, el 60,1 % de los hombres afirmaron que era para protegerse del calor.

Aunque en su origen se consideraba un artículo de moda para no quemarse con el sol, las sombrillas son cada día más aceptadas por los hombres como un medio para prevenir los golpes de calor.

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)